Ez a hitel segítené át a gazdákat a válságon? Mutatjuk a részleteket!

Ahogy a portál beszámolt róla, a koronavírus-járvány agráriumra gyakorolt hatásáról beszélgetett nemrég Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke és Jakab István, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége elnöke. A szakemberek szerint más-más mértékben ugyan, de az agrárium valamennyi szereplőjét érinti a jelenlegi helyzet, mint mondták, a járvány egyaránt felszínre hozta az agrárium hiányosságait és erősségeit.

Győrffy és Jakab szerint a problémás területek közé tartozik például a fehérje-önellátottság kérdése. Felhívták a figyelmet, hogy úgy kell a nehézségekre választ adni, olyan fejlesztéseket kell elindítani, amelyek a krízis utáni időszakban is a megoldások irányába hatnak.

Az erősségekre pedig lehet és kell is építeni. A belső ellátás biztosított, arra kell koncentrálni, hogy a külkereskedelem – az inputanyagok importja és a megtermelt áruk exportja – is működjön

- emelték ki.

Győrffy és Jakab is leszögezte, hogy a hazai agrárium „válságálló”, ez a biztonságérzet több munkavállalót fordíthat az ágazat felé, ezáltal az agrárium presztízse is növekedhet. Kiemelték, hogy az agrárium adhat munkát, megélhetést a nehéz helyzetbe került ágazatok korábbi munkavállalóinak. A közfoglalkoztatottak bevonása is megoldás lehet a kieső munkavállalók miatt esetlegesen fellépő munkaerő-hiány kezelésére. A külföldről visszatérő magyar szakemberek is megtalálhatják számításaikat a hazai munkaerő-piacon.

Finanszírozás, finanszírozás, finanszírozás…

Noha az Agrárszektor értesülései szerint nehéz körülmények között, de fegyelmezetten zajlik a munka a magyar agráriumban, abban ugyanakkor a legtöbb szakember abban egyetért, hogy a koronavírus-járvány gazdasági hatásai – kisebb-nagyobb mértékben – komoly kihívások elé állítják a gazdákat. És ezzel a politikai döntéshozók is tisztában vannak, nem véletlen ugyanis, hogy az agrárium sem marad(t) ki a gazdaságvédelmi csomag intézkedéseiből. Ezek pedig egyértelműen azt a célt szolgálják, hogy a forrásbevonással megvalósított fejlesztésekkel akár még jobban jöjjön ki az agrárium a veszélyhelyzetből, mint ahol tartott az év elején.

Mint arról korábban beszámoltunk, a legkisebb mezőgazdasági termelők számára is komoly pénzügyi segítséget jelent, hogy döntöttek a szabad felhasználású, akár három éves futamidejű Agrár Széchenyi Folyószámla Hitel ingyenessé tételéről és a felvehető hitelkeret megduplázásáról. Ez azt jelenti, hogy az év végéig megkötött új hitelszerződéseknél a felvehető hitel maximumát a jelenlegi 100 millió forintról 200 millió forintra növelték, az agrártárca költségvetési forrásaiból jelenleg is nyújtott kamat- és kezességi díjtámogatást 100 százalékra emelte, valamint vállalta a hitelek megkötésével-, fenntartásával kapcsolatos költségek 100 százalékának megtérítését.

Nagy István agrárminiszter ezzel kapcsolatban nemrég elmondta, hogy az Agrár Széchenyi Kártya esetében az eddigi 18 600 hitelügylet, és az ennek keretében kihelyezett 200 milliárd forintnyi hitel jól mutatja, hogy ehhez a pénzügyi forráshoz tényleg könnyű hozzáférni; nem véletlen, hogy kulcsszerepet játszott az egyéni gazdaságok hitelezésének elmúlt években történt felfutásában. A minél olcsóbb és könnyebb hitelhez jutást segítő lépések közé tartozik, hogy döntöttek az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által a hitelekhez nyújtott kezességek díjainak csökkentése érdekében az e díjakhoz nyújtott minisztériumi költségvetési díjtámogatás 0,75 százalékra emeléséről is.

