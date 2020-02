Ezek az éttermek télen is pörögnek a Balatonnál: vajon mi a titkuk?

A Balaton régóta az ország második legkedveltebb turisztikai célpontjának számít: gasztronómiai, kultúrtörténeti és táji értékeivel kiemelt jelentőséggel bír az ország idegenforgalmának tekintetében. Közép-Európa legnagyobb édesvizű tavaként népszerű fürdőhely a teljes nyári szezonban, de évek óta jogosan merül fel a kérdés mind a Balaton parti szolgáltatók, mind a turisták részéről: mi a helyzet az év többi hónapjával? Hogyan lehetne a szezonalitás hatásait csökkenteni és úgymond „kitolni” a határokat?

Tény, hogy a szezonalitás még ma is létezik, viszont sokkal színesebb a kép, mint pár évvel ezelőtt. Az elmúlt években ugyanis komoly változás indult el ezzel kapcsolatban. Feltűntek olyan szervezetek és arcok, akik azt képviselik, hogy a szezonon kívül is létezik élet a Balatonon. Talán az a legnagyobb probléma, hogy az embereknek még mindig a nyár és a strandolás jut eszébe a magyar tengerről. Persze az is látszik, hogy a kifinomultabb érzékkel rendelkezők abszolút nyitottak és van affinitásuk ennél többre

– mondta a HelloVidék kérdésére Szauer Judit gasztronómiai újságíró, a Balatoni Gasztrotérkép ötletgazdája, akik maguk is kampányolnak a szezonon kívüli Balaton kapcsán.

Ahogy azt a szakember hozzátette, ma már a szeptember és talán az október egy része még bőven beletartozik a szezonba, míg decemberben az ünnepekre való hangolódás köti le az emberek figyelmét. A szezonalitás kiküszöbölésében a január és a február jelenti a leginkább kemény diót, hiszen ilyenkor néhány olyan hely is bezár, akik máskor nyitva vannak, mert ide időzítik a szabadságokat, felújításokat és pihenést. Ez alól jellemzően csak azok az időszakok kivételek, amikor befagy a Balaton, mert ennek hírére óriási tömegek indulnak meg a magyar tenger felé.

A Balatoni Gasztrotérkép célcsoportja, tehát azok a potenciális vendégek, akire a szolgáltatók vágynak, tavasztól őszig nagyon aktívak, ez jól látszik az applikációnk használatában. Ebben az időszakban akár 18-20 ezer kattintás is érkezik naponta, az emberek utaznak és keresik a számukra leginkább szimpatikus helyeket. Ám amint véget ér a szezon, láthatóan lezuhan az elérések száma

– mutatott rá Szauer Judit.

A legfrissebb statisztikák szerint a Balaton térségében tavaly a kereskedelmi vendégéjszakák 22,98 százaléka júliusban, 21,7 százaléka augusztusban, vagyis összességében a vendégéjszakák közel fele július és augusztus hónapokban regisztrálódott. Természetesen a vendégszám részesedése is a nyári főszezonban a legmagasabb, július-augusztus hónapok együttes gyakorisága meghaladja a Balaton térségébe érkezett, kereskedelmi szálláshelyeken regisztrált éves vendégszám kétharmadát (37,76 százalék).

Az összességében vidékies népsűrűséggel rendelkező térségben a főszezon idején a 270 ezres állandó népességgel, a több százezres üdülőtulajdonossal és hozzátartozójukkal, valamint a főszezonban egy időben szintén sok százezres tömeget képző fizetővendéggel és napi turistákkal együtt milliós nagyságrendűre növekszik a helyben tartózkodók száma.

Második éve vagyunk nyitva télen is és az a tapasztalat, hogy egyértelműen nem lehet ráhúzni a szezonon kívüli hónapokra ugyanazt a tendenciát. Sokkal, de sokkal kisebb a forgalom. Persze ez nem azt jelenti, hogy nem éri meg. Szerencsére az éttermemet nem csak lokálisan ismerik, ezt tudatosan építettem ki az elmúlt évek során. Így sokan „ugranak be” hozzám pénteken, szombaton vagy épp vasárnap egy ebédért vagy vacsoráért, amit egybekötnek egy kellemes utazással a Balaton partra. Az viszont tény, hogy meg kell próbálni túlteljesíteni a nyári hónapokat ahhoz, hogy szezonon kívül is működni tudjunk

– mesélte a HelloVidéknek Árvai Anita a balatonalmádi Veganeeta vegán bisztró tulajdonosa, ahol rendezvényeket és főzőtanfolyamokat is szerveznek.

