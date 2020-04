Nem könnyű az értékesítés a koronavírus miatt: így alkalmazkodnak a gazdálkodók

Most is tesszük a dolgunkat, mert az élet nem állt meg, a palántanevelés fázisában vagyunk

– meséli tapasztalatait egy termelő a portálnak, aki úgy véli, hogy az értékesítés csökkenő forgalmához hozzájárult, hogy a környéken eltérő módon szabályozták a piacokat. Volt, ahol bezáratták, akadt, ahol csak korlátozásokat vezettek be.

Úgy gondolom, nem kellene korlátozni, mert mi szabad téren árusítunk, és sokkal jobb friss magyar árut vásárolni

– véli Krokavecz László, akinek heteken belül beérnek hideg fóliás primőrjei: a karalábé, a retek, a saláta. Kitért arra is, hogy tapasztalatai alapján úgy látja, a multik külföldi áruival szemben egyre erősebb az igény a helyi termékekre. Mint mondta, a fűtött fóliáiban több ezer paradicsom, paprika, uborkapalánta vár arra, hogy az enyhébb idő beálltával kiültessék őket. Az értékesítés viszont nem könnyű mostanában, így ők is belevágtak az internetes kereskedésbe. A házaspárnak a napi munkáját is teljesen át kellett szerveznie az új helyzetben, hiszen fiaik is otthon vannak.

Az önkormányzati tulajdonú, hatvannégy hektár földet és a volt növényvédő állomáson a kertészetet és állattartó telepet a városgazdálkodás kezeli.

A fóliában hónapos retek, illetve zöldhagyma van. Hamarosan jön a több ezer tő karalábé, paprika, paradicsom

- mondta Horváth Ferenc megbízott intézményvezető-helyettes.

A koronavírus terjedésének megfékezése érdekében hozott intézkedések miatt kialakult helyzetben az értékesítést is át kellett szervezni. Nem a telepen értékesítünk, hanem a felvett rendeléseket a megfelelő védőfelszereléssel ellátott dolgozók házhoz szállítják a lakosoknak

- tette hozzá a szakember, aki kitért arra is, hogy a szabadban is zajlanak a munkák, az őszi búza mellé napraforgó és kukorica kerül, de a telepen csemegekukoricát, burgonyát, vöröshagymát is vetnek majd. Az állattartó telepen juh, sertés és baromfi van, utóbbit most futtatják ki, mert új állományt vásárolnak.

Címlapkép: Getty Images