Súlyos a helyzet ebben a magyar régióban: ennyiből tengődnek a kétkezi melósok

Mielőtt belevágnánk a friss elemzésünkbe, az észak-alföldi régióról annyit érdemes megjegyezni, hogy ezen a vidéken él az ország lakosságának 15%-a. A közép-magyarországi régió után ez a második legnépesebb magyar vidék. A legnagyobb Szabolcs-Szatmár-Bereg, a régió lakosságának 38 %-át, Hajdú-Bihar a régió lakosságának 36%-át, és a legkisebb, Jász-Nagykun-Szolnok megye pedig a 26%-át teszi ki. Nem okozunk azonban nagy meglepetést azzal, hogy a régió népességszáma az elmúlt évtizedben is folyamatosan csökkent.

Az észak-alföldi régió helyzetét jelentősen emeli, hogy Hajdú-Bihar megye jelenleg az egyik legkedveltebb beruházási célpontja az országnak, Debrecenbe áramlik Budapest után a legtöbb kutatás-fejlesztési beruházás– közölte a HelloVidék megkeresésére Nógrádi József, a Trenkwalder kereskedelmi igazgatója.

Jász-Nagykun-Szolnok köztes helyzetben van: a mezőgazdasági termelés mellett több nagyvállalat is jelen van (a teljesség igénye nélkül: Samsung, Jász-Plasztik, Rosenberger, Eagle Ottawa, stb.), ugyanakkor – tette hozzá Nógrádi József, a Trenkwalder kereskedelmi igazgatója - mind Bács-Kiskun felé (Kecskemét környéki autóipari klaszter), mind Hajdú-Bihar felé van egy elszívó hatás, amely a BMW debreceni gyárának megvalósulása után tovább fog erősödni. Érdekessége még a megyének, emelte ki a szakember, hogy országos szinten itt a megnagyobb az egyszerűsített foglalkoztatás aránya lakosságarányosan.

Erre a megyére nyomja rá leginkább a bélyegét a mélyszegénység

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében ugyanakkor a mezőgazdaság és az ehhez kapcsolódó feldolgozóipar dominál. Az ipar főként Nyíregyházára és részben Nyírbátor térségére koncentrálódik, az itteni munkaerőpiacra nyomja rá ugyanakkor legnagyobb mértékben a bélyegét a mélyszegénység: bár papíron itt még van jelentős utánpótlása a munkaerőnek, valójában ebből a miliőből igen nehéz feladat a hatékony toborzás – közölte Nógrádi József, a Trenkwalder kereskedelmi igazgatója, aki még hozzátette, hogy a covid sem volt túl nagy hatással a régióra:

Sem a horeca, sem a gépjárműipar nem képvisel akkora részarányt a régió gazdaságában, így nem voltak nagyobb elbocsátási hullámok. Itt is igaz viszont, hogy a bizonytalanság megnőtt, és ezáltal felértékelődtek a stabilnak számító munkahelyek, a régióból való elvándorlás pedig időlegesen lelassult

– tette hozzá a HelloVidéknek a Trenkwalder kereskedelmi igazgatója.

Ahol egymást érik az új beruházások bejelentései

A WHC szakembere ugyanakkor kiemelte, hogy az elmúlt évek egyértelműen a fejlődésről szóltak az észak-alföldi régióban és elsősorban Debrecenben, ahol a városvezetés tudatos gazdaságfejlesztési stratégiájának köszönhetően egymást érik az új beruházások bejelentései, melyek több száz főkkel növelik a munkaerőigényeket. A számos iparágat felvonultató régió kevésbé érezte meg a Covid hatásait, köszönhetően a diverzifikált munkalehetőségeknek – a pandémia sújtotta iparágakban dolgozó, megélhetésüket elvesztő munkavállalók nagy számban tudtak elhelyezkedni más, Covid-biztos területen.

Itt is magas a munkaerő iránti kereslet

Seres Tamás, a Hays Hungary Engineering & Manufacturing divíziójának csapatvezetője szerint a régióban – hasonlóan az ország többi részéhez – magas a munkaerő iránti kereslet. A gyártási szektorról elmondható, hogy a mérnöki és vezetői pozíciók kiemelt helyen vannak, magasabb arányban keresnek ezekre a pozíciókra szakembereket. Jellemző azonban, hogy a régióban alacsonyabb szintű nyelvtudással rendelkeznek a jelöltek, így sokszor a vállalatok kevés jelöltből válogathatnak, ha ez a kritérium nem rugalmas a részükről. A szakember szerint a COVID-19 világjárvány összességében nem hozott nagyobb változásokat a területen. Volt, akit jobban vagy rosszabbul érintett. Alapvetően a folyamatosan bővülő cégeket nem érintette súlyosan a pandémia szemben azokkal, amelyeket nem védtek hasonló beruházások.

Moldován Krisztián, a Hays Logistics & Supply Chain csapatvezetője még hozzátette, hogy Beszerzés és Supply Chain oldalról a régió folyamatosan fejlődik. A vállalatok folyamatosan keresnek megfelelő szakembereket, emellett pedig a bérek is növekednek. A cégek rugalmasan kezelik a pandémia okozta helyzetet. Egyre jellemzőbb a heti 2 nap home office bevezetése a pandémia utáni időszakra is.

