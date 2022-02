Ne költs vagyonokat virágra Valentin-napon: mutatjuk, hol szerezheted be a legolcsóbban

A virágárusok nehéz időszakon vannak túl, hiszen a járványhelyzet miatt rengeteg ballagás, esküvő, rendezvény maradt el, a csökkenő kereslet jelentősen meglátszott a forgalmukon. A virágpiac szempontjából a Valentin-nap az év első kiugró eseménye, várják, és készülnek is rá az árusok.

Mit vásárol ilyenkor a legtöbb magyar?

Az utóbbi években divatba jött a nárcisz és a jácint, ugyanakkor (az ilyenkor még külföldről behozott) vörös rózsa mellett egyre több fogy a piros, pink és bordó színűből

– derül ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Virágkötők, Virágkereskedő Vállalkozók Magyarországi Szakmai Egyesületének korábbi körképéből.

Valentin-napkor hagyományosan a vásárlók 80 százaléka vörös rózsát vesz. Ilyenkor, február közepén a rózsakeresletet nagy mértékben import áruból tudják kielégíteni a kereskedők. Az utóbbi években viszont egyre jobban divatba jöttek a tavaszi hagymások (nárcisz, jácint).

Ezek előnye az, hogy javarészt hazai termesztésűek, frissen, életerősen kerülnek a virágüzletek polcaira, nem mellékesen alacsonyabb áron.

Illetve a rózsa ugyanebbe a színkörbe tartozó, más-más színvariánsait – a bordót, a pirosat, a lilát és a pinket – is sokan veszik. A kék, fekete rózsa, az extrémebb színek nem jellemzőek ilyenkor, ahogy a cserepes növények ajándékozása, illetve a szegfű sem. Sokan választanak a virág mellé különféle kiegészítőket, a virágboltosok tapasztalata szerint a betűzős fa szívecskék, a szép masnik és a szívben végződő tűk fogynak a legjobban.

A szakemberek felhívják a figyelmet arra, hogy a nemzetközi piacon a várható nagy kereslet miatt Valentin-nap előtt másfél-két héttel rendre jelentősen megugrik a rózsa nagykereskedelmi ára. Ez az árnövekmény pedig a virágüzletekben is mindig tapasztalható.

Mire számíthatunk a boltokban?

Ahogy azt minden körképünk esetében, úgy most is megnéztük a legnagyobb áruházak kínálatát: milyen virágot és mennyiért adnak így az ünnep előtt. Ennek alapján azt láthatjuk, hogy

a Tesco kínálatában inkább csokrokat találunk: a rózsacsokor, ami 11 szál virágból áll, 1699 Ft, a külön Valentin-csokor, vegyes virágokkal már sokkal drágább, ez 3399 Ft, ahogy a szintén vegyes virágokból álló Valentin-napi csokor is 3399 Ft.

A Spar akciós újságjában találunk 6 cm magas korallvirágot 999 Ft/db áron, 14 cm magas flamingóvirágot 1990 Ft/db áron, illetve 13 cm magas liliomot szintén 999 Ft/db áron.

A Penny akciós újságjában korallvirágot kínálnak 899 Ft/db áron, harangvirágot, kosárban 1999 Ft/db áron, mini orchideát 1499 Ft/db áron, tillandsiat szintén 1499 Ft/db áron, mini rózsákat 1299 Ft/db áron, cserepes rózsát 999 Ft/db áron.

A Lidl akciós kínálata alapján az üzeleteikben vehetünk törzses azáleat 1399 Ft/db áron, cserepes rózsát 849 Ft/db áron, kálát 2499 Ft/db áron, korallvirágot 999 Ft/darab áron, primulát pedig 599 Ft/db áron.

Az Auchanban is vehetünk különlegesebb virágokat, itt a cymbidium 5990 Ft/db, a lepkeorchidea 13 990 Ft/db, a flamingóvirág 3490 Ft/db, a kála 2690 Ft/db, a bromélia 2490 Ft/db. A kisebb, közkedvelt ünnepi virágok, mint a harangvirág 1290 Ft/db áron kapható, a jácint, nárcisz és tulipán 319 Ft/db áron, a primula pedig szintén ennyiért, 319 Ft/db áron.

Az ALDI is készül cserepes növényekkel, de csokrokkal is. Itt a 7 szálas rózsacsokor 799 Ft, a 9 szálas tulipáncsokor 999 Ft, de kínálnak vegyes virágcsokrot is 1299 Ft/csokor áron. Cserepes növények terén kaméliát árulnak 4999 forintért, orchideát 3999 forintért és krókuszt 199 forintért.

Mivel a legnagyobb áruházak is ugyan úgy készülnek az ünnepre, ahogy a virágboltok, így érdemes körülnézni ezekben az üzletekben is. Mivel a legtöbb bolt időszakos akciót is hirdet, könnyen belefuthatunk nagyobb leárazásokba is. Éppen ezért, ajánlott körbenézni, hogy ne verjük magunkat hatalmas költségekbe a virágvásárlás miatt. Hiszen a legtöbb család esetében nagyon nem mindegy, hogy 199 forintért vagy több ezer forintért vásárolhatnak meglepetés virágot szerettüknek Valentin-napra.

Címlapkép: Getty Images