Kiállták a válság próbáját: minden idők legjobb tokaji aszújával rukkolt elő a magyar borászat

A nemzetközi szinten legmagasabban jegyzett magyar borászat nem engedhet sem a minőségből, sem az árból, ezért volt, hogy visszavásárolták tételeiket csődbe ment éttermektől, a túltermelés veszélye miatt pedig a 2019-es évjáratból egyetlen üveg száraz bort sem készítettek - nyilatkozta Ifj. Szepsy István a Portfolió -nak adott interjúban.

A 2020-as évjárat kapcsán Ifj. Szepsy István elmondta:

Nagyon sok volt az eső idén ősszel, ezért a szüret is elhúzódott. Az év hűvös volt, jó beltartalmi értékek és savak vannak a száraz borokban, de klasszikus botritiszes szőlőből nem szüreteltünk semmit. Maga a folyamat elindult, lehetett volna nagyon sok aszú, de folyamatosan eső vagy köd nehezítette a helyzetet, ráadásul kevés volt a szél, ami tudott volna segíteni a gombának.

A 2020-év a csúcsborok és a magyar bor szempontjából is katasztrófális év volt. A Szepsy pincészetnek óriási veszteségeket hozott:

2008-ig a boraink jó részét privát vevőknek értékesítettük, sokuk az akkori válságban tönkrement, és akkor inkább a nemzetközi HORECA-szektor, azaz az éttermek, borbárok felé fordultunk, ezt az értékesítési csatornát folyamatosan növeltük az elmúlt években. Most pedig ez a csatorna záródott be szinte teljesen, Londontól Hongkongig és New Yorkig.

- közölte Ifj. Szepsy István.

A pincészetüknél a tételek 70 százalékát értékesítették a vendéglátásban, különböző országokban

30 százalék volt az, aki direktben, vagy kereskedéseken keresztül vásárolt tőlük. Amikor kialakult a karanténhelyzet, nagyon sok étterem tönkrement, teljesen be is zárt, elsősorban a nyugat-európaiak. Ezeket azonban belátható időn belül nem tudja pótolni a szektor.

Sokan rácsodálkoznak arra, hogy nem fogynak a borok, de a piac a szakember szerint képtelen ilyen gyorsan átállni más típusú értékesítésre. Az éttermi ajánlás nemzetközileg, de itthon is fontos a legtöbb bor esetében - egy bizonyos ár felett:

Globálisan a webshopok a borértékesítés 1 százalékát adják, ha ebbe óriási erőforrásokat teszünk, legfeljebb megduplázhatjuk. De ha 10% lenne, még akkor sem lenne számottevő. A webshop sok pincészet számára mentőövnek tűnhet, de az internetes borértékesítés egy külön szakma, mi ezért is nem indítottunk sajátot, de kereskedőkön keresztül természetesen jelen vagyunk az online piacon is.

- tette hozzá a neves borász.

Mi történik azokkal a borokkal, amik az éttermekben voltak készleten?

Akik végleg bezártak, azoktól volt, hogy visszavásároltuk a tételeinket. Attól tartottunk, hogy olcsón, messze a valós ár alatt kiárusítanák őket - ez pedig a mi stratégiánkba nem fér bele. Nemrég volt például egy magyar üzletlánc, amelyiknek bizonyos boltjait felszámolták, és minden bort ezer forintért árultak. Természetesen van olyan bor, amelyiknek ez akár előnyös is lehet, de a mi 7500 forintos furmintunk nem kerülhet ki a polcokra 85 százalékos árengedménnyel, hiszen akkor mi válunk hiteltelenné.

- közölte.

Ha egy magánszemély, aki anyagi gondokkal küzd, és az 1300 palackos borgyűjteményét egyben feldobja a Vaterára, akkor nekünk onnan is vissza kell vásárolnunk a tételeinket. 10 százalékos kedvezményért is harcolnak a kereskedők, ez megengedhetetlen.

- folytatta.

A nehéz helyzetre való tekintettek Szepsyék úgy döntöttek, hogy a 2019-es száraz boraikat nem töltik palackba, hanem lepárolják: ez tetemes mennyiség, 30 ezer palackról van szó.

2019-ben tehát gyakorlatilag nulla forintért dolgoztak a száraz boroknál

1989-ben készültek az első boraik Szepsy címkével, azóta nem először semmisítettek meg évjáratot. De eddig mindig amiatt kellett így dönteniük, mert a minőség nem volt megfelelő. 2001-ben, 2004-ben semmilyen boruk nem született, a 2010-es évjáratból nem született édes bor. A márka értékét, hitelességét mindennél fontosabbnak tartják, ezért kellett meghozniuk ezeket a kemény döntéseket.

Sokan hibát követnek el azzal, hogy bíznak abban, hogy ezt a fennmaradó bormennyiséget reális áron el fogják tudni adni. Szerintem ez fizikailag lehetetlen

- mondta.

A Szepsy család az 1500-as évektől foglalkozik Tokajban borkészítéssel. A pincészet jelenleg 52 hektár megművelt szőlőterülettel rendelkezik 6 település 22 dűlőjében, Mád központtal.

