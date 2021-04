Nagyot ment a zalai település: Gyenesdiás lett az első klímabarát község

Kovács Lajos, a KTSZ elnöke jelezte: először tavaly pályáztatták meg a klímabarát településeknek szóló díjat, amelynek eredményeként négy kategóriában hirdettek nyertest. A pandémiás helyzet miatt a díjkiosztó ellehetetlenült, ezért a nyertesek saját településükön veszik át a díjakat.

A szövetség elnöke úgy látja: a mintegy 3200 magyarországi település közül kevés a fenntartható jövő iránt elkötelezett, Gyenesdiás azonban nemcsak a beruházások terén, hanem a közösség szemléletformálásában elért eredményei miatt is érdemelte ki a kategória első díját. A zsűriben a Belügyminisztérium, a Budapesti Műszaki Egyetem, valamint a Nemzeti Fenntartható Fejlődés Tanácsa is képviseltette magát.

Gál Lajos polgármester felidézte, hogy még az 1990-es évek végén az elsők között fogalmaztak meg települési környezetvédelmi programot, később pedig klímastratégiát is alkottak. A szemléletformálásban a civil szervezetek, az oktatási intézmények is szerepet kapnak, a "Természetesen Gyenesdiás" szlogen is azt jelenti, hogy a természet- és a klímavédelem kiemelt jelentőségű a Balaton-parti településen.

Kezdeményezéseik között említette, hogy az itt élők minden évben palántákhoz, szőlőoltványokhoz, madáreleséghez jutnak egy-egy időszakban az ökotudatosság jegyében. A településnek gyerekekből álló "tanácsadó testülete" is van, amely a jövő nemzedéke számára fontos kérdésekben nyilvánít véleményt.

