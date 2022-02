Ezek a magyarok a havi nettó 500 ezret is megkeresik: ehhez nem kérnek végzettséget sem

Ahogy a portál arról beszámolt, Gabriella az Amadori alkalmazottja, az egyik vezető olasz mezőgazdasági-élelmiszeripari vállalatnál, amely az állattartásra és feldolgozásra szakosodott. A több mint 50 éve alapított Amadori Olaszország egyik legnagyobb cége, és bár vannak sertés-, marha- és pulykatelepei is, a cég fő profilja a csirkék tenyésztése és feldolgozása. Az Amadori 6 keltetővel, 6 takarmánykeverővel, 6 élelmiszerfeldolgozó üzemmel rendelkezik, valamint 19 fiókteleppel szerte az országban. Gabriella közel 6,5 éve dolgozik a cégnél a keltetőknél, de nem állandó szerződéssel van ott, hanem évente megújuló, úgynevezett agrárszerződéssel. Az Amadorinál nagyon sok külföldi dolgozik, főleg marokkóiak, illetve románok jóval kevesebben, ahol viszont Gabriella van, ott ő az egyetlen magyar. A cégnél az olasz nyelvtudás inkább előny, nem elvárás, mivel ők sima dolgozókról.

Gabriella korábban olívaszedéssel foglalkozott, és egy ismerőse révén került az Amadorihoz, aki elvitte őt egy megbeszélésre. Elmondása szerint a cégnél komoly várólista van, hosszú időbe telt, amíg be tudott jutni. Ahogy fogalmazott a munka nehéz, de megéri, a cég pedig minden feltételt, munka- és védőfelszerelést biztosít a számukra a biztonságos munkavégzéshez. Ami a munkaidőt illeti, Gabriella elmondta, hogy rugalmas munkaidőben dolgoznak, ami van, hogy csak két órát jelent naponta, de a sűrűbb időszakokban a 12 órát is elérheti. Munkája során több telephelyen is megfordul, a közlekedést pedig saját autóval oldja meg, de a cég a megtett út vagy az utazással töltött idő alapján fizeti az utazás költségeit is. Az olasz szabályozás kimondja, hogy ha fél óránál tovább tart az út, akkor azt már fizetnie kell a munkáltatónak. A telephelyi munkáért órabért kapnak, a csirkenevelésért óránként nettó 7,5 eurót, szállításkor pedig nettó 8,5 eurót. Ehhez járulhat még óránként plusz egy euró bónusz a jó teljesítményért, illetve szállítás után a félévi bónusz. Egy átlagos hónapban a dolgozók akár 1400 eurót (közel 500 ezer forintot is) is megkereshetnek. Gabriella azt is elmondta, hogy ez olasz agrárszerződés egy érdekes konstrukció, mert megszabja, hogy mennyit lehet vele egy évben dolgozni (180 napot), és hogy a nem ledolgozott napokra viszont jár az úgynevezett „agrár munkanélküli”. Ahogy azt korábban említette, nem mennek be minden nap dolgozni, és nem jön ki mindig a 8 óra.

Az agrárszerződések kapcsán Gabriella kiemelte, hogy akik termelőüzemekbe járnak szedni, illetve akik hivatalosan fel vannak véve egy céghez, azoknak ilyen szerződésük van. Közép-Olaszország inkább ipari terület, ezen a területen nagyon figyelnek arra, hogy e legyen fekete munka a cégeknél. A magánvállalatoknál előfordulhat, hogy a túlórát a dolgozóknak készpénzben fizetik ki, de a munkáltatók inkább nem szoktak ezzel kockáztatni.

A munkafolyamatok kapcsán Gabriella kifejtette, hogy náluk külön van a keltetőüzem és a nevelde, a neveldékbe már aznaposan hozzák a csirkéket. Az állatokat már előkészített boxok várják, automatikus etetőkkel és itatókkal. A dolgozóknak ezeket kell teletöltenie, illetve figyelni a boxokat és a csirkék állapotát. Az Amadori a telepein antibiotikum-mentes nevelést folytat. A telephelyen 12 ilyen box található, és meg van adva négyzetméterre, mennyi csirke lehet egy-egy ilyen egységben (14 ezer). Ezeket az állatokat vágósúlyig nevelik, aztán elszállítják őket, mert a vágóhíd máshol van. A szállítás után a cég elviszi a trágyát, majd kitakarítják és összesen négyszer fertőtlenítik a boxot a következő adag csirke érkezése előtt.

Az csirkék megfigyelése kapcsán Gabriella beszélt arról is, hogy az dolgozóknak elhullott állatokat és a selejteket azonnal ki kell szedniük, amiknek pedig valamilyen bőrbetegsége van, azok nem kerülhetnek vágásra. Gabriella elmondta, hogy hetente jönnek szakemberek székletmintát venni, a tápból annak beérkezésekor szintén mintát vesznek, a víz minőségét pedig hetente ellenőrzik. Az állategészségügyi és járványügyi előírásokat Olaszországban nagyon komolyan veszik, a dolgozóknak a telephelyen mindig kötelező munkaruhát viselni. A szigorú óvintézkedésekre pedig óriási szükség is van. Gabriella kiemelte, hogy 2021 őszén óriási madárinfluenza-kitörés volt Olaszországban. Az eset 400 állattartó telepet érintett az ország északi részén és Róma közelében, a hatóságoknak pedig több milliónyi állatot kellett leölnie.

Címlapkép: Getty Images