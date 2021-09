Most már biztos a drágulás: elszállt a búza ára, a liszt és a kenyér is követni fogja

A folyamatos drágulás hátterében a gabonaárak brutális elszállása áll, olyan árspirál alakult ki ugyanis hazánkban, amely egyre csak emelkedik, és már nem lehet megállítani.

Az a nagymértékű áremelkedés, amely most a búzánál tapasztalható, két éve indult el, először 30 százalékos, mostanra pedig már 60 százalékos drágulásnál tartunk, és jelenleg már nem ritka a 80 ezer forintos tonnánkénti ár sem. A búza túl van árazva Magyarországon, és az értékén felül van kezelve

– tájékoztatta az Agrárszektort Lakatos Zoltán.

Az elmúlt évben az afrikai sertéspestis miatt Kínában kivágták a sertésállomány legalább 40 százalékát, majd elkezdték újratelepíteni azt. Az Amerikai Egyesült Államok és Kína nem tudtak megegyezni egymással, emiatt az USA nem szállíthatott oda kukoricát, így Kína betört az európai piacra, és minden takarmányt felvásárolt, ez pedig megemelte az árakat.

Magyarországon évek óta csökken a búza vetésterülete, idén azonban sikerült elérni a hektáronkénti 6 tonnás termésátlagot, erre pedig még soha nem volt példa azelőtt – tudtuk meg az elnöktől. Kiemelte, a minőség ugyanakkor nem volt kedvező, 55 százalék körül van a jó minőségű búza aránya, és 45 százalék körül a takarmánybúzáé, ez az arány azonban térségenként változó az országban. Az áremelkedés oka azonban nem a jó, 5 millió tonnás termésmennyiségnek köszönhető, hanem a kereslet megnövekedésének, amit tovább erősít a búzakészletek visszatartása.

Ha nagyobb a kereslet a búzára, akkor az árak emelkednek. Ahogy a malomipar megjelent az induló árakkal, a takarmányosok még magasabbra emelték azokat, ez az ár pedig azóta is csak egyre feljebb kúszik. Már nem a költségek növekedése és az eredményes gazdálkodás indokolja az áremelkedést, hanem az, hogy a termelők minél magasabb áron adják el a búzájukat

- hangsúlyozta Lakatos Zoltán a lapnak.

Ugyanakkor a növénytermelők öröme sem lehet felhőtlen, az inputanyagok ára ugyanis folyamatosan emelkedik, így a műtrágyák, a növényvédő szerek és a gépek is drágábbak lettek, amit részben a magas gabonaárak is gerjesztettek. A drágulás azonban nem merül ki ennyiben, a hús, a kenyér és a tej is biztosan drágulni fog, mindez pedig annak köszönhető, hogy a gabonaárak teljesen elszálltak. Az elnök elmondása szerint szeptemberben biztos lesz még egy lisztáremelés, a malmosoknak ugyanis muszáj tovább vinniük a búza drágulását az árakban.

A teljes cikk itt olvasható.

Címlapkép: Getty Images