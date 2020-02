Őrületes árrobbanás a magyar boltokban: filléres gyümölcs csak egzotikus van

Korábban írtunk róla, hogy jelentősen drágultak a gyümölcsök: a KSH adatai alapján a tavalyi árakhoz képest az almához majdnem harmadával, a narancshoz és a banánhoz pedig ötödével magasabb áron juthatunk hozzá. A szélsőséges időjárás miatt tavaly jóval kevesebb alma termett, mint tavalyelőtt. A korábbi 855 ezer tonna helyett most mindössze 390 ezer tonnát szüreteltek. Az almatermés volt a leggyengébb, de a teljes gyümölcskészletet tekintve is jóval kisebb mennyiséggel számolhattunk. Több mint 1 millió tonnáról 683 ezer tonnára csökkent a termés.

Apáti Ferenc, a FruitVeb Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács alelnöke elmondta, hogy nem csak az országban, de Európában is meglehetősen gyenge volt a gyümölcstermés, amiből pedig csökken a kínálat, annak értelemszerűen emelkedik az ára. A gyümölcsök áremelkedése pedig egyértelműen magasabb lett, mint az átlagos élelmiszerár-emelkedés, a déligyümölcsök ára ráadásul a forintgyengülés hatására is magasabb lett.

A drágulást bármelyik boltban vásárolva megtapasztalhattuk, ám ha jól figyelünk alkalmanként elcsíphetünk egy-egy akciós finomságot az üzletek polcain. Érdemes átlapozni az aktuális akciókat kínáló újságokat, mivel most is számos gyümölcshöz juthatunk hozzá kedvezményes áron.

Az eper kedvelői járhatnak legjobban

Az almát ugyan nem érintik a jelenlegi akciók, de sokak kedvencét az epret több áruházban is leárazták. A Lidl üzletekben 599 Ft-ért vehetünk március első napjáig 500 gramm epret, míg az Aldiban 399 Ft-ért, az Auchanban pedig 328 Ft-ért juthatunk hozzá egy dobozhoz, ugyan ezek már csak 250 grammos kiszerelések. A legkedvezőbb, 299 Ft-os áron a Spar és az Interspar kínálja a piros finomságot szintén 250 grammos csomagokban.

Az egzotikusabb ízek szerelmeseinek a fantasztikusan friss február a Lidlben narancsot és mangót kínál 299 Ft/kg-os áron. Az Intersparban 499 Ft-ért vehetünk egy ananászt, illetve Kalifa fügekoszorút is kedvezményes, 349 Ft-os áron vásárolhatunk a Sparban és az Intersparban is. A narancsot az Aldi is akciós áron kínálja: az újság szerint a prémium narancs kilónkénti ára 399 Ft. Az Auchanben pedig a kevésbé ismert, mandarinhoz hasonló klementinhez juthatunk hozzá 378 Ft/kg-ért.

Az Auchan egyébként az áfonyára is kedvezményes árat hirdetett meg: 398 Ft- ért vásárolhatunk egy csomaggal. Az Intersparban a piros szőlő kapható még akciósan, 599 Ft-os áron juthatunk egy doboz sokszeműhöz. A Lidlben pedig a körtét vehetünk még 599 Ft-ért.

Ha tényleg nincs friss, akkor legyen a tartós

Arra az esetre, ha nem találjuk meg kedvencünket a friss gyümölcsök között, több üzlet kínál aszalt, valamint befőtt formában gyümölcsféléket. Március másodikától, március negyedikéig a Lidlben feketeáfonyabefőttet vásárolhatunk 549 Ft-ért, szilvabefőttet 399-ért és a konzervek sorában a legolcsóbban pedig, a magozott meggybefőtthöz juthatunk hozzá, 389 Ft-os áron. Puha aszaltgyümölcsöket, sárgabarackot, fügét és datolyát kínál az Aldi 369 Ft-ért, ezzel is enyhítve a gyümölcséhségünket.

További kedvezményeket az áruházak legfrissebb akciós kiadványaiban találhatunk a HelloVidék oldalán.

Címlapkép: Getty Images