Fillérekért vehetsz meseszép házakat vidéken: ebben a megyében néhány millióért is van ajánlat

A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerin, 2021 első három negyedévében 12 642 új lakás épült, 1,7%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. A kiadott építési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 22 430 volt, 30%-kal több, mint 2020 azonos időszakában. Mint írják, 2021 első három negyedévében 5044 lakást vettek használatba

Budapesten, több mint kétszer annyit, mint a megelőző év azonos időszakában. A megyei jogú városokban ugyanakkor 37, a többi városban 16, a községekben pedig 29%-kal kevesebb lakást adtak át, mint egy évvel korábban.

Az új lakóépületekben használatba vett lakások 38%-a családi házban, 57%-a többlakásos épületben, 2,5%-a lakóparkban található. Az új családi házak száma negyedével elmaradt a megelőző időszakitól, míg a többlakásos épületekben 29%-kal több lakás épült. A használatba vett lakások átlagos alapterülete 8,5 m2-rel 87 m2-re csökkent 2020 első három negyedévéhez viszonyítva, ami a lakásépítés összetételének többlakásos épületek felé történt elmozdulásával függ össze.

Országos szinten az építési engedélyek és a bejelentések alapján építendő lakások száma 22 430 volt. Az eltérő területi trendek az építési engedélyeknél is megfigyelhetők, itt azonban a fővárosban tapasztalható csökkenés, az ország egyéb településein viszont erős növekedés történt. Budapesten 23%-kal kevesebb lakás építését engedélyezték, ugyanakkor a megyei jogú városokban 43, az egyéb városokban 57, a községekben pedig 60%-kal több lakás kapott engedélyt, mint az előző év azonos időszakában.

2020 azonos időszakához képest a kiadott új építési engedélyek alapján 48%-kal több, összesen 12 537 lakóépület építését tervezik az országban. A tervezett nem lakóépületek száma országos szinten 3 682, 31%-kal több, mint 2020 I-III. negyedévében.

Alacsony lakásárak, jöhet a roham az ingatlanokért?

Az észak-magyarországi régió mindhárom megyéjében alacsonyabbak a lakásárak az országos átlagnál. Míg Magyarországon – Budapest nélkül számolva – átlagosan 331 ezer forintos négyzetméteráron keltek el az idei évben a lakások, addig az OTP legfrissebb Lakóingatlan Értéktérképe szerint Heves megyében 281 ezer, Borsod-Abaúj-Zemplénben 232 ezer, míg Nógrád megyében mindössze 137 ezer forint volt az átlagos négyzetméterár.

Az alacsony árak mögött munkaerőpiaci és demográfiai sajátosságok állnak, a térségben ugyanis a fizetések jellemzően országos átlag alattiak és ezzel összefüggésben évtizedek óta erős az elvándorlás.

Futó Péter, a Portfolio ingatlanpiaci elemzője szerint mindössze néhány járás lakásárai tudják megközelíteni vagy minimálisan meghaladni az országos átlagot. Ilyen például a Tiszaújvárosi járás, ami jelentős ipari tevékenységének köszönhetően kiemelkedik a többi borsodi járás közül, 330 ezer forint körüli négyzetméteráraival. Ez egyébként a megyeszékhelynél, Miskolcnál is jelentősen magasabb, ott 268 ezer forint az átlagár. Heves megye székhelye szintén egy ilyen térsége a régiónak, Egerben ugyanis 358 ezer forint egy átlagos négyzetméter, ami az országos átlagnál is magasabb.

Nemcsak a régió, de az ország legolcsóbb megyéje is Nógrád, ahol a megyeszékhely, Salgótarján lakásainak átlagára mindössze 165 ezer forint, annak ellenére, hogy az elmúlt 2-3 évben több mint 80 százalékos volt az áremelkedés

- emelte ki a portál szakembere.

Hozzátette, ami a régió lakásépítési számait illeti, szintén országos átlag alatti beruházási volument látunk. Borsodban mintegy 400, Heves megyében mintegy 300 lakás épül tíz lakásosnál nagyobb társasházban, míg Nógrád megyében egyáltalán nincs ilyen projekt.

Vegyes képet mutat az építkezési kedv

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a korábbi időszakok alacsony szintű lakásépítéseit követően 2020 IV. negyedévében élénkülés indult meg a megyei lakásépítési piacon, amely 2021-ben tovább gyorsult. Az országosan 2016 óta tartó növekvő tendenciával párhuzamosan 2021 I. félévében az előző év azonos időszaki alacsony bázis több mint ötszörösére (országosan 13%-kal) nőtt az épített lakások száma.

Összesen 268 lakást vettek használatba, az év ezen szakában utoljára 2010 I. félévében regisztráltak ehhez hasonló szintű lakásépítési kedvet a megyében. Az új lakások 62%-a a megyeszékhelyen, 27%-a kisebb városokban, fennmaradó része községekben épült.

Mindhárom településtípus esetében emelkedett a lakásépítések száma, a piaci élénküléshez azonban döntő mértékben a megyeszékhelyen kivitelezett lakásberuházások járultak hozzá. Ennek következtében az épített lakások tízezer lakosra jutó száma (4,2) alapján képzett rangsorban Borsod kikerült a sereghajtó megyék köréből.

A lakások túlnyomó többségét (közel 80%-át) többszintes, többlakásos épületben, 18%-át családi házas formában adták át. A növekedés gyakorlatilag az előbbiek számának erőteljes emelkedéséből adódott. Emiatt az új lakások átlagos alapterülete az előző év azonos időszaki 119-ről 85 m²-re, az országos átlaghoz (83 m²) hasonló szintre csökkent. A lakások fele épült 4 vagy annál több szobával.

