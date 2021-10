Emiatt van ennyire sok hiánybeteg itthon: pedig könnyen elkerülhető lenne a baj

Mi az az Európai Friss Csapat program?

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) edukációs programja a friss, szezonális zöldségek és gyümölcsök fogyasztásának a népszerűsítésére. A 2021-2023 között megvalósuló program keretében elsősorban a 6-18 éves korosztályt és a 30-50 éves korú szülőket célozzuk meg, a korábbi, rendkívül sikeres Európai Friss Kalandok program (2018-2020) folytatásaként. Az EU által támogatott program három ország együttműködésében valósul meg: Franciaország, Belgium és Magyarország, hazánkat a NAK képviseli. Az Európai Friss Csapat program célja, hogy a résztvevő országokban a gyermekes családok körében további 1-3 százalékkal növekedjen a friss zöldség és gyümölcs fogyasztása, ugyanis a 2017 és 2018 között Európában mért 4 százalékos növekedés továbbra sem elégséges, különösen a fiatalok és a gyermekes szülők esetében. Magyarországon is - bár történt némi emelkedés - további növekedésre van szükség, mert még mindig el vagyunk maradva az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által javasolt napi minimummennyiségtől, ami 400 gramm/fő. Napi 260 gramm/főről indultunk, ami 304 gramm/főre emelkedett, de ezekből az adatokból is jól látszik, hogy van még teendő.

Miért fontos ez a program a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának?

Két fontos célunk van vele: egészségügyi, illetve energiagazdasági. Az edukációval, a friss, szezonális zöldségek és gyümölcsök megismertetésével, egészségmegőrző hatásuk bemutatásával növelni a fogyasztásukat. Agrárgazdasági szempontból pedig szeretnénk, ha a megnövekedett fogyasztás a hazai gazdák termékei iránti keresletben csapódna le. Célunk, hogy minél több szülő, nagyszülő ismerje meg a zöldségek, gyümölcsök változatosságát, jótékony hatásait, tanuljon meg elkészítési módokat, trükköket, és építse be ezeket a családi étkezési szokásaiba. Az ő példájukon és családi hagyományaikon, táplálkozási rutinokon keresztül érhető el, hogy a fiatalabb generáció számára testközelibb legyen az egészséges, friss zöldségeken és gyümölcsökön alapuló táplálkozás. Ezzel összefüggésben azt szeretnénk, hogy javuljon a fogyasztói tudatosság, nőjön a jó minőségű hazai termékek iránti kereslet, és erősödjön a hazai zöldség- és gyümölcságazat.

Hogyan kivitelezhető a zöldségek és a gyümölcsök népszerűsítése a fiatal és a középkorú korosztálynál? Milyen konkrét lépésekkel?

Bővítjük a gyerekek és szüleik ismereteit a zöldségekről és a gyümölcsökről egészen "a termőföldtől a tányérig". Valamint eloszlatjuk a friss gyümölcsökkel és zöldségekkel kapcsolatos előítéleteket, különösen azokat, amelyek a konyhai elkészítés bonyolultságával és időigényességével kapcsolatosak. Megmutatjuk, hogy a zöldségek és gyümölcsök elkészítése és fogyasztása nemcsak nagyon egészséges, hanem igazi közös családi élmény is lehet. Ez pedig a legjobb módja a táplálkozási szokások megváltoztatásának, hiszen a gyerekek minél kisebb kortól találkoznak rendszeresen a friss zöldségekkel és gyümölcsökkel a családi étkezéseken, annál hamarabb épülnek be azok a napi étrendjükbe.

Minden célcsoporthoz más-más kommunikációs eszközökkel tudunk eljutni. A fiatalokkal, a 14-18 éves korosztállyal idén bővítettük a program célcsoportját, ezért megújultak az arculati elemek, fiatalosabbak lettek a kabalafigurák, és a program közösségi média-jelenléte is változatosabbá, intenzívebbé vált. Emellett olyan népszerű influenszereket is bevontunk, akikkel kifejezetten ez a célcsoport szólítható meg. Baluka (Minecraft-gamer) és Soopfie (tiktoker) ennek a korosztálynak készít a program céljaihoz illeszkedő tartalmakat, amelyeket saját csatornáikon osztanak meg.

Alig egy hónapja elindult a TikTokon is a program csatornája, a Pinterestet szintén érdemes kiemelni: a legnézettebb ottani posztunkat 144 ezren látták. A program Facebook-oldalának már közel nyolcezer követője van, az Instagramon pedig a legjobb megtekintése egy spenótról szóló videó posztnak volt: 22 ezren látták. Emellett működik már a YouTube-cstornánk is, ahol minden videónk, sőt a 24 részes animációs mesesorozatunk is bármikor megnézhető. A szülői, nagyszülői korosztályt sajtómegjelenéseinken, roadshow-inkon keresztül, hiteles nagyköveteink, szakembereink bevonásával érjük el.

A program gasztro-szakembere a kétgyermekes édesanya és gasztroblogger, több szakácskönyv szerzője, Havas Dóra (Lila Füge), aki az egész év folyamán izgalmas, gyors és könnyen elkészíthető zöldséges-gyümölcsös recepteket, valamint bevált konyhai trükköket, praktikákat mutat be. Fülöp Lili dietetikusként csatlakozott a programhoz, sportoló nagykövetünk pedig Gurisatti Gréta olimpiai bronzérmes vízilabdázó.

Kiknek a legfontosabb, és miért a rendszeres zöldség- és gyümölcsfogyasztás?