Ilyen típusú munkaerőre van leginkább az Észak-Alföldön szükség

A WHC szakembere szerint számos gyártócég toboroz most folyamatosan új munkavállalókat a betanított munkaköröktől kezdve a szakképzettséget igénylő pozíciókig, kihívást elsősorban a tapasztalattal rendelkező hegesztő, karbantartó, gépész szakemberek megtalálása jelenti.

Az észak-alföldi régióban karbantartás, folyamatmérnökség, NPI, valamint minőségirányítási területen láttuk a legtöbb nyitott pozíciót, túlnyomó részt beosztotti, nem vezetői szinten. Karbantartáson belül a technikusi szintű pozíciók folyamatos kihívást jelentenek a vállalatoknak, de jóval könnyebb a betöltésük, ha nem 12 órás műszakokról van szó. Minőségbiztosításban az iparági tapasztalat megszerzése járhat kihívásokkal Beszerzés és Supply Chain területén általános munkaerőhiányt tapasztalunk, a keresések jellemzően az operatív és stratégiai beszerző, raktárvezető, logisztikai koordinátor és ezek mellett vezetői pozíciókra irányulnak.

– közölte a Hays Hungary Engineering & Manufacturing divíziójának csapatvezetője.

Nógrádi József, a Trenkwalder kereskedelmi igazgatójának tapasztalata szerint a fizikai munkaerőt tekintve a jelentős fémipari jelenét miatt is erős az igénye a hegesztőkre, lakatos, cnc gépkezelőkre, és itt is komoly kereslet van többek között villanyszerelőkre, targoncásokra, sofőrökre, operátorokra. Szellemi munkaköröket tekintve pedig: a gyártó vállalatok folyamatosan keresnek mérnököket (gépész- villamos-, illetve mechatronikai mérnökök), gyártástervezőket, minőségbiztosítási szakembereket, valamint nagy számban értékesítőket is. Hajdú-Biharban emellett sok nyitott pozíció van SSC vállalatoknál is.

Milyen munkaerőpiaci változások, átrendeződések lehet számítani a közeljövőben?

A WHC szakembere szerint folyamatosan bővülő nagyvállalati kör munkaerő-felszívó hatása egyre inkább érezteti a hatását a régebb óta jelen lévő és kevésbé versenyképes bért biztosító cégek körében, emiatt a bérfejlesztések szerepe egyre erősödik a régióban. Az új munkáltatók megjelenése gyakran eredményez fluktuációs hullámokat a közvetlen versenytársnak számító vállalatoknál, melyre érdemes előre felkészülni.

Két fontos hatás is komolyabb befolyással lesz a munkaerőpiacra – emelte ki Nógrádi József:

Egyrészt a régióban a bérek az országos átlag alatt vannak, jóval nagyobb a minimálbéren, vagy a körül fizetett munkavállalók aránya. Akiket eddig minimálbérek fizettek, most automatikusan közel 20 százalékos béremelést kapnak. Másrészt számos, a járvány miatt leállított, elhalasztott beruházás – részben állami ösztönzők hatására is – újraindul. A debreceni BMW is például jövőre már valószínűleg megkezdi a toborzást. A pótlólagos munkaerőigény tovább erősíti majd a béremelési spirált.

– közölte a Trenkwalder kereskedelmi igazgatója.

A fizikai órabérek ugyanakkor az országos szint alatt vannak

A keleti régió felzárkózása évek óta zajlik, a bővülő munkalehetőségekkel és a távmunka minden eddiginél nagyobb térnyerésével kezdenek eltűnni a régiós különbségek a nyugati országrészekhez viszonyítva, mely egyre kevésbé teszi indokolttá a kelet-nyugati mozgást országhatárokon belül

- emelte ki a WHC.

A régióban tapasztalt fizikai órabérek ugyanakkor az országos szint alatt vannak – közölte a Trenkwalder, az átlag alig haladja meg az 1200 forint/órát. Régión belül a legmagasabb értékeket Hajdú-Bihar megyében találjuk, és a BMW autóipari beruházása ezen a részen újabb lökést ad majd a bérszintek felfelé mozdulásának.

A régióban elérhető bérek általában az országos átlag alatt vannak, többnyire 10-15% körül. Ez nem igaz azonban a gyártási informatikára, automatizálásra vagy magasabb vezetői pozíciókra. Beszerzés és Supply Chain területen szintén kicsit lassabban és valamivel kisebb mértékben nőnek a bérek, mint más régiókban

– mondta el Moldován Krisztián, a Hays Hungary Engineering & Manufacturing divíziójának csapatvezetője, aki szerint a közeljövőben újabb beruházások érkezhetnek a régióba, illetve a meglévő telephelyek bővítése várható. Ez új pedig új munkahelyeket fog teremteni. Megnő a kereslet mind a junior, mind a szenior munkavállalók iránt, és ebből következően a bérek is növekedhetnek.

