Tényleg ez a szegények bankja? Lerántották a leplet a hitelintézetről

Pénzcentrum: A személyi kölcsönökre sokan még mindig nagyon óvatosan, gyanakvással tekintenek. Mennyire tartja fontosnak az imázsépítést, a renomé javítását?

Balázs Péter: Fontos az imázsépítés, de még fontosabbnak tartom a szolgáltatások folyamatos fejlesztését. A Cofidis több mint egy évtizede sikeresen működik és ma az online hitelek specialistái vagyunk. Megfizethető termékeket adunk gyorsan, egyszerűen, kényelmesen.

Az online ügyintézés, az egyszerűbb hitelfelvételi procedúra és az ügyfélszolgálati munkatársak támogató jelenléte mind formálják a magyarok hitelekkel kapcsolatos véleményét. A legfrissebb Cofidis Hitel Monitor adatai azt mutatják, hogy az elmúlt tíz évben 9 százalékkal nőtt a hitelelfogadás mértéke, a negatív megítélés pedig 8 százalékponttal csökkent a 2011-es állapotokhoz képest.

A Cofidis egy időben – a Provident mellett - különösen a „szegények hitelezőjeként” vált ismertté. Érzékelhető még ez a rossz PR? Mit tesznek azért, hogy ez a kép megváltozzon az emberek fejében?

Ez egy téves interpretáció, amivel már én is szembesültem, de a Providentnek alapvetően más az üzleti modellje, mint nekünk. Mi a mindennapos helyzetek megoldására kínálunk hitelt, több konstrukcióban. Az elmúlt években egyre bővült a termékkínálatunk így a személyi hitelek mellett áruhitelt és autóhitelt is folyósítunk. Portfoliónkban mindenki megtalálhatja a saját igényeinek és hitelfelvételi céljainak megfelelő terméket, akár készpénzre van szüksége, akár lakást szeretne felújítani, akár hűtőszekrényt szeretne vásárolni, akár autót.

Az üzleti modellünk része, hogy kisebb összegű hitelcélokat is lefedünk, de az alacsony hitelösszeg nem azt jelenti, hogy a „szegények” igényelnek tőlünk hitelt. Célunk, hogy minden ügyfelünk az anyagi lehetőségeinek megfelelő megoldást válasszon és biztonságosan törleszthesse a hitelét. Büszke vagyok arra, hogy a hitelintézetek közül elsőként mi kaptuk meg az MNB Fogyasztóbarát hitel minősítését: ennél a terméknél minimum havi 200 ezer forintos jövedelemmel kell rendelkeznie az ügyfélnek.

A Provident egyébként a legnagyobb versenytársuk Magyarországon vagy a többi kereskedelmi bank ügyfeleire is lőnek?

A személyi- és áruhitel, valamint az autóhitel szektorban nagyon sokan versenyeznek és mindenkit a versenytársunknak tekintünk, aki ezen a területen mozog, hiszen minden piaci szereplő többé-kevésbé ugyanazt az ügyfélkört próbálja elérni.

Közeledik a karácsony. Mekkora változásokat hoz az ünnepi időszak egy a személyi hitelekre specializálódott pénzintézet életében? Jelentős az ugrás ilyenkor a hitelek iránti érdeklődésben?

A személyi hitelek terén nem számít kiemeltnek az ünnepi időszak, hiszen a legjellemzőbb hitelcélok egy része (pl. lakásfelújítás, fűtéskorszerűsítés) inkább a tavasztól őszig terjedő időszakra koncentrálódik.

Az év vége felé közeledve jellemzően az áruhitelek iránti kereslet fokozódik.

Most is azt várjuk, hogy ennél a terméknél a volumenek közel egyharmada realizálódik az utolsó negyedévben. Az is megfigyelhető, hogy míg korábban hétről hétre emelkedett az áruhitel kérelmek száma az év utolsó szakaszában, az elmúlt pár évben ez inkább kiegyenlítődik, hiszen már a november hónap is erős a Black Friday és egyéb akciók miatt.

Mi és mekkora mértékben hat ki ilyenkor a hitelfelvételi kedvre? Ajándékra esetleg utazásra még mindig tömegek keresek a kisebb összegű hiteleket? Mi erről a véleménye?

A 2020 novemberi Cofidis Hitel Monitor kutatásból kiderült, hogy tavaly nem csak kevesebben terveztünk ajándékozni, hanem kevesebbért is: bár továbbra is a lakosság döntő többsége (65%) tervezett tavaly novemberben karácsonyi ajándékot vásárolni, a korábbi évek stabilan 70% fölötti értékéhez képest ez szignifikánsan visszaesést jelentett.

Az ajándékra szánt összeg korábban folyamatosan nőtt, vagy legalábbis stagnált (2019-ben). Tavaly azonban jelentősen csökkent, átlagosan 29 ezerről 25 ezerre.

Hitel Monitor kutatásunk arra is rávilágított, hogy tavaly többen tervezték hitelből finanszírozni a karácsonyi kiadásokat, mint 2019-ben a pandémia előtt. A felnőtt lakosság 7%-a, míg a pandémia előtt 2019 novemberében ez csupán 5% volt.

Fontos hozzátennem, hogy a Cofidis soha nem bátorította a megfontolatlan költekezést, nem támogatta a hirtelen elhatározásból született hitelfelvételt. Alapvető célunk és jól felfogott érdekünk, hogy az ügyfelek valóban az anyagi lehetőségeiknek megfelelő megoldást, hitelterméket válasszák. A karácsonyi időszak sem kivétel ez alól.