Ahogy neve mutatja, a Veganeeta ráadásul nem egy egyszerű étterem, hanem a vegán táplálkozás iránt érdeklődőnek nyújt újszerű lehetőségeket. Ahogy azt Árvai Anita elárulta, a tavalyi évben az október és a december hónapok már sokkal nagyobb forgalmat generáltak, mint egy évvel korábban. Ezért azt javasolja, hogy a szezonon kívüli nyitva tartás tervezése esetén mindenképpen érdemes komoly kalkulációkat végezni. Szerinte emellett kiemelten fontos a tudatos énmárka építés. Sőt, ahogy fogalmazott, az „ünnepek között kell nagyon nyitva lenni”. December 24-én ugyanis meglepően nagy forgalmat bonyolított a vegán bisztró.

Évről-évre változnak a gasztronómiai trendek, erre nagyon oda kell figyelni. Azt tapasztaltam például, hogy egyre többen kérnek elvitelre ételt az ünnepi napokban. A másik fontos változás, hogy ma már szívesen autóznak az emberek egy-másfél órát azért, hogy nyugodtan beüljenek egy étterembe hétvégén vagy valamilyen ünnep kapcsán. Hozzám Bécsből is rendszeresen járnak. Úgy érzem, hogy ez még tovább fog fejlődni a következő időszakban. Én azért vagyok nyitva, hogy a folyamatosságot meg tudjam őrizni. Tudom, hogy ezzel óriási kockázatot vállalok, de ezzel hét embernek tudok egész évben munkalehetőséget biztosítani

– magyarázta Árvai Anita.

Ezt a szemléletet erősített meg a köveskáli Kővirág étterem vezetője is, aki szerint rendkívül fontos a tudatosság, ha valaki szezonon kívül is nyitva szeretne maradni.

Nehéz ma már a klasszikus értelemben szezonról beszélni, mert ma már nem korlátozhatjuk csak és kizárólag a nyári időszakra. Október utolsó hétvégéje vagy egy napsütéses februári nap is lehet pont ugyanolyan főszezon, mint a július. Persze ilyenkor a hétvégékről beszélek, mert a hétköznapok azok bizony kemény diónak bizonyulnak. 2007 óta, most már 13 éve üzemeltetjük az éttermet és az éttermi- illetve a szállóvendégek igényei alapján állítottunk be egyfajta „menetrendet”: áprilistól október végéig, kedd-szerdai szünnappal vagyunk nyitva minden évben, míg szezonon kívül csak péntektől vasárnapig, heti három napot. Nyáron 24, télen 12 alkalmazottat foglalkoztatunk, és igyekszünk különleges, a regionalitásnak és az évszakoknak megfelelő ételeket kínálni. Az a tapasztalat, hogy a vendégek ezért akár több száz kilométert is hajlandóak utazni

– mondta kérdésünkre Zakar Katalin.

Hozzátette, hogy a kezdetekben mindenki félelemmel vegyes csodálattal figyelte, amikor ősszel is kinyitottak. Ahogy mondta, akkoriban még a túrázás vagy épp egy disznótoros nem volt annyira vonzó vidéki lehetőség, mint manapság. Megérte azonban kitartani, hiszen a vendégek mindennél jobban értékelik, hogy minden évszakban lehet rájuk számítani.

Abban azonban valamennyi szolgáltató egyetért, hogy a szezonalitás berögződésének eltörléséhez elsőként egy valódi, gondolkodásbeli változásra lenne szükség. Úgy érzik, valamiért generációk óta a fejünkbe vettük azt a sztereotípiát, miszerint a Balatonhoz csak nyáron járunk, amikor fürdés után lángost és hekket eszünk.

