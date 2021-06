Optimisták a termesztők: nagyon jó hozamra számítanak ebből a növényből

A 2021-es év tavaszáról sok mindent el lehetett mondani, de azt nem, hogy különösképpen kedvezett volna a mezőgazdaság szereplőinek. Az enyhe telet követő fagyos, hideg és esős, inkább késő őszre hajazó időjárás komoly károkat okozott a hazai gyümölcstermesztőknek és méhészeknek is, de nem kímélte a repce- és búzatermesztőket se.

Némileg jobb helyzetben vannak a kukoricatermesztők, akik a szokatlanul barátságtalan idő ellenére is időben be tudták fejezni a vetést, noha az állományok az ország több területén is alulfejlettek az elmúlt év azonos időszakához képest. Az Agrárszektor ezért ismét megkereste a gazdákat, hogy megtudja, milyen éve volt eddig a magyar kukoricatermesztőknek, milyen nehézségekre számítanak, és milyen várható terméssel számolnak.

A Békés megyei Rákóczi Mezőgazdasági Szövetkezet növénytermesztési főágazatának vezetője, Faragó Attila Géza az Agrárszektor kérdésére elmondta, hogy idén 470 hektáron vetettek takarmánykukoricát. Noha az időjárás nem volt épp optimális, a kétsopronyi vállalatnak sikerült április 26-ig befejeznie a vetést. A szakember elárulta, hogy a kukoricaállományok jelenleg hatleveles állapotban vannak, és már folyamatban van a gyomirtás. A kártevők elleni védekezés kapcsán Faragó Attila Géza kifejtette, hogy évente változik, kell-e védekezniük a kukoricamoly ellen, és ha igen, mekkora területen. Ha egy táblán meghaladja a megfúrt tövek aránya a 20%-ot, akkor megteszik a szükséges lépéseket, de idén még nem tapasztaltak semmit, ami aggodalomra adna okot. A vállalat növénytermesztési főágazatának vezetője szerint ha a továbbiakban megfelelő lesz az időjárás, hektáronként akár 12 tonnás termésre is számíthatnak.

Az Enyingi Agrár Zrt. 2021-ben 2400 hektáron vetett takarmány- és silókukoricát, ahogy azt a vállalkozás egyik agronómusától, Zaka Szabolcstól megtudhattuk. A szakember elismerte, hogy az esős idő némileg akadályozta a vetést, de végül sikerült időben végezniük vele. A Fejér megyei cég agronómusa elmondta, hogy a hideg idő nem tett jót a kukoricának, de az bizakodásra ad okot, hogy nincsenek annyira elmaradva a fejlődésben az állományok. A gyomirtások is haladnak, valamint ezek mellett elkezdték az első lombtrágyázást is. A kártevők pedig egyelőre még nem jelentkeztek a földeken. Zaka Szabolcs úgy fogalmazott, hogy ha továbbra is ilyen időjárás lesz, és lesz elegendő víz, akkor akár 10 tonna fölötti termésben is reménykedhetnek.

Kevésbé volt optimista a Hajdúböszörményi Mezőgazdasági Zrt. növénytermesztési főágazatának vezetője. Boda István az Agrárszektor megkeresésére elárulta, hogy idén 300 hektáron vetettek takarmány- és silókukoricát, valamint csemegekukoricát további 450 hektáron, fő vetésben, és még 250 hektáron másodvetésben. A Hajdú-Bihar megyei cég szakembere szerint az időjárás nagyban lelassította a vetést, amelyet csak késve tudtak befejezni. A csapadék és a belvíz miatt mintegy kéthetes késésben vannak, vallotta be Boda István, hozzátéve, hogy ebből kifolyólag az állományok fejlődése is 2-3 héttel van lemaradva az előző évhez képest. Az első gyomirtást befejezték, és ha a helyzet úgy hozza, posztgyomirtásra is sor kerülhet majd. Minden attól függ, milyen lesz az időjárás a továbbiakban. A szakember elmondta, hogy az állományokban kukoricabarkó nem fordult elő, és ahol kellett, ott használták is a talajfertőtlenítő szert. Ezzel szemben a napraforgónál a nyúl kártétele fokozott ebben az évben, tudhattuk meg Boda Istvántól. A növénytermesztési főágazat vezetője a leendő termést illetően inkább nem mondott semmit, ugyanis még sokáig kint lesznek a növények a földeken, és ez idő alatt bármi történhet.

A somogybabodi Agrofema Mezőgazdasági Nagy- és Kiskereskedelmi Kft. agronómusa, Horváth Ferenc elmondta, hogy a cég 300 hektárt vetett be idén takarmánykukoricával. Szent György napján, április 24-én el tudták kezdeni a vetést, és május 1-jére be is fejezték a munkálatokat. A szakember szerint ideális időszakában vetették el a kukoricát, de a nagy mennyiségű csapadék miatt az állományok fejlődése háromhetes késésben van. Horváth Ferenc elárulta, hogy májusban mintegy 92 mm csapadék hullott náluk, és ebből 53 mm május 17-e és 24-e közötti héten esett le. Ebből és a hűvös időből kifolyólag a növények eléggé elmaradottak, relatív tápanyaghiány jellemző rájuk. Az agronómus elmondta, hogy a múlt héten indultak meg náluk az első gyomirtások, ráadásul a somogyi cégnek egy különleges gyomfajta, a mandulapalka (Cyperus esculentus) kártétele ellen is védekezniük kell, amihez meg kell várniuk a megfelelő lombosodást. Horváth Ferenc ugyanakkor bizakodó volt, és úgy látta, két napon belül végeznek a gyomirtással. A szakember elárulta, hogy a kukoricánál még nem találkoztak kártevőkkel, mert a kelési időszakban nem volt napos az idő. Ezzel szemben a napraforgóban már most jelentős veszteségeket okoztak a károsítók. Horváth Ferenc összességében úgy gondolja, hogy megfelelő tőszámú állományaik vannak, amelyek kedvezően keltek ki, a tápanyagot is ki tudták juttatni, és eddig azt lehet mondani, hogy a gyomirtást is a megfelelő időszakban kapták. Az agronómus hektáronként 6-8 tonnás termésátlaggal számol, de hozzátette, hogy ha jó lenne az idő, akár a hektáronkénti 10 tonnát is elérhetik.

Ezek alapján látható, hogy az időjárás, bár okozott némi nehézséget a gazdáknak a kukorica vetése során, mégsem jelentett akkora problémát, mint tavaly ősszel, a repce és a búza vetésekor. A nagy mennyiségű csapadékból és a hűvös májusból kifolyólag az állományok fejlődése több helyütt is két-három hetes elmaradásban van az ideálishoz képest, de ha a továbbiakban az évszakoknak megfelelő időjárásban lesz részünk, igen jó év állhat a kukoricatermesztők előtt.

