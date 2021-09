Elfeledett szuperzöldség: filléres termék, számos jótékony hatása van, mégis kevesen fogyasztjuk

A tavaszi ültetésű zsenge zöldborsó első szezonja júniusra esik, másodvetésből és -éréséből pedig szeptemberben is kerül piacra az áruból. Gazdasági szempontból nézve Magyarország az egyike az Európai Unió három legynagyobb zöldborsótermelőjének, ráadásul 42,1 ezer tonnával hazánk a legnagyobb zöldborsókonzervexportőr az EU27 belső piacán.

Az Agrárközgazdasági Intézet (AKI) jelentése szerint Magyarországon egyékbént a friss és feldolgozott (fagyasztott és konzerv) zöldborsó külkereskedelmi egyenlege pozitív. A hazai árakat tekintve elmondható, hogy a zöldborsó idén a 19. héten jelent meg a Budapesti Nagybani Piacon 2200 forintos kilogrammonkénti árral, majd a 20–24. hetében a zöldborsó termelői ára 15 százalékkal kilogrammonként 1015 forintra emelkedett az előző év azonos időszakához képest. A zöldborsókonzerv kivitele 1 százalékkal volt több (58,8 ezer tonna) 2020-ban, mint egy évvel korábban.

A KSH adatai szerint Magyarországon az elmúlt években csökkent a zöldborsó vetésterülete, 19,2 ezer hektáron 91,4 ezer tonna zöldborsót termeltek 2019-ben (2018-ban 89,8 ezer tonnát). Szakértők szerint az idei hideg április miatt a zöldborsó kelése és fejlődése lassabb volt, ezért a betakarítás késve indult.

A nagyobb áruházak tekintetében vegyes képet látunk: vannak fagyasztott, csomagolt/zacskós kiszerelések, üveges és konzerv változatok is. Ennek mentén az árak is változóak, éppen ezért megnéztük, hogy az egyes termékekhez, milyen áron juthatunk hozzá.

Az Auchan online kínálatában vásárolhatunk csomagolt, zacskós formában fagyasztott zöldborsót: a 400 grammos 279-649 Ft/csomag áron kapható, a 600 grammos 929 Ft/csomag áron, az egy kilós kiszerelés pedig 529-949 Ft/csomag áron vehető meg. Konzervek terén is több kiszerelésből választhatunk, a 200 grammos 329 Ft/doboz áron, a 400 grammos 189-585 Ft/doboz áron vásárolható meg. A nagyobb méretű, üveges kiszerelések pedig 619 forinttól elérhetők.

A Tesco online polcain is széles a választék. Konzervborsó közül a legkisebb kiszerelés 269 Ft/doboz áron kapható. A 400 grammos termékek 209-419 Ft/doboz között mozognak. A legnagyobb kiszerelések, konzerv és üveges formában kaphatók, 485-729 Ft/doboz áron. A fagyasztott, csomagolt borsók közül a 400 grammos 279-649 Ft/csomag áron mozog, 600 grammos 1089 Ft/csomag, a 750 grammos 989 Ft/csomag, míg az egy kilós verzió 1049 Ft áron kapható.

A Spar online shopjában a legkisebb konzervborsó 329 Ft/doboz, a 400 grammos 189-599 Ft/doboz között mozog. A 660 grammos üveges változatok 429-599Ft/üveg áron kaphatók. A fagyasztott kiszerelések között a kisebb csomagokat 299-569 forint között vásárolhatjuk meg. Az egy kilós csomagokat pedig 529-1199 forint közötti áron szerezhetjük be.

De miért is jó nekünk a zöldborsó?

Manapság sajnos a háttérbe szorult a zöldborsó fogyasztása és valljuk be, nem is ez az első zöldség, ami eszünkbe jut egy vacsorakészítés előtt. Sokan csak salátában vagy főzelékekben fogyasztják őket, pedig számos levest is fel lehet vele dobni, mivel nagyon jó ízt ad az ételnek. Arról nem is beszélve, hogy egy egyszerű rízst is sokkal ízesebbé válhat tőle. A vegetáriánus konyha talán jobban használja a borsót, hiszen nagyon finom pástétomok, kenyérrevalók készíthetők belőle, ráadásul kiváló fehérjeforrás. Persze számos jótékony hatással rendelkezik még.

A zöldborsó gazdag esszenciális vitaminokban és antioxidánsokban, például K-, C -vitaminban és folátban.

Emellett mangánban és rostban is gazdag, így jótékony hatással van az emésztésre, hozzájárul az egészséges emésztés fenttartásához. Székrekedésünk is megszűnhet, ha rendszeresen zöldborsót fogyasztunk.

A vashiány a vérszegénység fő oka. Ha vashiányban szenvedünk akkor többször érezzük magunkat fáradtnak, erőtlennek. A borsó viszont jó vasforrás lehet, ezért érdemes fogyasztani. Így segíthetjük szervezetünk természetes vaspótlását.

A borsó C -vitaminban gazdag, így az egyik legjobb immunerősítő élelmiszer. Kutatások szerint egyetlen adag borsó fedezi a napi szükségletek felét. A borsó fitoalexineket is tartalmaz, amely egy antioxidáns - ami csökkentheti a fekélyek és a gyomorrák kialakulásának kockázatát.

A borsóban található oldhatatlan rosttartalom segít csökkenteni a szívbetegségek és a stroke kialakulásának kockázatát. Ezenkívül a borsó segíthet a stabil vércukorszint fenttartásában.

A borsónak alacsony zsírtartalma és kalóriatartalma, így aki diétázik, fogyókúrázik az is bátran fogyaszthatja. Emellett a magas rosttartalom segít a teltségérzet előidézésében, ami megakadályozza, hogy többet együnk a kelleténél.

Címlapkép: Getty Images