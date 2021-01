2021-es év újrarajzolja a pálinka piacát: mutatjuk, hol mennyibe kerül a cefre kifőzése

Ahogy korábban mi is hírt adtunk róla, január 1-jétől adómentessé vált a pálinkafőzés mindazok számára, akik maximum 86 liter, 50 fokos párlatot állítanak elő akár házi, akár bérfőzdei körülmények között. Az otthon főzőknek ezentúl nem szükséges a literenkénti 700 forintos adójegyet kiváltaniuk, amennyiben nem lépik túl a jogszabályban rögzített mennyiséget. Ugyanilyen mértékben csökkentek idén a bérfőzdék árai is, mert míg tavaly 1800 forint körüli összeget kellett fizetni egy liter 50 fokos párlatért, mostanra ez átlag 1100 forintra esett. A teljes mennyiséget kihasználó pálinkafőzés éves szinten így 60 200 forinttal kerül majd kevesebbe - írja a Boon.hu.

Magánszemélyek viszont továbbra sem értékesíthetik az így előállított párlatot

Az adómentesség bevezetése vélhetően tovább növeli a pálinkafőzési kedvet, hiszen az elmúlt években az adójegyváltási kötelezettség ellenére is nőtt a nyilvántartásba vett házifőző-készülékek száma, ami 2020 tavaszán meghaladta a 26 ezret. A házi lepárlás azonban nem igazán jelent konkurenciát a bérfőzdéknek

– nyilatkozta Nyilasi Béla, a Mámor Pálinkaház főzőmestere a megyei lapnak. Majd hozzátette, folyamatosan érkeznek hozzájuk a megrendelők, jelenleg az időben cefrézett almát, kései körtét, birset és ezek vegyes változatát főzik.

A főzőmester úgy tapasztalja, miután januártól nagyjából ezer forintba kerül literenként a bérfőzött pálinka, most sok otthon kísérletező tér vissza az ellenőrzött körülmények között készülő minőséghez.

A főzdében tavaly egy liter 50 fokos pálinka előállítási ára 1885 forint volt, januártól ez 1150 forintba kerül. Az utóbbi időben azonban a 48 fokost részesítik előnyben, ami literenként 1108 forint. A lényeg nem az alig 50 forintos árkülönbség, hanem az, hogy a párlatnak ennél a szeszfoknál még megvan a házipálinka-ereje, viszont sokkal illatosabb, élvezetesebb

– közölte.

Otthoni körülmények között 350–450 forintba kerülhet egy liter pálinka előállítása

Kérdéses azonban – vetette fel a szakember –, hogy miként tudnak megfelelni az 1–200 ezer forintos, otthoni felhasználásra vásárolt szerkezetek az egészségügyi előírásoknak. – A gyümölcsből készült párlat elkerülhetetlenül tartalmaz metanolt, aminek határértékét a hazai szabályozás szerint hektoliterenként 1000–1350 gramm között kell tartani, mert efölött egészségkárosító hatása van – mondta. Hozzátéve: a komoly berendezéseket használó főzdék ezt tudják teljesíteni.

2021-es év újrarajzolja a pálinka piacát

Különösen azok a kereskedelmi főzdék vannak most veszélyben, amik elveszítették a turizmushoz és a vendéglátáshoz kötött megrendelői körüket. A pálinka mellett most más típusú alkoholok felé is nyitni kényszerültek, így termékfejlesztésként felkerült például a rum és a whisky is a palettájukra.

- nyilatkozta Takács László, a Quintessence pálinkaverseny igazgatója.

Elgondolkodtató tendencia – tette hozzá –, hogy ma 40-féle gint állítanak elő Magyarországon, de bízik abban, hogy ez az új trend nem megy a pálinka rovására.