Nagy bajba kerülhetnek a pékségek: horror áron vehetjük az új kenyeret

Közeleg az új kenyér ünnepe, és az örvendetes dolog, hogy termett idén elég búza ahhoz, hogy legyen elég liszt, valamint a mindennapi kenyerünkhöz is hozzájuthassunk. Ugyanakkor a boltokba kerülő pékárut egyre borsosabb áron vásároljuk meg hónapról hónapra, ami nem ad okot az ünneplésre, amikor a pénztárnál fizetünk. Ősszel a szakértők szerint akár a lélektani 400 forintos határt is átlépheti a leggyakrabban vásárolt fehér kenyér ára. Utánajártunk, mi lehet az oka ennek a drágulásnak, és bemutatunk két működő hajómalmot is, ahol az ország szimbolikus kenyeréhez való lisztet őrölték meg az idén.

Idén is emelkedett a liszt ára

A KSH adatai szerint az elmúlt 20 évben a magyarok átlagos éves kenyérfogyasztása 63 kilóról 37 kilóra csökkent. Bár a fehér kenyér tartja vezető helyét, szintén visszaszorult. Az idei fogyasztáscsökkenésben az egészségtudatosság mellett a vásárlóerő gyengülése és a sütőipari termékek drágulása is szerepet játszott, számolt be róla a Pénzcentrum.

Idén júniusban a fogyasztói árak átlag 5,3 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbi szintet. Az élelmiszerek ára 2020. júniusához képest 3,2, ezen belül az étolajé 25,5, a margariné 8,2, a tojásé 7,8, a liszté 7,7 százalékkal drágult.

A gabonaárakat is a nemzetközi piac mozgatja. Miközben az európai készleteket Kína elszívja, a magyar árakat a gyenge forint is följebb tornássza. Az idei, rendkívül magas gabonaárak óhatatlanul megjelennek a liszt, illetve a sütőipari termékek árában

- közölte Lakatos Zoltán, a Magyar Pékszövetség alelnöke.

A malomipar augusztusban már emelte a liszt árát, de szeptemberben újabb drágulásra számítanak.

A liszt áremelkedése éves szinten megközelítheti a 20 százalékot. Egy kiló kenyérben 70 dekagramm a liszt. Így nagyon nehéz helyzetbe hozza a pékségeket a számukra követhetetlenül gyors áremelés. A nagy élelmiszerláncokkal éves, fixáras szerződéseket kötnek. Nagy kérdés, hogy a kereskedőkkel sikerül-e legalább részben elfogadtatni a sütőipar költségnövekedését, illetve hajlandók lesznek-e lemondani az árrésük egy részéről a fogyasztók javára, nyilatkozta Lakatos Zoltán.

Nincs kevés búza, mégis drága a liszt és a kenyér

Magyarországon az egy évvel korábbinál 14 százalékkal magasabb áfa és szállítási költség nélküli, átlagosan 63,9 ezer forint/tonna termelői áron kereskedtek az étkezési búzával július második hetében. A takarmánybúzát 23 százalékkal drágábban, tonnánként 61,3 ezer forintért, míg a takarmánykukoricát 60 százalékkal magasabb, 79,8 ezer forintos tonnánkénti áron adták július második hetében.

Elemzők szerint a kenyér ára az első félévben nagyjából 8-10 százalékkal emelkedett. Az alapélelmiszernek számító fehér kenyér kilója tavaly óta több mint 30 forittal nőtt, és kis híján elérte a 400 forintot. Az ár ősszel viszont akár meg is haladhatja ezt a lélektani határt.

Raskó György agrárközgazdász az Agrárszektor kérdésére elmondta, hogy tavasszal volt egy hatalmas árrobbanás a piacon, ami a búzától kezdve a kukorica, a növényi olajok, (napraforgó, repce, szója) árszintjét felvitte. A szakember szerint ez jóformán precedens nélkül való volt, utoljára 2012-ben volt ilyen hatalmas áremelkedés. A búza jelenleg 225-260 euró/tonna áron kapható, a kukorica tonnája pedig 210-260 euróért értékesíthető.

Az alapélelmiszerek árában nem várható árcsökkenés, a kenyér és a péksütemények ára emelkedhet néhány százalékkal

– jelentette ki Raskó György.

