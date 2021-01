Tömegek rohanták meg a Balatont: megéri most házat, nyaralót venni a tónál?

Eddig leginkább Budapesten vásároltak az emberek befektetési céllal, másodlagos ingatlanokat, ám ez a tendencia az új koronavírus-járvány miatt szinte teljesen befagyott. Nyáron szó szerint ki lehetett tenni a „telt ház” táblát a Balatonra, és ebből már abszolút lehet következtetéseket is levonni.

Nem csak a turizmus, hanem az ingatlanpiaci mozgás is láthatóan áttevődött a magyar tengerre. Nem véletlen, hogy a Balatonnál ma szó szerint minden kategóriában (telek, lakás, ház, családi ház, nyaraló) eladhatóak az ingatlanok.

Hévízen piaci ár alatt az ingatlanok

Úgy látom, hogy az emberek azt feltételezik, hogy a koronavírus miatt kialakult helyzet kihat a jövőre is. Sokan abban gondolkodnak, hogy ha nem lehet elhagyni az országot, akkor a Balatonnál legalább lesz lehetőségük nyaralni, de az ingatlan kiadása is jó üzletnek tűnik. Ez a jelenség generált egyfajta újabb árnövekedést, pedig az elemzők korábban még azt prognosztizálták, hogy idén csökkenni fognak az árak a magyar tengernél. Ezzel szemben a vízparti lakásoknál a leginkább erőteljes az áremelkedés: Siófokon például 1,4-1,5 millió forintos lett a négyzetméterár és tovább emelkedik. Úgy tűnik, hogy tényleg nincs felső határ. A korábbi évek tendenciája is megfordult, Siófok drágább lett, mint Balatonfüred. Egyértelmű, hogy ha van kínálat, akkor van kereslet is és ez a tétel fordítva is megállja a helyét. Ez látszott az eladások számán is: májustól minden egyes hónapunk sokkal jobban alakult, mint a korábbi években

– mondta a HelloVidék kérdésére Harmat Zsuzsa, LidoHome tulajdonosa, hozzátéve, hogy az alkalmi vételek és alkuk időszaka a Balatonnál nem létezik.

Ahogy azt a szakember elárulta, miközben csökkent a kínálat, a jelenség tovább húzta felfelé az árakat. Ráadásul egyre kevesebb telek is van, ahová új beruházások épülhetnének a Balatonnál. A közvetlen Balaton parti telek- és házárak ezért a csillagos égig emelkedtek: telket 200 millió alatt ne keressen senki, de azt is „úgy kell összevadászni”. A telekárak csupán a belső településeken, például Lengyeltótiban vagy Ságváron stagnálnak, ahol egy terület ma körülbelül 10 millió forintba kerül. De akad más területspecifikus jelenség is, ahol aktuálisan jóval olcsóbban lehet ingatlant vásárolni.

Hévíz ennek a pandémiás helyzetnek az elszenvedője, ahol eddig leginkább a külföldiek fektettek be szívesen és amely turisztikai szempontból is kiemelkedőnek számít. Mára azonban szellemvárossá vált, ahol rengeteg ingatlan került a piacra, ezért gyakran a piaci ár alatt lehet házhoz, lakáshoz jutni. Az elemzők szerint Hévíznek legalább még kettő-három évre lesz szükséges ahhoz, hogy újra magához térjen

– árulta el Harmat Zsuzsa.

Tavaly sokan árcsökkenésre számítottak, de ez nem következett be, helyette az adásvételek száma csökkent országszerte. A Balatonnál korábban több ingatlant adtak el a magánszemélyek, mint azt ingatlanosok, de ez a tendencia is abszolút megváltozott. A magyar tenger partján ráadásul még mindig minimális azoknak a tranzakcióknak a száma, ahol a vásárlók hitelhez nyúlnak.

A keszthelyi járás tűnik a legolcsóbbnak

Az idei nyár és ősz erősebb volt a magyar tenger partján, mint a tavalyi, ez részben annak is köszönhető, hogy a tavaszi szezont a vírusjárvány megtépázta, áprilisban nagyon visszaesett az értékesítés, azonban ahogy megindulhatott újra az élet, a szokásos szezonális csúcsok magasabbra törtek. Az Otthon Centrum közel duplázta az értékesítéseit az idei fő szezonban a tavalyi év azonos időszakához képest. Egyelőre azonban nem érzékelünk olyan helyzetet, ami a vevőknek kedvezne: tömegesen semmiképp sem jellemző, hogy szorult helyzetben lévő eladók jelentek volna meg a piacon. A Balatonnál a kereslet a vízparti ingatlanokra fókuszál, akár egy településen belül is nagy árkülönbség lehet a vízpartól való távolság alapján, mivel a vevők túlnyomó része csak vízpart közeli fekvésű ingatlan iránt érdeklődik, amiből véges a kínálat

– mutatott rá kérdésünkre Tóth Adrienn, az Otthon Centrum sajtóreferense.

Hozzátette: a Siófoki, Balatonfüredi és Keszthelyi járás településen az általuk közvetített adás-vételek adatai alapján nem csökkent az árszínvonal. A jogilag is nyaraló besorolású ingatlanok körében tavaly nyáron és ősszel átlagosan 25-30 milliós ingatlanokat értékesítettek, idén ugyanebben az időszakban az átlagár 40 millió forint felett volt.

