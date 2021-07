Futurisztikus nyaraló, luxus parasztház, pezsgőgyár: döbbenet, mi minden eladó itthon - Ingatlanturmix

Népi stílusú építészeti remek

A Miyeyo Land egy 7 épületből álló komplexum Kecskemét mellett Helvécián, Budapesttől mindössze 45 percre. Hagyományos népi stílusban épített tradícionális magyar építészeti technikákat alkalmazva, Miyeyo Land az elmúlt években privát vacsoráknak, borkostolóknak, esküvőknek, úrvacsoráknak, születésnapi rendezvényeknek, és gyermektáboroknak adott otthont

- olvasható a hirdetésben, mely szerint a komplexum egy 10 000 m2-es telken van elhelyezkedve, bővitési lehetőség pedig adott. A komplexumban jelenleg 25 fő szállásolható el. Jelenleg 285 millió forintért eladó.

Futurisztikus nyaraló

Délegyházán, Gallatanyán kínálnak eladásra egy nyaralót, örök bérleti szerződéssel kristály tiszta vízparti telkeket. A telkek elosztása 10 méterenként, de akár többet is megvehet egymás mellet a vásárló, így nagyobb lesz a közvetlen vízpartja.

Telkenként telepíthető félkör alakú fém vázas sátor jelegű szigetelt kis apartman, mely adottságainál fogva egyedi megjelenést biztosít az egész projektnek. Az apartmanokat lehet kérni kulcsra készen, vagy csak magát a sátrat (maga a sátor bruttó 2,5 millió Ft). A telkek vízzel, villannyal van el látva illetve zárt rendszerű emésztővel

- olvasható a hirdetésben. Ha valaki kedvet kapott az eszkimók iglu kunyhójához hasonló épületek megvásárlásához, akkor mindezt 4,53 millió forintért meg is teheti.

Autentikus parasztház, nulla rezsivel

Eladóvá vált ez az egyedi megjelenésű,gyönyörű autentikus ház a Vértes közepén, erdők ölelésében, Kőhányáspusztán, a fővárostól mindössze 60 kilométerre. Az ára nagyjából egy fővárosi jó állapotú panel jelenlegi értéke, 37,9 millió forint, viszont ezért az összegért egy két külön lakrésszel (70+28) rendelkező családi házat kapunk, 1144 m2 telekkel.

A tetőre felújítás, fóliázás és szigetelés (födém 17 cm) után napelemek lettek telepítve, teljes déli tájolással. Az ablakok szintén modern szigetelt (thermo) üveggel rendelkeznek. Három féle fűtési rendszer is kiépítésre került, mindenki szabadon kombinálhatja kedve szerint: központifűtés, 4 db épített cserépkályha, valamint infrapanel (napelemhez) rendszer is. A melegvizet villanybojler biztosítja. Esővízgyűjtő ciszterna rendszert is kialakítottak saját házi vízművel (tisztított, lágy esővíz) mely a ház vízellátását szolgálja. Egy 4 fős család egész éves vízfogyasztását is bőven biztosítja a kiépített rendszer. Akár 30 m3 víz tárolására is alkalmas, melyet az esővíz folyamatosan utántölt. Az ingatlan gyakorlatilag rezsimentes jelenlegi állapotában. Nincs vízdíj, csatornadíj, gázdíj, elektromos díj

- olvashatjuk a hirdetésben, mely szerint az ingatlan műszaki állapota kiváló,a belső terek igény szerint alakíthatóak, felújíthatóak. A ház önmagában alkalmas lakóháznak, nyaralónak, tájháznak, vállalkozásnak, művészeknek,valamint akár falusi turizmusra is, tekintettel,hogy az országos kéktúra útvonala közvetlenül a falun halad keresztül.

Vízparti kastély

Eladóvá vált egy ikonikus kastély Szeged szomszédságában Röszkén a festői szépségű Holt-Tisza partján. A telekhez kapcsolódik saját kitisztított/feltöltött part, ahol vízpart szerelmesei kiteljesedhetnek. A holtág számos sportolót/horgászt vonz, de ugyancsak alkalmas fürdésre illetve elektromos motorcsónak használata engedélyezett. A kastélyhoz műút vezet, az emeletről, tornyokból látható a kanyargó holtág illetve Szerbia. a telek 930 m2, a kastély alapterülete 500 m2

- írják a hirdetésben. Saját vízpart, 3 szintes kastély, medencével és tetőterasszal, mindez 49 990 000 forintért.

Üdülőház, pezsgőgyár múlttal

Eladó egy hatalmas üdülő házas nyaraló a Dunakanyarban, azon belül is a Duna bal partján, Nagymaroson. Budapesttől mintegy 50 km-re fekszik, ahova autóval a 12-es úton vagy az A2 autóúton, vonattal Budapest-Vác-Szob vasútvonalon, de akár hajóval is 1 órán belül eljuthatunk. A dunapart pár perc sétára van, a vonatmegálló közvetlenül az ingatlantól pár méterre helyezkedik el.

Az épület 8000 m2 örökzöld növényekkel parkosított mészkővel támfalazott területen fekszik. Az 1860-as években épült, Dr. Willibald Ludwig tulajdona volt, aki pezsgőgyárként működtette (Préda Pezsgő). 1950-60-as években üdülő épületté alakították át, mely a rendszerváltásig üzemelt. 1996-ban egy családi vállalkozás megvásárolta azzal a szándékkal, hogy luxus nyugdíjas otthont hozzon létre. Ezen terv máig érvényes (határozatlan időre szóló) építési engedéllyel rendelkezik

- írják a hirdetésben. Az èpület bruttó alapterülete 1790 m2, melyben két pinceszint, földszint ès három emelet található, egy 360 m2-es melléképületből a hozzá tartozó 30 méter hosszú terméskővel kirakott pincerendszer, ahol a pezsgőgyár idejében a pezsgőt érlelték. Mindezt 350 millió forintért vásárolhatjuk meg.

