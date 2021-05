Milliós fejlesztés Szolnokon: mutatjuk, mire költötte a város a pénzt

Kitért arra is, hogy a környező kistelepülések 120 millió forint értékben kaptak támogatási lehetőséget a magyar kormánytól templomaik megújítására, átlagosan egyenként 15-15 millió forint értékben.

Szalay Ferenc, Szolnok polgármestere elmondta: nemcsak a Szentháromság templom műemlék épülete és a mellette álló egykori ferences rendház újult meg a megyeszékhelyen, hanem a műemlék jellegű Magyarok Nagyasszonya templom - ismertebb nevén a vártemplom - is, együtt mintegy másfél milliárd forintból. Emellett megépült az evangélikus templom mellett a közösségi térként is szolgáló úgynevezett adapterház. Megszépült a református templom is, és elindult a parókia felújítása.

A hitélet jelentősen erősödött Szolnokon, ahol egyházi óvoda, általános- és középiskola is működik

- jegyezte meg.

Gáspár István római katolikus plébános elmondta: december elején miséztek először a felújított belvárosi Szentháromság templomban, de a járvány miatt később lesz csak az ünnepélyes átadása. A barokk stílusú belvárosi templom külső homlokzata megújult, belül restaurálták a freskókat.

Felújították a padokat, a gyóntatószékeket, a mellékoltárokat, korszerűsödött a világítás, új padlólapokat tettek le, és a tervek szerint megújul majd a szentély is

- ismertette.

A ferences rendházat az eddigiekhez hasonlóan szeretnék közösségi célokra is használni; pályáznak azon helyiségek felújítására, amelyek a zarándokturizmus céljait szolgálhatják majd. A plébános kitért arra is, hogy a klasszicista stílusjegyeket viselő vártemplom is teljes mértékben korszerűsödött.

