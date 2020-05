Folytatódik a leépítés: újabb száz dolgozó távozik a marcali és nagyatádi gyártól

Ahogy a portál írja, Péter Zsol szerint ez a lehetőségük maradt, mivel partnereik nem veszik át megrendeléseiket. Emellett cáfolta azt az aggodalmat, hogy megszüntetnék a magyar gyárakat.

A marcali cég most is irányít, előkészíti a gyártást ukrán gyáregységnek, ahol egyébként szintén történt létszám-leépítés. A mostani leépítéssel 650-re csökkent a dolgozók létszáma a magyarországi telephelyeken. Az alkalmazottak péntektől már felmondási idejüket töltik

- tette hozzá a cég ügyvezetője.

A korábbi elbocsátásokkal együtt összesen 360 dolgozónak mondtak fel eddig a cégnél. Ahogy a portál arról beszámolt, a térség országgyűlési képviselője Móring József Attila felvette a kapcsolatot a cégvezetéssel és közösen keresik a megoldást a társaság gondjára.

