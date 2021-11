Horror áron adják a szezon slágerét a boltokban: lassan a húsnál is drágább

A mindennapos zöldség- és gyümölcsfogyasztás, az elegendő vitamin- és fehérjebevitel minden korosztály számára fontos, arról nem is beszélve, hogy az őszi, téli időszakban kiemelten hangsúlyos a szervezetünk vitamin- és ásványianyag-ellátottsága, az immunrendszerünk megfelelő felkészítése a téli, influenzás, vírusos időszakra. A szezon szuperélelmiszere, a gomba pedig most áll csak igazán a rendelkezésünkre, és minden fent említett kritériumnak maximálisan megfelel.

Évente mintegy 20 ezer tonna gombát termelünk itthon, ami nagyon elmarad az ideálistól, mivel a gomba rendkívül pozitív hatásokkal bír az étkezések tekintetében. Nagyon változatosan elkészíthető, és az egyetlen olyan fehérjeforrás, amelyből bevihetjük a szükséges D-vitamint is a szervezetünkbe a táplálkozáson keresztül

- mondta el Rácz Gergely gombaszakértő, a Korona Gomba tulajdonosa.

A gomba a közhiedelemmel ellentétben nem zöldség

A rendszertanban régebben a növények világába sorolták, de mivel az anyagcseréjük alapvetően lebontó, és oxigént nem termelnek, ezért önálló rendszertani országba sorolták át őket. Monofiletikus csoport, tehát fejlődéstörténetileg egyetlen közös ősre vezethetők vissza. Szaporodásuk rendszerint a széllel szállítódó spórákkal történik, de állatok is széthordhatják az ürülékükkel. Napjainkban 148 000 fajukat ismerjük, de becslések szerint akár 2,2-3,8 millió eddig ismeretlen gombafaj is létezhet.

Jelenleg Magyarországon átlagosan másfél kg gombát eszünk meg évente, ez a nyugat-európai gombafogyasztásnak mindössze a fele. Egyes országokban 4 kiló az éves fogyasztás, de a trendek afelé mutatnak, hogy ez a szám akár 5-6 kilóra is felmehet. Hosszú távon a jelenlegi magyarországi 15-20 ezer tonnás termelés is megduplázódhat, és legalább egy 30-50 százalékkal növekedhet

- mondta el a NAK országos elnöke, Győrffy Balázs korábban a HelloVidéknek.

Szendrei László, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Heves megyei elnöke arról beszélt a HelloVidéknek, hogy milyen okokra vezethető vissza a hazai gombatermesztés erőteljes visszaesése az 1980-as, 1990-es évek fénykorához képest.

A rendszerváltás után felívelőben volt a magyar gombapiac, de az EU-s csatlakozás után egyre inkább tért hódítottak a fejlettebb konkurencia termékei. Akkoriban még évi 30-35 ezer volt a gombatermésünk, a 2000-es évek második felére 20 ezer alá csökkent ez a szám, mivel nagy beruházásigényű a gombatermesztés, így a magyar termesztők nem tudták felvenni a versenyt mennyiségben és minőségben a francia és holland konkurenciával, így sokan felhagytak vele. A német piacra például csak laskagombát exportáltunk ekkor. Aztán a 2010-es évek után beidultak a különböző vidékfejlesztési programok, amelyek épp ezt a versenyképessé tételt célozták meg a támogatások rendszerének a kialakításával

- fejtette ki Szendrei László.

Itthon a pincés termesztés volt korábban elterjedt, de ez nem annyira korszerű, mint a gombaházi termesztés, nem versenyképes semmilyen tekintetben. Lassan, de biztosan azonban érződik a gombatechnológiai fejlesztések eredménye, aminek a hatására a növekvő keresletnek is eleget tudunk tenni. Úgy tűnik, hogy emelkedő tendenciát mutat a gombatermesztés, és várhatóan tovább nő, az össztermelés 10 százaléka jelenleg a laskagomba, amiből Németországba exportálunk, csiperkét pedig Szlovákiába és Romániába, de a magyar gombapiacban benne van a potenciál, növelni tudjuk az exportpiacunkat. Mind a friss, mind a konzerv gomba iránt emelkedik a kereslet, és úton vagyunk a teljes versenyképesség felé

- összegzett Szendrei László.

A gomba pozitívumai A gomba kiemelkedő fehérjetartalmú, ezáltal akár húshelyettesítőként is funkcionáló, nagyszerű alapanyag, számos jótékony hatással. Vitaminok szempontjából a B- vitamincsoport található meg benne a legnagyobb mennyiségben, de a télen olyan nagyon szükséges D-vitamint is tartalmazza. Emellett a gombafélék teljes értékű fehérjekészlettel rendelkeznek, azaz tartalmazza az összes esszenciális aminosavat, amelyek elengedhetetlenek az emberi test működéséhez.

A gombatermesztés jó befektetés - extra pénz is járhat érte

A Vidékfejlesztési program keretében legfeljebb 2 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásra lehet pályázatot benyújtani, a beruházási költség felének fedezésére. Az Agrárminisztérium szerint a termesztett gomba iránti igény folyamatosan növekszik, az ágazat pedig kiváló exportlehetőségekkel rendelkezik. A gomba tápanyagokban gazdag, rendkívül egészséges, úgynevezett “superfood” kategóriába tartozó élelmiszer.

Termesztése a környezetet is kevésbé terheli, mivel a gomba vízlábnyoma a legalacsonyabb az összes élelmiszer között; 1 kilogramam gomba előállításához mindössze 5-8 liter víz szükséges

- mondta el Nagy István agrárminiszter a pályázat közzétételekor.