A kormány eddig bejelentett gazdasági intézkedései hatalmas segítséget jelentenek a mezőgazdaságban, élelmiszeriparban tevékenykedő mintegy 300 ezer gazdaság, vállalkozás számára. Az év végéig meghirdetett, teljes hitelfizetési moratórium, vagy a felgyorsított áfa-visszaigénylések mind-mind segítik pénzügyi helyzetük stabilizálását. Az agrártámogatások folyamatos kifizetése, a támogatási rendszerben alkalmazott könnyítések - különösen a Vidékfejlesztési program beruházásaira vonatkozó eljárásoknál - is ahhoz járulnak hozzá, hogy a termeléshez szükséges pénzügyi erőforrások rendelkezésre álljanak

- fogalmazott nemrég Nagy István.

Ingyenhitel az agráriumnak: az új Agrár Széchenyi Kártya részletei

A mezőgazdasági szektorban dolgozó vállalkozások részére a COVID-19 koronavírus járvány miatti gazdasági nehézségek kezelésére és a kedvezőtlen gazdasági hatások enyhítése érdekében tehát új, kedvezményes feltételrendszerű, emelt hitelösszegű, kiemelt állami kamat- és kezességi díjtámogatásban, illetve költségtámogatásban részesített Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitel kerül bevezetésre.

FONTOS! A kiemelt támogatások a 2020.december 31-éig hatályba lépett Agrár Széchenyi Kártya hitelügyletekre vehetők igénybe.

A 14/2020. (IV.10.) AM rendelet alapján az agrárvállalkozások az Agrár Széchenyi Kártya konstrukció keretében 1, 2 vagy 3 éves futamidejű folyószámlahitelt igényelhetnek 200 millió forint maximális hitelösszegig a jogosultsági feltételeknek való megfelelés esetén, a szabad támogatási keretük terhére. A Kormányzat a hitelekhez annak teljes futamidejére

100% kamattámogatást,

100% kezességi díjtámogatást,

teljes kezelési költségtámogatást,

illetve akár teljes egyéb költségtámogatás nyújt.

Az új, kiemelt támogatású és emelt hitelösszegű Agrár Széchenyi Kártya hamarosan igényelhető országszerte a Széchenyi Kártya Program eddigi hiteleihez hasonlóan a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének, a területi kereskedelmi és iparkamarák, és a KAVOSZ Zrt. regisztráló irodáiban. Kerestük a KAVOSZ Zrt.-t is, hogy finnszírozási igények tekintetében mire számítanak idén az agráriumban, illetve hogy prognózisuk szerint milyen hatást gyakorol majd a koronavírus-járvány a Széchenyi Kártya Program keretében kihelyezett termékekre, cikkünk megjelenéséig azonban nem válaszoltak.

Mire számít a pénzügyi szektor?

A kis- és középvállalkozásokat kedvező feltételű és rövid átfutási idővel igényelhető hitelekkel finanszírozó Széchenyi Kártya Program tehát nemcsak gazdaságstratégiailag fontos termék, hanem az államnak megtérülő vállalkozástámogatási eszköz is. Létjogosultságát igazolja, hogy az elmúlt években a konstrukció sikertermék lett, amelyben a hazai hitelintézeteknek is komoly szerepe van. Mint ismert, a Széchenyi termékek jelenleg 9 banknál érhetőek el. Az Agrárszektor megkeresett közülük néhány nagyobb piaci szereplőt, hogy mire számítanak az idei évben, prognózisuk szerint változik-e a Széchenyi Kártya Program keretében kihelyezett konstrukciók piaci penetrációja a válsághelyzet hatására.

A programban a takarékszövetkezeti szektor kezdettől fogva vezető szerepet játszik, nemcsak mint finanszírozó, hanem a hiteligénylések befogadó hálózataként is részt vesz

– árulta el a Takarék Csoport. Mint azt kiemelték, a piacon egyedülálló módon 112 takarékbanki fiókban üzemel VOSZ iroda, amelyekben ún. „egyablakos” kiszolgálás keretében a regisztráló irodai és a hitelintézeti fióki feladatokat is ellátják. Feladatból pedig van bőven, az elmúlt évek statisztikái ugyanis azt mutatják, hogy amíg a Takarék Csoport állományában 2010-ben mintegy 8 ezer darab SZKP termék volt 46 milliárd forint értekben, addig 2019-ben már több mint 16 ezer darab, 193 milliárd forint értékben. Azaz 10 év alatt a teljes programban mintegy 160 százalékos volt az állomány növekedése. Leglátványosabb az Agrár Széchenyi Kártya növekedése, amely mintegy 700 százalékos az elmúlt évtizedben.