A szintén sok esetben második otthonnak használt családi házak esetében 30 millió körül történtek az eladások idén, ebben a nyári és az őszi időszak nem mutatott érdemi különbséget és hasonló árú ingatlanok keltek el tavaly ősszel is. A társasházi lakások, apartmanok esetében viszont már érzékelhető volt, hogy az olcsóbb ingatlanokat vették az idei szezonban.

A fajlagos árak tekintetében nyáron tavalyhoz képest magasabb az árszint, akár másfélszeres négyzetméterár, míg ősszel az egy évvel ezelőttihez hasonló vagy alacsonyabb fajlagos ár volt jellemző. Az idei nyárhoz képest az őszi hónapokban olcsóbb ingatlanokat értékesítettünk, de ezeknél az ármozgásoknál természetesen az adott időszakban értékesített ingatlanok jellemzőinek eltérése (az összetétel-hatás) is szerepet játszik. Az mindenesetre elmondható, hogy az eleve olcsóbbnak számító keszthelyi járásban volt a legkisebb az árkülönbség úgy pozitív, mint negatív értelemben, míg a siófoki járás településein értékesített ingatlanok esetében tapasztaltuk a legnagyobb kilengést, de például itt az ősszel értékesített családi házak egyedüli kivételként drágábbak voltak, mint a nyári szezon során vevőre talált családi házak

– hangsúlyozta Tóth Adrienn.

Ahogy kiemelte, balatoni ingatlanvásárlás esetén jelentősen befolyásolja a vételárat általában a vízparttól való távolság, illetve a regionális elhelyezkedés (azaz a Budapesttől való távolság) a leginkább meghatározó, de természetesen az ingatlan típusa, kora, műszaki és építészeti jellemzői és az is, hogy az eladónak mennyire sürgető az ingatlan értékesítése.

Az apartmanok, illetve családi házak esetében a keszthelyi járás településein 20-25 százalékkal olcsóbbak voltak az átlagos négyzetméterárak idén ősszel, mint a keleti medence településein. A nyaralóknál már nem volt ilyen nagy különbség, igaz ebből lényegesen kevesebb is került értékesítésre.

Az elmúlt öt év során az adás-vételek számának növekedéséhez képest elsősorban a fővárosban, de a városok többségében jóval gyorsabban nőttek az árak. A legdrágább városrészekben és településeken fokozatosan lassult a piac, csökkent az adásvételek száma, viszont ahol növekedés volt, ott is beindult a drágulás. Jelenleg úgy látjuk, hogy az eladók szeretnék realizálni az árnövekedés következtében kialakult értéket, ezért kitartják a magas árat, viszont emiatt nő az értékesítési idő. A tégla társasházi lakások és a panelek esetében az alku mértéke is nőtt tavalyhoz képest. Már 2019-ben voltak jelek, amelyek arra utaltak, hogy lassulni fog az áremelkedés. Éves szinten azonban továbbra is növekedést láttunk, de a korábbi évek sokszor kétszámjegyű dinamikája már a múlté, és a negyedéves adatok már az árstabilitás, illetve enyhe csökkenés irányába mutatnak

– magyarázta az Otthon Centrum szakembere.

Megéri vásárolni és eladni is

Abban mindenki egyetért, hogy 2020 egy igazán különleges év, ami az élet minden területén nyomott hagyott, így az ingatlanpiacon is. Vannak olyan területek, ahol a befektetés milyensége változott (rövidtávú kiadást felváltotta a hosszútávú kiadás), van ahol erősen visszaesett a vásárlási szándék, vagy lassultak esetleg megálltak az építkezések.

A balatoni piac minden szempontból egy kicsit más, ez egy kicsit „zártabb” piac, speciálisabb igényekkel, és paraméterekkel. Ebben a régióban szerencsére nem beszélhetünk negatív hatásról, nem csökkent a vásárlási kedv, hanem egyenesen emelkedett az év második és harmadik negyedévében. Ugyanolyan létszámban vannak jelen a magán célra és a befektetési céllal vásárlók. Érthető, hogy a koronavírus járvány közepette aki teheti, szeretné áttenni székhelyét a Balatonhoz. Akár úgy, hogy több hónapra kibérel egy házat, vagy nyaralót, akár úgy, hogy megvesz egy ingatlant. Mások meglátták a befektetési lehetőséget: hiszen akik nem tehetik meg, hogy a Balatonon vásároljanak ingatlant, számos bérleti lehetőség közül választhatnak

– mondta el a HelloVidék megkeresésére Balogh Annamária, a City Cartell siófoki irodavezetője.

Hozzáfűzte: az idei nyár kifejezetten erős volt turisztikai szempontból, hiszen szinte soha ennyi embert nem láthattunk még a Balatonon, mint ebben az évben. Véleménye szerint ez valahol természetes, hiszen az utazási korlátozások a belföldi nyaralásokat tették lehetővé, a Balatonon pedig az utóbbi pár évben megszámlálhatatlan kiadó nyaraló vált elérhetővé.

Különböző készültségű beruházások is zajlanak jelenleg is a Balaton gyakorlatilag teljes területén. Maximum itt érezhető a negatív hatás, sok esetben külföldi munkások is részt vettek az építkezésekben, akik a vírushelyzet miatt nem jöhettek, így több a csúszás, mint amit eddig tapasztalhattunk

– foglalta össze Balogh Annamária az esetleges nehézségeket.