A miniszter kifejtette, hogy a felhívás kiemelt figyelmet fordít a környezetterhelés csökkentésére. A pályázat ezért lehetőséget biztosít a zárt rendszerű, a környezetvédelmi követelményeknek megfelelő, a levegőtisztasági előírásokat kielégítő gombakomposzt üzemek létesítésére. Emellett lehetőség van az energiahatékonyságot növelő korszerűsítésekre és a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák telepítésére is.

A Magyar Gombatermesztők Egyesületének vezetője, Mutsy Árpád korábban elmondta a HelloVidéknek, hogy a második világháborúig Magyarország az egyik legjelentősebb gombatermesztő ország volt a világon, ezt a szerepet azonban a háború után elveszítette.

Mutsy Árpád úgy látja, hogy a másfél évtizedes hanyatlás után most végre újra fellendülhet a hazai gombatermesztés, ezzel együtt mindenkit arra biztat, merjenek fejleszteni és akár belevágni:

Olyan pályázati lehetőségek nyíltak meg, amelyekből rentábilis és modern gombafarmokat lehet építeni. A jó minőségű gombakomposzt rendelkezésre áll, van két jelentős gombakomposzt üzem is Magyarországon. Most először akár 2 milliárd forintnyi összegű, vissza nem térintendő támogatást is lehet igényelni gombafarmokra. Természetesen jelentős önerő vagy bankhitel is kell hozzá.

Elsőre meglepő lehet a milliárdos támogatási összeg, azonban a korszerű gombatermesztés kiépítése nem olcsó mulatság. Zárt körülmények között, klimatizált termesztőhelyiségekben, automatizált hűtés-fűtés, párásítás, állandó széndioxidszint-mérés mellett zajlik a termesztés. Egy korszerű gombafarm komoly beruházást igényel, bekerülési költsége 500-600 millió forintra is rúghat. Ezzel párhuzamosan azonban, a gomba intenzitásának köszönhetően, viszonylagosan hamar megtérülhet a befektetés: egy négyzetméter termesztőfelületről, az 5-6 hetes termesztési forgónak köszönhetően az évente történő 8 -10-szeres betelepítés során 250-300 kg csiperkegomba szedhető le.

Európában és Amerikában nagyon intenzív beruházások zajlanak ebben az ágazatban, még akkor is, ha a gombatermesztés amúgy sok kézi munkaerőt igényel.

Vidéken komoly munkalehetőséget biztosíthatna egy-egy nagyobb gombafarm megépülése, hiszen egy-egy családi farm 20-30 főnek adhat munkalehetőséget.

Másrészt egy modern módon megépített gombafarm akár 30 évig, kevés karbantartással, nagyon kicsi fenntartási költséggel, életképes vállalkozás tud maradni, és garantált megélhetést biztosíthat a befektető számára.

Közkedvelt alapanyag lehet

A megtermelt gomba 90 százaléka csiperke, 7-8 százaléka laskagomba, ezek csaknem 60 százaléka exportra megy. A forgalomba kerülő csiperke 75 százaléka frissáru, 25 százaléka konzerv. Frissáruként a csiperke és a laska mellett jóval kisebb mennyiségben többek között a shiitake gomba kapható még.

Az egy főre jutó gombafogyasztás Magyarországon alacsony, 1-1,5 kilogramm évente, de az elmúlt egy-két évben lassú növekedést mutat. Hazánkban 10-15 nagyobb és 250 kisebb gombatermelőt tartanak nyilván, az ágazat mintegy 4500 embert foglalkoztat. A legtöbb csiperkegombát Pest, Heves és Bács-Kiskun megyében termesztik. Régi, tradicionális termőterület Budafok-Budatétény és Kőbánya, ahol a pincerendszer kiválóan alkalmas gombatermesztésre, valamint Győr és Eger. Laskából a belföldi piacon a nagy kalapú, sötét színű a kedvelt, amelynek legnagyobb termőhelye Kecskemét.

Vegyes képet mutatnak a boltok

A Tesco online kínálatában a csiperkegomba 1200-1700 Ft/kg, a laskagomba 1700 Ft/kg. Az Auchan online készletében csiperkét 1090-1396 Ft/kg között találunk, barna csiperkét 898-1316 Ft/kg között, shiitake gombát 5990 Ft/kg áron. A Spar online polcain fehér csiperkét 999-1358 Ft/kg között vásárolhatunk, barna csiperkét 1338-1796 Ft/kg közötti áron találunk, shiitake gombát 5790 Ft/kg áron, fehér shimejii gombát 3526 Ft/kg áron, Portobellot 2282 Ft/kg áron, laskát 1663-3993 Ft/kg között, ördögszekér gombát pedig 249 Ft/kg-ért vásárolhatunk meg.

Az Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci Ár Információs Rendszere szerint, a vidéki fogyasztói piacokat tekintve azt láthatjuk, hogy a csiperke ára 1200-1400 Ft/kg, a laska 1500-2500 Ft/kg, a szabadföldi vargányának pedig elég borsos ára van, 6000 Ft/kg-ért adják.

Az jól látszik, hogy a különlegesebb faják ára jóval magasabb, mint a legtöbbet vásárolt és fogyasztott csiperkének, de már a laska ára is megfontolásra készteti a vásárlót. Viszont az is szembetűnő, hogy a legtöbb boltban ezer forint alatt nem nagyon adják a gomba kilóját. A piacokra érdemes kilátogatni, hiszen amellett, hogy szembejöhet egy-egy akciós vétel, megbízható forrásból, legtöbbször a termelőtől vehetjük meg az árut.

