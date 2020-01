Nők a csúcson: kiégés helyett inkább ezt választják a kecskeméti édesanyák

HelloVidék: Mikor és milyen célokkal alakult meg a kecskeméti Család és KarrierPONT?

A kecskeméti Család- és KarrierPONT még 2018 júliusában nyitott meg. Az irodát és tevékenységeit sajtótájékoztató keretében mutattuk be az érdeklődőknek, a családoknak Fagyi Party-t szerveztünk, amelynek keretében a gyermekeknek Szupernagyik tartottak kézműves foglalkozásokat. A „Nők a családban és a munkahelyen” című pályázat megvalósítása során, célunk, hogy segítsük a gyermeket nevelő vagy családtagot gondozó édesanyákat visszatérni a munka világába. Ehhez különféle tanácsadásokat, készségfejlesztő foglalkozásokat és képzéseket szervezünk. Ezen túl, a munkavállalók és munkáltatók között egyfajta híd szerepet szeretnénk betölteni a család és a munka összeegyeztethetősége érdekében.

Melyek a leggyakoribb problémák, amivel az anyukák megkeresik a Család és KarrierPONT-ot?

Ügyfeleink körében gyakran tapasztaljuk, hogy önbizalomhiánnyal küzdenek. Az anyukáknál a munkaerőpiacon tapasztalt elutasítás csak még inkább tetézi bátortalanságukat, elkeseredettségüket. Ezekben az esetekben szívesen veszik igénybe a kecskeméti Család- és KarrierPONT-ban elérhető lehetőségeket. Számos olyan munkába visszatérő ügyfelünk is van, aki álmai megvalósítása és gyermekei mindennapos ellátása kapcsán vállalkozást szeretne alapítani, ezen oknál fogva felmerülő kérdéseivel keres fel minket. Sokan vannak azonban azok is, akik a GYES/GYED utáni visszatérés időszakában nincsenek tisztában a jogaikkal és kötelezettségeikkel, ezért fordulnak irodánk munkatársaihoz.

Milyen szolgáltatásokkal, programokkal segítik az édesanyákat?

Az érdeklődők pszichológiai-, mentálhigiénés-, életvezetési-, jogi- és vállalkozásfejlesztési egyéni és csoportos tanácsadást vehetnek igénybe a kecskeméti Család- és KarrierPONT-ban. Ezen túl a kiscsoportos készségfejlesztő foglalkozásaink hasznos és változatos fejlődési lehetőséget kínálnak. Az elmúlt évben útjára indítottuk a „Nők a csúcson” elnevezésű mozgásra ösztönző szabadidős programsorozatunkat és CSAK Coffee címmel klubfoglalkozás keretében mélyedünk el a jelentkező édesanyákkal egy-egy családokat érintő témában. Az indulás évében megszervezett Burnout – kiégés helyett Éld az életed! alkalmaink 2019-ben is nagy sikert arattak, úgy, mint az Akár hiszed, akár nem, képes vagy rá! önbizalom-erősítő foglalkozások. A külsőségekre is adunk: Karrierhez öltözve címmel megtartott rendezvényeink óta magabiztosabbak lehetnek a hölgyek az öltözködés terén is. A szülők kompetenciáit a Milyen szülő szeretnél lenni? Ács vagy kertész? alkalmunkon fejlesztettük. Helló kudarc! Kösz, jól vagyok! foglalkozásunk a hölgyek mellett az urakat is vonzotta, telt ház és „Aha-élmények” jellemezték az első találkozót.

Hogyan fogadják a munkáltatók az Önök megkeresését?

Eddigi tapasztalataink szerint a munkáltatók többsége nyitottan fogadja a megkeresésünket, amelyet bizonyít az is, hogy több mint húsz munkaadóval sikerült már együttműködési megállapodást kötnünk a program sikeressége érdekében. Sokuk már alkalmazza az atipikus foglalkoztatás valamilyen formáját, többen pedig indultak a Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. által meghirdetett családbarát munkahely valamely fokozatának megszerzéséért is. Többször szervezünk olyan alkalmakat is, amelyeken a munkáltatók egymással is találkozhatnak. Ezek során jó gyakorlatokat mutatunk be, illetve megismerhetjük azokat a problémákat is, amelyek az egyes ágazatokban, munkakörökben nehezítik az atipikus foglalkoztatás elterjedését.

Milyen feltételezéseik vannak a munkáltatóknak a nőkkel szemben, amiben úgy látja, változás indult el?

Úgy látjuk, hogy az a régi szemlélet, hogy „ha van gyermeke, azért, ha nincs, akkor majd lesz, és azért”, amely szerint a női munkavállaló nem teljes értékű a munkaerőpiacon, fokozatosan visszaszorul. A munkaadók többsége lassan felismeri, hogy az a női munkavállaló, akinek rugalmas, családbarát munkakörülményeket igyekeznek biztosítani, elkötelezett és lojális lesz, ami a cég biztonságos működésének is egyik záloga. Nemrégiben György László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára Kecskeméten tartott előadást.

Ezt hallgatva úgy látjuk, kutatásokkal alátámasztható, hogy a részmunkaidőben foglalkoztatott nők esetében az átlagosnál hatékonyabb a munkavégzés.

Úgy látjuk, a távmunka a termelési profilú vállalkozásoknál jobbára vezetői szinten vagy egyes szellemi munkaköröknél működhet. A rugalmas munkaidőt egyre szélesebb körben alkalmazzák, de ezen a területen még komoly fejlődési lehetőségek vannak, és sok vállalkozás élhetne, reményeink szerint élni is fog ezzel a lehetőséggel. Ugyanakkor a termelői szektorban működő és a szolgáltatói tevékenységű, kis létszámú cégeknél jobban ki tudják használni az atipikus foglalkoztatás lehetőségeit, ezzel is alkalmazkodva a megváltozott munkavállalói igényekhez.

Megosztana egy emlékezetes történetet, amikor az Önök segítségével talált munkát?

Egy meleg nyári napon egy kedves anyuka érkezett hozzánk az irodába, barátnője ajánlotta neki, hogy keressen fel bennünket, mert már hosszú ideje nem talál olyan munkát, ami lehetővé tenné, hogy mellette gyermekét reggel el tudja vinni az óvodába, délután pedig el tudja hozni. Számos helyre adott már be önéletrajzot, de be sem hívták interjúra. Egyéni tanácsadás keretében egy szorgalmas, életigenlő, pozitív kisugárzású hölgyet ismerhettünk meg személyében. Középfokú végzettséggel rendelkezett, elsősorban irodai munkát keresett, de a fizikai teendők sem riasztották volna vissza. Magával hozta a már megírt önéletrajzát, átnéztük, javaslatokat tettünk néhány aprónak tűnő, de fontos módosításra, próbainterjút szimuláltunk. Ősszel csörgött a telefon, és örömmel újságolta, hogy pár hét leforgása alatt sikerült elhelyezkednie. A Kecskeméten és a járásban élő édesanyákat szeretettel várják a kecskeméti Család és KarrierPONT-ban (Kecskemét, Reile G. u. 22.) vagy rendezvényeiken, képzéseiken. A lehetőségekről a www.nokcsaladmunka.hu oldalon vagy a kecskeméti Család- és KarrierPONT Facebook-oldalán lehet folyamatosan értesülni, de havi rendszerességgel hírlevelet is küldenek a feliratkozók számára foglalkozásaikról, az iroda által nyújtott lehetőségekről.

Címlapkép: Getty Images