Nincs olyan korosztály, amelyiket ebből a szempontból ki lehetne emelni, hiszen a hozzátáplálás kezdetétől az idős korig folyamatosan vannak olyan szakaszok, ahol különösen fontos a napi megfelelő mennyiségű és minőségű gyümölcs- és zöldségfogyasztás. Ha mégis meg kellene jelölnöm egy korosztályt, akkor a teljes gyermekkort mondanám, hiszen ilyenkor lehet megalapozni az általános egészségünket, valamint olyan szokásokat kialakítani, amelyek felnőttkorunkban is végigkísérnek bennünket.

Mit kell tudni a gombafélék egészségre gyakorolt hatásáról?

A gomba kiemelkedő fehérjetartalmú, ezáltal akár húshelyettesítőként is funkcionáló, nagyszerű alapanyag, számos jótékony hatással. Vitaminok szempontjából a B- vitamincsoport található meg benne a legnagyobb mennyiségben, de a télen olyan nagyon szükséges D-vitamint is tartalmazza. Emellett a gombafélék teljes értékű fehérjekészlettel rendelkeznek, azaz tartalmazzák sz összes esszenciális aminosavat, amelyek elengedhetetlenek az emberi test működéséhez. A demjéni sajtóworkshopunkon is a gomba pozitívumait, elkészítési trükkjeit mutattuk be.

Hogyan lehet megszerettetni ezt az ízvilágot a fiatal korosztállyal? Egyáltalán hogyan tehető vonzóvá számukra a zöldségfogyasztás?

A zöldség-gyümölcsfogyasztást már egészen kis korban érdemes elkezdeni, változatos formában kínálva a gyermekeknek. Ebben a legnagyobb segítség mi magunk vagyunk, ugyanis - a szülői minta alapján - a kicsik utánozva tanulnak a leghatékonyabban. Gasztroszakemberünk és dietetikusunk bevált ötletekkel, receptekkel segíti a szülőket, hiszen vannak olyan trükkök, praktikák, amiket mindenképpen érdemes kipróbálni. Az egyik ilyen lehet, hogy bevonjuk a gyermekeket az elkészítési folyamatokba: a zöldség- és gyümölcsfogyasztás, a konyhai teendők is közös családi élménnyé válnak. A másik lehetőség, hogy megpróbálunk kreatívan, ötletesen tálalni, játszani az ételek színeivel. A fiatalok számára mindamellett rendkívül fontosak a minták, a példaképek is. Pont ezért vontunk be fiatal influenszereket, akik maguk is jó példát mutatnak a követőiknek.

Miért elengedhetetlen egészségügyi szempontból a zöldségek-gyümölcsök fogyasztása?

A vitamin- és ásványianyag-ellátottság alappillérei a zöldségek és a gyümölcsök, amelyek hozzájárulnak egészségünk megőrzéséhez, segíthetnek akár betegségek megelőzésében is. Fogyasztásuk elhagyásával hiánybetegségek léphetnek fel, nem beszélve kiemelkedő rosttartalmukról, ami az emésztésért és az immunrendszer jó állapotáért felel.

Hogyan néz ki egy tinédzser optimális étkezése, hisz tudjuk, hogy ebben a korban hatalmas az energiaigényük?

Szakembereink véleménye, hogy a tinédzserek növekvő kalóriaigényét a szénhidrátok elégítik ki a legjobban. E szerint egy jól összeállított fogás fele valamilyen gabonaféle, a negyede fehérjeforrás, míg a maradék negyede zöldség, illetve kisebb mértékben gyümölcs.

Milyen szempontokat tartsunk szem előtt, ha elegendő zöldséget és gyümölcsöt fogyasztanánk napi, heti szinten? Lehetséges-e ezt is pótolni egy hét viszonylatában, ha néhány napot kihagynánk?

A mindennapos zöldség- és gyümölcsfogyasztás fontos, ha megtehetjük, ne hagyjunk ki egy napot sem. A hidegétkezésekre a kerti vetemények a legjobbak, a kisétkezésekre a gyümölcsök, míg főétkezésekre beilleszthetők a gyökérzöldségek vagy káposztafélék. Természetesen nem tragédia, ha egy nap kimarad, de érdemes törekedni a rendszerességre és arra, hogy mindennap fogyasszunk friss zöldséget, gyümölcsöt.

Most hirdették ki a #ZöldségGyümölcsHős pályázat nyertesét. Végezetül mesélne kicsit erről a kezdeményezésről?

Június 17-én, a hazai Zöldség- és Gyümölcsnapon hirdettük meg a pályázatot, amelyben Magyarország #ZöldségGyümölcsHősét kerestük. Olyan személyek jelentkezését vártuk, akik érdekes, inspiráló történetükkel hozzájárultak a zöldség- és gyümölcsfogyasztás népszerűsítéséhez. Példamutató, motiváló tevékenységükkel széles körben mutatják meg, hogy a gyümölcs- és zöldségfogyasztás nélkülözhetetlen része az egészséges táplálkozásnak. A beérkezett pályázatok közül az öt legjobbat elismerő oklevélben részesítettük. Magyarország #ZöldségGyümölcsHősének idén egy Zala megyei óvoda vezetőjét, Horváth Erikát választottuk, akit az orosztonyi óvoda jelölt, ezzel is elismerve elkötelezettségét és fantasztikus teljesítményét. Erika saját kertprogramot indított a település óvodájában, ahol a kertnek csodájára járnak: ötvenkétféle zöldség, gyümölcs és fűszernövény található benne. A gyermekek a termeléstől, palántázástól a fogyasztáson át a befőzésig követhetik nyomon a zöldségek, gyümölcsök útját. Bőven van tennivalónk a tudatos táplálkozás elterjesztése terén, és az ilyen jó példák is nagy segítségünkre vannak ebben.

Címlapkép: Getty Images