Csányi Sándor szerint váltani kell: a magyar oktatás nem elég vonzó a fiatalok számára

Ahogy arról korábban az Agrárszektor is beszámolt, teljesen átalakul a Szent István Egyetem, és a felsőoktatási intézmény 2021. február 1-jétől új nevet kap, valamint alapítványi fenntartású lesz, amelyet a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány kuratóriuma irányít majd. A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemet fenntartó alapítványt egy öt tagú kuratórium irányítja majd, amelynek az Innovációs és Technológiai Miniszter felkérése alapján Csányi Sándor az elnöke.

A kuratóriumot bemutató sajtótájékoztatón az elnök elmondta, számos szálon kötődik a vidékhez, hiszen nemcsak ott született, de pályafutása, illetve vállalatai révén azóta is szorosan kapcsolódik a mezőgazdasághoz és az agráriumhoz.

Kiemelte, sokan alábecsülik az agrárium jelentőségét a nemzetgazdaságon belül, pedig az agrárium súlya a magyar GDP-n belül meghaladja a 10 százalékot, tehát nem kis jelentőségű iparágról van szó.

Csányi Sándor beszélt arról, hogy előzetesen több nemzetközileg elismert és jó hírű, vezető egyetem gyakorlatát is megvizsgálták, és azt figyelték meg, hogy a magyar oktatás nagyon frekventált, és nem elég vonzó a fiatalok számára. Hozzátette, olyan szakembereket kell képezni, akik agrárfókuszuak, de fontos, hogy erős legyen például a digitális képességek elsajátítása is. Az egyetemen az agrároktatás mellett természetesen az agrárium minden ágára nagy figyelem hárul, így a növénytermesztésre, az élelmiszeripari oktatásra, az állattenyésztésre, illetve a gazdálkodással kapcsolatos pedagógiára és művészetre is.

Fontos, hogy ne csak a hagyományos agrárképzésekre szűkítsük le az oktatást, hanem olyan embereket képezzünk, akik a vidéki értelmiség bástyái lehetnek.

A Kuratórium elnöke hangsúlyozta, fenn kívánják tartani az egyetem jelenlegi struktúráját, és minden terület, tehát nemcsak az agráriumot fejleszteni akarnak. Mint mondta, a cél az, hogy az egyetem ne csak Magyaország, de idővel a világ egyik legjobbja is legyen, és ennek érdekében az egyetem vezetésével, az oktatókkal, valamint a hallgatókkal is együtt kívánnak dolgozni.

Ne maradj le a 10 millió forintos támogatásról! A friss statisztikák szerint már több mint 500 milliárd forintnyi babaváró hitelt igényeltek a magyar családok. A termék népszerűsége nem véletlen, a feltételek teljesítése esetén ugyanis nem kell visszafizetni az akár 10 milliós támogatást. Külön ki kell emelni, hogy a babaváró program 2020 keretében felvett személyi hitel szabad felhasználású, azaz bármire elkölthető. Fontos tudni ugyanakkor, hogy a babaváró hitelhez minden bank más feltételeket szab: például más az elvárt minimális jövedelem és a jövedelem terhelhetősége. A megújult Pénzcentrum babaváró hitel kalkulátor az aktuális banki feltételek alapján pontosan megmondja, melyik banknál milyen feltételekkel kaphatsz kamatmentes hitelt. Kalkulátorunkban egy kattintással megtudhatod, hogy a jövedelmed alapján mely bankoknál érhető el számodra a babaváró hitel. Ne maradj le a támogatásról, még akkor sem, ha nem tervezel gyereket, mert ügyesen befektetve még így is megérheti igényelni a babaváró hitelt.