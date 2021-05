Egy hónapot is csúszhat a szezon: brutális ára lehet az epernek

Az idei eperszezon alakulásáról jelenleg még elég kevés a pontos információnk. Pillanatnyilag a szabadföldi eper nagyrészt csak most virágzik, ezért valószínűsíthetően az előző évekhez képest később indul az érés

- mondta a lapnak Tóth Péter őstermelő. Hozzátette, az úgynevezett fóliás gyümölcs, vagyis a fóliasátor alatt termesztett fajta már kapható a piacokon. Ennek fejében már magyar eper is kapható a boltok kínálatában, nem csak a Spanyolországból és a Görögországból importált. Külön kitért arra is, hogy szűkebb hazánkban mikor lehet részt venni a Szedd magad! mozgalomban, mint mondta egyelőre csak találgatni lehet.

Az illetékesek egyöntetűen azt mondják, csúszik a szezon. Csak most virágzik az eper, hetekig is elhúzódhat, mire szüretelni lehet. A tavalyi nyitáshoz képest jó, ha csak két hetet késnek. Jelenleg zárva vagyunk. Ennek az időjárás az oka. Az elmúlt időben sokszor volt példa talaj menti fagyokra, ráadásul nem olyan régen még havazott is. Jövő hét közepéig pedig eső várható

- magyarázta Tóth Péter, aki szerint az árról még nem érdemes beszélni, hiszen az még több tényezőtől is függhet.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy nagy a verseny a piacokon – éppen a már említett külföldi eper miatt. A kereskedők között vannak, akik magyar címszó alatt árulják a külföldit, amihez olcsóbban hozzá tudnak jutni. Ezt a legkönnyebben úgy lehet megtenni, hogy vásárolnak pár ládával – a hazai mellé.