Ők sínylették meg leginkább az elmúlt éveket

A Trenkwalder szakembere szerint a HORECA területen dolgozók a covid kezdeti időszakában jártak igazán rosszul, néhány hónap múlva sokukat felszívták más szegmensek, például a logisztika. Innen keveseket lehet meggyőzni a még mindig bizonytalan helyzetű ágazatba.

Az egyértelműen kijelenthető, hogy a női munkavállalók jóval nehezebb helyzetbe kerültek, mint a férfiak. A kisgyermekes szülők, akiknek nem volt segítségük, ki voltak téve a COVID helyzetnek, hiszen az óvodás, kisiskolás gyerekekkel általában nekik kellett otthon maradniuk. A vesztesek közé tartoztak még a pályakezdők és az idősebb generáció, a megváltozott munkaképességűek. Utóbbi két korcsoport esetében az egészségügyi helyzetük miatt kockázatos volt a munkavállalás

– nyilatkozta a HelloVidéknek Nógrádi József.

A WHC szakembere szerint is egyértelműen a vendéglátóipart érintette leginkább a pandémia – a bezárni kényszerülő éttermek, vendéglátóegységek kevés esetben tudták teljes munkaidőben tovább foglalkoztatni munkatársaikat. Ennek folyományaként számos tapasztalt szakember váltott más, a lezárások által nem érintett területre, akik a bizonytalanság miatt az újranyitáskor sem tértek vissza eredeti szakmájukhoz.

Mekkora a munkanélküliség ebben a régióban? Jellemzően kik nem találnak munkát?

A KSH adatai szerint a munkanélküliség ebben a régióban is tapasztalható. Az országos átlaghoz képest enyhén magasabb munkanélküliségi ráta évek óta javuló tendenciát mutat, melyet a pandémia sem befolyásolt nagymértékben. Az álláskeresők egyre több lehetőség közül tudnak válogatni, így a ráta további csökkenésére számítunk.

A Hays Hungary Engineering & Manufacturing divíziójának csapatvezetője szerint ugyanakkor sok esetben az angol nyelvtudás, a diploma vagy megfelelő szaktudás hiánya miatt nem sikerül a jelöltek álláspályázata.

Az országos szintű 3,9 százalékos rátánál mindhárom érintett megyében magasabb a munkanélküliek aránya. A legkedvezőbb a Hajdú-Biharban (5,33%), itt a várható nagyberuházások miatt ez az érték várhatóan sokat javul majd a következő években. Jász-Nagykun-Szolnok megyében 5,52%, míg Szabocs-Szatmár-Bereg megyében 6,73 százalékos a munkanélküliségi ráta a Trenkwalder által közölt adatok szerint.

A valóságban a régió munkanélküliségi helyzete ennél rosszabb, mivel a területet komolyan sújtó mélyszegénység miatt sokan már kiestek a rendszerből, nincsenek nyilvántartva a munkát keresők körében sem. Az viszont itt is jellemző, hogy a nagyvárosok közelében jóval kedvezőbbek a munkanélküliségi adatok: Debrecenben 3,7%, Nyíregyházán 2,4%.

A régióban mennyire jellemző, hogy az ország keleti részéből próbáltak toborozni?

Mára a lakosság munkába állítható rétegének jelentős részét már felszívták vagy a helyi, vagy az ország más pontján működő munkáltatók, így a Trenkwalder szerint ez a terület nem képez jelentős tartalékot az ország munkaerőellátásának szempontjából.

Az ukránok a régió földrajzi elhelyezkedésénél fogva ebben a régióban tömegesen vannak jelen. Sokuk számára ez az országrész könnyebben megközelíthető a lakhelyükről. Az ukránok azonban jellemzően nem rendelkeznek be tartós ittlétre: az itteni munkaerő-állományuk alacsony stabilitása azzal magyarázható, hogy többségük innen vagy nyugatra, vagy Lengyelországba távozik néhány hónapon belül

– emelte ki Trenkwalder kereskedelmi igazgatója.

A környező megyékből még általában reális toborozni, illetve Debrecen kiemelt város, de ritkán látunk pl. Szolnokról Nyíregyházára költözni jelölteket. A dél-alföldi régió tekintetében reálisabbnak látom ezt a kérdéskört

– összegezte Seres Tamás Hays Hungary Engineering & Manufacturing divíziójának csapatvezetője.

Beszerzés és Supply Chain területen sem volt jellemző a tömeges toborzás, maximum a raktárosok esetében. Ugyanez az eset az ukrán munkavállalókkal. Fehérgalléros területre nem jellemző, ellenben a raktárban igen

– tette hozzá Moldován Krisztián Hays Hungary Engineering & Manufacturing divíziójának csapatvezetője.

A régióban az elmúlt években kevésbé volt elterjedt a harmadik országbeli munkavállalók foglalkoztatása is, ez a trend azonban megfordulni látszik a WHC szakembere szerint. Egyre több vállalat nyit a harmadik országbeli munkavállalók felé, melyet elősegíthet a minősített munkaerő-kölcsönzői kör segítségével elérhető, újabb országok munkavállalóinak megjelenése a munkaerőpiacon.

Címlapkép: Getty Images