Az év első felében 32 lakás szűnt meg a megyében, az egy évvel korábbi 2-vel szemben. Száz épített lakásra 12 megszűnés jutott.

Az országos élénküléssel párhuzamosan pozitív irányba mozdult a megyében a jövőbeni lakásépítési kedv. A 2021 I. félévében kiadott lakásépítési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma (144) 8,3%-kal haladta meg az előző év azonos időszaki alacsony bázist, de a két évvel korábbitól 27%-kal elmaradt.

Heves megyében nem érvényesült a lakásépítésekben országosan 2016 óta tartó emelkedő tendencia: 2021 I. félévében az előző év azonos időszaki 62-ről 26-ra csökkent (országosan 13%-kal nőtt) az épített lakások száma.

A 26 lakásból 3-at a megyeszékhelyen, 11-et a többi városban, 12-t pedig községekben vettek használatba. Mindhárom településtípus esetében csökkent az átadott lakások száma. Az épített lakások tízezer lakosra jutó száma (0,9) a megyék közül itt volt az egyik legalacsonyabb, az országos átlag mindössze 8,8%-át érte el.

Építési forma szerint a természetes személyek által építtetett lakásokat családi házas formában, a vállalkozásokéit többszintes, többlakásos (10 darab) és lakóparki (2 darab) épületben adták át. A családiház-építések számának visszaesése vetette vissza a megyei lakásépítési piacot. Az új lakások átlagos alapterülete (115 m²) ennek ellenére még jelentősen meghaladta az országos átlagot (83 m²), a lakások fele épült 4 vagy annál több szobával.

Az év első felében egyetlen lakás sem szűnt meg a megyében. Az országoshoz hasonló ütemben emelkedett a jövőbeni lakásépítési kedv a megyében. A 2021 I. félévében kiadott lakásépítési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma (167) 23%-kal nőtt az előző év azonos időszaki alacsony bázishoz mérten, a két évvel korábbitól ugyanakkor 29%-kal elmaradt.

Nógrád megyében a lakásépítésekben országosan 2016 óta tartó emelkedő tendenciával szemben nem történt érdemi változás a megyei lakásépítési piacon: 2021 I. félévében az előző év azonos időszaki 18-ról 19-re (országosan 13%-kal) nőtt az épített lakások száma

A 19 lakásból 14-et községekben, 3-at kisebb városokban, 2-t pedig a megyeszékhelyen vettek használatba. Az épített lakások tízezer lakosra jutó száma (1,0) a megyék közül itt volt az egyik legalacsonyabb, az országos átlag mindössze egytizedét érte el.

A lakásokat családi házas formában adták át. Átlagos alapterületük (139 m²) a megyék közül itt volt a legnagyobb, az országos átlag (83 m²) 1,7-szerese. A 19 lakásból 10 épült 4 vagy annál több szobával.

Az év első felében 24 lakás szűnt meg a megyében, az egy évvel korábbi 7-tel szemben.

Az országos élénküléssel párhuzamosan a megyében is nőtt a jövőbeni lakásépítési kedv. A 2021 I. félévében kiadott lakásépítési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma (52) az előző év azonos időszaki másfélszeresére emelkedett. Az év ezen szakában utoljára 2009 I. félévében adtak ki ennél több (145) lakásépítési engedélyt a megyei hatóságok.

Egyre többen érdeklődnek használtlakások iránt

Kapósabbak lettek a korszerűsítendő ingatlanok is Ahogy arra számítani lehetett, a januártól elindult államilag támogatott lakásfelújítási program lendületet adott a korszerűsítésre váró lakások iránti keresletnek

- derül ki az ingatlan.com legfrissebb, több mint 104 ezer hirdetés alapján készített elemzéséből, amely a felújítandó és közepes állapotúként eladásra hirdetett, illetve a felújított, újszerű és jó állapotú használt lakóingatlanok iránti kereslet megoszlását mutatja be.

Az idei első negyedévben a használt lakóingatlanokra érkező érdeklődések 30 százaléka nézett felújítandó lakást vagy házat, tavaly viszont csak a 28 százalékuk, tehát felerősödött a kereslet

- mondta Balogh László, az portál vezető gazdasági szakértője.

Hozzátette, a felfutás érthető, hiszen a felújítandó lakóingatlanok olcsóbbak, gyermekes háztartások által igénybe vehető maximum 3 millió forintos állami támogatás miatt pedig a lakásvásárláshoz és a felújításhoz köthető összes költség alacsonyabb lehet, mint egy felújított lakás megvétele esetén. A felújított ingaltanok ára ugyanis jelentősen emelkedett az elmúlt 5-6 évben.

Ráadásul egy költözés után sok esetben amúgy is kisebb-nagyobb korszerűsítéssel, sokszor minimum egy festéssel kezdenek az új lakók. Ezekre a munkálatokra viszont most állami támogatást is igényelhetnek

- fogalmazott a szakember.

A felmérésből az is kiderül, hogy országos viszonylatban ugyanakkor jelentős különbséget mutat az érdeklődések eloszlása. A növekedés elsősorban a Budapesten és Pest megyén kívüli használt ingatlanok piacán érezhető, mert a fővárosban és annak agglomerációjában továbbra is a potenciális vásárlók egynegyede érdeklődött felújítandó ingatlanok iránt.

Idén ráadásul az észak-magyarországi régió két megyéje is bekerült a toplistában, hiszen Jász-Nagykun-Szolnok, Békés, Tolna megye mellett Nógrád és Heves megyékben érdeklődtek a legtöbben felújítandó ingatlanok iránt. Az adatok szerint az érdeklődések 38-43 százaléka érkezett korszerűsítendő lakásokra és házakra. A tavalyi első negyedévhez képest ez átlagosan 5 százalékpontnyi növekedést jelent a felsorolt megyékben.

