Rengeteg ember veszíti el a munkáját Magyarországon: erre számíthatnak

Az elmúlt hónapokban magyarok százezrei veszítették el az állásukat. Hogy pontosan hányan maradtak jövedelem nélkül, csak megbecsülni lehet. Közvélemény kutatások szerint a dolgozók 7-10 százaléka érintett, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) nyilvántartásában az áprilisi zárónapon 330 700 álláskereső szerepelt. Ugyanakkor ennél a munka nélkül maradók száma jóval magasabb lehet, hiszen biztosan vannak olyanok, akik ugyan jövedelem és munka nélkül maradtak, de valamiért nem regisztráltatják magukat, például mert nincs meg az álláskeresési járadék kérelméhez szükséges szolgálati idő.

A portál utánajárt, hogy milyen lehetőségei vannak a munkaerőpiacon azoknak, akik most szeretnének elhelyezkedni. A Pénzcentrum által megkérdezett szakemberek szerint nem érdemes arra számítani, hogy belátható időn belül minden visszatér a régi kerékvágásba.

Tóth Franciska, a DreamJo.bs marketing vezetője a Pénzcentrum megkeresésére közölte, míg pár hónappal ezelőtt a cégek egymást túllicitálva próbálták megszerezni a legjobb munkaerőt, most fordult a kocka, és egy-egy pozícióra óriási a túljelentkezés.

A portálon a cégek által feladott álláshirdetések száma 80- 90%-ban visszaesett még március végével, és csak minimális növekedés volt megfigyelhető április végéig.

Tóth Franciska a portálnak elmondta, hogy tapasztalataik szerint sokan azt a politikát követték, hogy kivárták az enyhítéseket, csak a nagyon szükséges helyekre fejezték be a felvételi eljárást, vagy indítottak új munkaerő-toborzást. Ez annak is köszönhető, hogy sokan az ezzel járó kiadások visszavágásával tudtak stabilizálódni pénzügyileg, és túllendülni a bizonytalan heteken, hónapokon. Hozzáfűzte, hogy azonban vannak olyan szektorok, amelyek a válság idején még erősödtek is, és folyamatosan keresnek új munkavállalókat, például az ügyfélszolgálatokra vagy az IT-üzemeltetés, IT-fejlesztés területére.

A változás szelét már maguk az álláskeresők is érzik, ez kiderül a DreamJo.bs által közzétette kérdőívek kiértékeléséből. A munkát keresők rugalmasak, sokkal nagyobb érdeklődést tanúsítottak olyan iparágak felé is, amelyekben eddig nem tevékenykedtek.

A Pénzcentrum információi szerint a Profession.hu-t is megrohamozták az álláskeresők. Május első felében közel háromszor annyi önéletrajzot töltöttek fel a Profession.hu-ra az álláskeresők, mint a tavalyi év azonos időszakában. Az új regisztrációk száma is drasztikusan emelkedett, alig több mint 2 hét alatt több mint 11 ezren regisztráltak. De eddig eddig 44 százalékkal kevesebb állást hirdettek meg a munkáltatók, mint tavaly ilyenkor.

A szakemberek segítségével a Pénzcentrum összegyűjtötte mire is figyeljen most az, aki el szeretne helyezkedni. Megkérdezték a munkaerőpiac szakértőket, mit tehetnek most a dolgozni vágyók, hogyan tudják felhívni magukra a fejvadászok, HR-esek figyelmét. A teljes cikk a Pénzcentrum oldalán olvasható.

Címlapkép: Getty Images

JÓL JÖNNE MOST 500 EZER FORINT? Fontos! 2020. december 31-ig minden hazai banknál igényelhetőek az akciós fogyasztási hitelek, melyek kamata egységesen 5,9%. A kedvezményes személyi kölcsön kamata viszont a legtöbb banknál 2021-től megváltozik, és így magasabb lehet a törlesztőrészlet is. Amennyiben 500 ezer forintot igényelnél, 36 hónapos futamidővel, akkor 2021-től így kalkulálhatsz: A törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 10 058 forintos törlesztőrészlettel a CIB Bank nyújtja (THM 7,62 %), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 11 591 forintos törlesztőt (THM 13,25 %) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum személyi kölcsön kalkulátorát. (x)