A teljes Széchenyi Kártya Program állományának 37 százaléka Takarékbank portfoliójában van, ezzel a Takarékbank a legnagyobb szereplő a termékprogramban. A Takarékbank piaci részesedése különösen kiemelkedő az Agrár Széchenyi Kártyában (66 százalék) valamint a beruházás finanszírozásban (50 százalék). Mindkét termék növekedése dinamikus az elmúlt években. A folyamatos állománynövekedés mellett megfigyelhető még az átlag hitelösszegek szignifikáns növekedése, ami azt mutatja, hogy az értékesítési fókusz a jövedelmezőbb szegmensek és a magasabb ügyletnagyságok felé tolódik el

- magyarázták, majd hozzátetták, hogy mindezek fényében idén elsősorban a kártya típusú termékekben számítanak jelentős igénylésszámra.

Különösen az ASZK tekintetében, ahol továbbra is cél a kiemelkedően magas piaci részesedés megtartása, sőt erősítése. A SZK alaptermékben pedig fontos cél a meglévő nagy portfólió minél nagyobb arányú megújítása mellett minél inkább a mikro-kkv szegmensen belül a nagyobb, profitábilisabb ügyfelek megszólítása

– zárta válaszát a Takarék Csoport.

Az OTP Bank is a 2002-es indulásától részt vesz a Széchenyi Kártya Program termékeinek értékesítésében. A Széchenyi Kártya folyószámlahitelt 2002-től, a Széchenyi Forgóeszközhitelt és a Széchenyi Beruházási hitelt 2010-től, az Agrár Széchenyi Kártya folyószámlahitelt 2011-től, a Széchenyi Beruházási hitelt pedig 2018-tól értékesíti a hitelintézet. Mint azt az agrárszektornak elárulták, ezen termékek jelenleg is elérhetőek az OTP-nél, és leszögezték, hogy a hitelintézet továbbra is aktív marad értékesítésükben. Hozzátették:

2019. december 31-ig a Széchenyi Forgóeszközhitelből az OTP Bank folyósította a legnagyobb állományt a piacon, míg a Széchenyi Kártya folyószámlahitelből és az Agrár Széchenyi Kártyából a második-, a Széchenyi Beruházási hitel kihelyezéseit tekintve pedig az ötödik volt a hitelintézet.

De jelentős szerepet játszanak az MKB Bank hitelállományában is a Széchenyi Kártya Program keretében folyósított hitelek. Mint azt az Agrárszektor megkeresésére kiemelték, a Széchenyi Kártya Program keretében nyújtott hitelek állománya tavalyi év végére meghaladta a 30 milliárd forintot, ami közel 3000 darab hitelügyletet jelent.

A legnépszerűbb termék a bank portfóliójában a Széchenyi Kártya Folyószámlahitel, illetve az Agrár Széchenyi Kártya. Ezt követi a Széchenyi Beruházási hitel, amelynek állománya közel 5 milliárd forint és 200 darabot meghaladó hitelügylet. Azt ugyanakkor hozzátették, hogy a 2020-as állomány alakulását nagymértékben befolyásolja a jelenlegi járványhelyzet és az azzal járó világgazdasági nehézségek alakulása. A Bank az új Széchenyi Kártya Program hitelek részletes elemzését követően fogja pontosan látni azt, hogy mire lehet számítani a piaci verseny tekintetében. Az MKB bank számára a jövőben is stratégiai termékek maradnak a Széchenyi Kártya Program hitelek.

Címlapkép: Getty Images

MOST ÉRHETI MEG IGAZÁN HÁZAT VENNI! Ha tervezed, hogy ingatlant vásárolsz, akkor jobb, ha tudod, hogy lakáspiaci elemzők szerint hamarosan bezuhanhatnak a koronavírus miatt az árak, miközben a finanszírozási költségek még rekord alacsony szinten vannak. Nem hiszed? Nos, a Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 12 millió forintot, 20 éves futamidő mellett már 2,91 százalékos THM-el, és havi 65 769 forintos törlesztővel fel lehet venni a CIB Banknál. De nem sokkal maradnak el ettől a további bankok ajánlatai sem: az Erste Bank például 66 792 forintos törlesztőt ígér 3,13 százalékos THM-en; míg a Takarékbanknál hasonlóan, 3,26 százalékos THM-el, és 66 817 forintos törlesztőrészlettel. Érdemes még megnézni a Budapest Bank, a Raiffeisen és a többi magyar hitelintézet konstrukcióját, különböző hiteösszegek és futamidők mellett is - ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)