Figyelmeztet a Nébih: fontos határidő közeleg a meggyfelvásárlóknak

Tájékoztatásuk szerint ez a kötelezettség a száz tonnánál több meggyet felvásárlókra, feldolgozókra vonatkozik, a kisebbeknél nincs ilyen kikötés, esetükben akár a beszállítás időpontjában is elegendő megkötni az írásos megállapodást.

A Nébih közleménye szerint a szerződés kötelező tartalmi elemeit európai uniós rendelet határozza meg, így például abban szerepelnie kell az árnak, a teljes felvásárolt gyümölcsmennyiségnek is. A megállapodások kiterjednek a feldolgozásra szánt gyümölcsök értékesítésében résztvevő minden szereplőre, a közvetítő kereskedőkre is. Kitértek arra is, hogy a törvényi előírások betartását a Nébih és a megyei kormányhivatalok ellenőrzik.

A kötelezettségek megszegése esetén ágazatfelügyeleti bírság szabható ki, amelynek mértéke 10 ezertől 50 millió forintig terjedhet

- áll a közleményben.

