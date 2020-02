Súlyos összeget spórolhatunk: erre használják a magyarok a csodakártyákat

Több millió magyar gyűjtögeti szorgosan a pontokat az öt legnagyobb hazai hűségkártya-rendszerben: a SuperShop mellett az Auchan, a Tesco, a Shell és a Mol működtet saját kártyarendszert, összesen több ilyen plasztik van forgalomban, mint ahány háztartás van Magyarországon. De vajon mi vezérli a magyar pontgyűjtőket? Mire vásárolják le az összekapargatott egységeket? Mi lesz az elfeledett pontokkal? Ezekre a kérdésekre kereste a választ a Pénzcentrum a legnagyobb piaci szereplőnél.

Abból kiindulva, hogy a KSH a 2016-os mikrocenzusán 4 millió 21 ezer magyar háztartást mért, nem túlzás kijelentetni, hogy szinte minden hazai háztartásban legalább egy ilyen pontgyűjtőkártya megtalálható. A vállalatok ugyanis elálurták a Pénzcentrum kérdésére, hogy hány darab van forgalomban a saját kártyájukból. A lap annak is utánajárt, hogy átlagosan hány egységet gyűjtenek egy vásárlással a magyarok, illetve hogy mire váltják be legszívesebben a pontjaikat. A cikkből az is kiderül, hogy mikor törlődnek a gyűjtögetett pontok a kártyákról.

Címlapkép: Getty Images