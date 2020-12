Sikerrel zártak egy nehéz évet a borászok: elegendő mennyiségű bor került a pincékbe

A helyettes államtitkár arra hívta fel a figyelmet, hogy a 2020-ban leszüretelt borszőlő mennyisége a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának előzetes becslése szerint megközelíti a 3,7 millió mázsát, amiből 2,5 millió hektoliter borászati termék készülhet. Hangsúlyozta: az átlagosnak mondható szőlőtermés a szőlőárak érezhető mértékű növekedését is eredményezte.

Tarpataki Tamás arra emlékeztetett, hogy a borágazatot is érzékenyen érintették a koronavírus terjedésével összefüggő gazdasági hatások. A kormányzat, a szakmai szervezetek és a borászatok által közösen kidolgozott intézkedések ugyanakkor mérsékelték a borászatok veszteségeit, s a szüret beköszöntével stabilizálták a szőlő- és borpiacot.

Az ágazat szereplői a Nemzeti Élelmiszergazdasági Válságkezelő Programnak köszönhetően több mint 2 milliárd forintnyi többletforrásban részesültek. Hozzátette: a vártnál kedvezőbb piaci helyzet hatására az arra korábban előzetesen regisztrált szőlőtermelők mintegy 30%-a visszalépett a zöldszüreti intézkedéstől, valamint a meghirdettet krízislepárlásra felajánlott bormennyiség is jóval elmaradt az előzetes várakozásokhoz képest.

A helyettes államtitkár kitért arra is, hogy az előzetes magyar exportadatok szintén pozitívak: 2020 első 9 hónapjában a borászati termékek kivitele megközelítette a 900 ezer hektolitert, ami az elmúlt 15 év második legmagasabb értéke. Ezzel szemben a borimport ugyanebben az időszakban tovább csökkent, mennyisége kevesebb mint 60 ezer hektoliterre esett vissza, melynek 95%-a volt palackos bor. Az idei termés- és készletadatokat is figyelembe véve a borpiaci helyzet enyhe áremelkedést is indokolttá tehet.

Kifejtette: az Európai Unió bortermelése 2020-ban várhatóan 3-4%-kal lesz magasabb a 2019-es termelésnél, azonban ez az érték így is elmarad 2%-kal az elmúlt 5 év átlagától. A bortermelés bővüléséhez leginkább a franciaországi (+6%) és a spanyol termelés (+13%) növekedése járult hozzá. Olaszországban a termelés a tavalyihoz képest 1%-kal esett vissza.

Címlapkép: Getty Images