A kenyér drágulásának oka nem a búza rekord árszintje miatt várható, hanem egy új tényező, a személyi jellegű kiadások miatt, ennek a bértételnek az aránya már 40% fölött van a kenyérfélék előállításában. Azoknak a pékségeknek van esélyük a túlélésre, ahol teljes a gépesítés, ami ugyancsak pénz kérdése.

A szakember úgy vélte, a kézműves pékségek a jövőben tönkre fognak menni. A sütőipar alaptermékein, a fehér kenyéren, a vizes zsemlén és a tejes kiflin ugyanis nincs haszon. Ha pékségek ezeket nullszaldósra ki tudják hozni, akkor már elégedettek lehetnek. Az ágazatban eddig az olcsó munkaerő és a prémium/extra kenyerek, a magvas, töltött és egyéb módokon különlegessé tett pékáruk hozták a pénzt.

Korábban bemutattuk az Európában is egyedülálló Túristvándi vízimalmot, ami még olyannyira működőképes állapotban van, hogy a mai napig őrölnek benne búzát. Vízimalom több is van az országban, ennek egy különleges fajtája a hajómalom. Bemutatunk most kettőt, ahol a nemzet kenyeréhez való búzát is megőrölték már idén, ugyanis ebből a lisztből sütik meg augusztus 20-ára a nemzet szimbolikus kenyerét.

Hajómalmok a Ráckevei-Dunán és a Dunán

Az ország más vidékein is vannak vízimalmok, amelyekben még őrölnek búzát. Orfűn augusztus 20-án beindítják az új kenyér ünnepére, és a turisták is őröltethetnek maguknak. A Ráckevei hajómalom minden vasárnap őröl, és bár rá van írva a vásárolt lisztre, hogy étkezésre alkalmatlan, ez igazából amolyan nébih előírás, semmi baja nincs annak a lisztnek, még mindenki él, aki evett belőle, mondja el viccesen a ráckevei molnár. Magyarországon az első hajómalmot Ráckevén építették újjá 2007-től kezdve, és helyezték üzembe a Duna egyik mellékágán, a Ráckevei-Dunán 2010. augusztus 19-én, hogy az új kenyér ünnepére már őrölhessen. A Ráckevei Molnár Céh Alapítvány augusztus 3-án 17 órakor a Testvérvárosok Búzaösszeöntése elnevezésű programmal előkészült augusztus huszadikára, aznap mindenki megkapta a malomban megőrölt lisztet, és 20-án abból készül majd az új kenyér.

Baján tavaly adták az egyetlen olyan hajómalmot, amilyenhez más országban sincs fogható a Duna főágán, hisz ez működik is, és minden szombaton végeznek rajta látványőrléseket, valamint turisták és iskolai csoportok is látogatják.

Hajómalom A hajómalom a vízimalom egyik típusa, annyiban különbözik más vízimalomtól, hogy nem helyhez kötött, a folyóvízen úszó hajóként működik, két hajó fogja közre a lapátkereket, úgy forgatja a víz, alulcsapott, és bár általában vannak kikötőhelyei - voltak -, változtathatja a helyét, ami nagy előnye. Hátránya ugyanakkor, hogy télen partra kell vontatni a jégzajlás miatt, a vízkerekeket, a vízjárót és a megtámasztásukra szolgáló völgyhajót olyankor leszerelik. Óránként ez a malomfajta is mintegy mázsányi liszt őrlésére lehet alkalmas.

Ráckevei Hajómalom Ipartörténeti Emlékhely nyitvatartási ideje

Nyitvatartás: 2021. április 1.- 2021. október 18.

Hétfő: Szünnap

Kedd-Péntek: 11:00-17:00

Szombat-Vasárnap: 10:00-18:00

Belépődíj keddtől szombatig: 300Ft/fő

Vasárnap őrlésbemutatóval: 500Ft/fő

Bajai Hajómalom Egyesület

Nyitvatartás: minden év április 1. és október 31. között előzetes bejelentkezés alapján csoportokat fogad

Halászati Mini Skanzen

Szerdától – vasárnapig 16:00-18:00-ig. Csoportokat egyeztetett időpontban fogad

Hajómalom

Előre egyeztetett időpontban (30/643-8904). Őrlés szombatonként 16:00-18:00-ig.

Csoportoknak, gyermekcsoportoknak egyedi programok

