Milliókat bukhat, aki nem lép időben: erre figyelj, ha meglépnéd az állami támogatást

Egy évvel ezelőtt új elemmel, a lakásfelújítási támogatással bővült az állami lakásprogram, ennek köszönhetően a gyermeket váró vagy nevelő családok a lakásfelújításra fordított összeg felét, maximum 3 millió forintot utólag vissza nem térítendő támogatásként megkaphatják az államtól. Ráadásul ehhez kedvezményes hitelt is igényelhetnek. Az év végéig igényelhető támogatás bevezetésének 1 éves évfordulója apropóján az ingatlan.com pedig – több mint 200 ezer lakáshirdetés adatai alapján - elemzést készített arról, mekkora különbség van a felújítandó és felújított lakóingatlanok átlagos négyzetméterára között és milyen árak jellemzik a korszerűsítendő ingatlanokat Budapesten és az egyes kerületekben, valamint a megyeszékhelyeken.

A lakásfelújítás a legtöbb esetben megtérülő beruházás, mivel az energiatakarékosabb ingatlanok rezsiköltsége is alacsonyabb. Másrészt, ha eladósorba kerül az ingatlan, akkor magasabb áron eladható. Sok vevőjelölt pedig hajlandó kifizetni a felújított lakásoknál érvényesülő prémiumot”

- mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Hozzátette:

Az adataink szerint a budapesti jó állapotú, felújított ingatlanok átlagos négyzetméterára 852 ezer forint volt a kínálati piacon idén január elején, ez 23 százalékkal haladja meg a közepes állapotban lévő, felújítandó ingatlanok négyzetméterárát. A megyeszékhelyeken a felújítottak 472 ezer forintos átlagos négyzetméterára 33 százalékkal magasabb a rosszabb állapotúaknál.

Mennyiért kínálják a felújítandó lakásokat?

Az elemzésből kiderül, hogy mind a fővároson belül, mind a Budapesten kívüli piacon a felújított és felújítandó lakóingatlanok egyaránt drágultak, de a drágulás ütemében és az átlagárakban jelentős eltérések vannak. Az eladásra kínált, felújítandó budapesti lakóingatlanok átlagos négyzetméterára egy év alatt 12 százalékkal emelkedett 852 ezer forintra. Közben a felújítandóké 11 százalékkal 693 ezer forintra. A felújításra váró fővárosi lakóingatlanok januári kínálatából pedig látható, hogy az V., I. és XII. kerületiek a legdrágábbak, ezeknél a négyzetméterár 934 ezer és 1,1 millió forint között alakult január elején. A XVIII., XX., XXIII. kerület “adja” a legolcsóbb korszerűsítendő ingatlanokat, ezeknek az átlagos négyzetméterára 373-528 ezer forintot tett ki.

A megyeszékhelyek összesítéséből pedig az látszik, hogy a felújítottak és a felújítandók átlagos négyzetméterára is 17-17 százalékkal 356 ezer és 472 ezer forintra emelkedett.

A legkeresettebb megyeszékhelyek közül a felújítandó lakásoknál a négyzetméterár Székesfehérváron a legmagasabb, 528 ezer forint volt januárban. Debrecené a második hely ebben az összehasonlításban, 505 ezer forinttal, a harmadik pedig Veszprém, ahol a korszerűsítésre váró lakóingatlanokat 486 ezer forintos ár jellemezte. Ezzel szemben Kaposvár, Békéscsaba és Salgótarján a legolcsóbb, utóbbi városokban 187-276 ezer forint az átlagár.

Milliókat bukhat, aki kimarad

Balogh László azt mondta, hogy a lakásfelújítást tervezőknek érdemes kihasználniuk a lehetőséget. Ehhez viszont igyekezniük kell, mert a jelenlegi szabályozás szerint 2022 végéig lehet igényelni a támogatást, de addigra már a felújítási munkálatokat is be kell fejezni. Ha valaki nem lép időben, és ezt a maximum 3 millió forintot 3 évre felvett személyi kölcsönből fedezné, akkor a vissza nem térítendő támogatás összegén felül az erre jutó 3-400 ezer forintos kamatot is elbukja, amit a hitelezőnek kell kifizetni.

