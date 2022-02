Hihetetlen, mi történik agráriumban: hatalmas bajban vannak a magyar gazdák

A korábbi állattenyésztésre nehezedő áremelkedés tovább terjedt a növénytermesztésre is.

Az árak emelkedése az állattenyésztési ágazatba gyűrűzött be először és sajnos az idei évre be fog gyűrűzni a növénytermesztésre is. Kicsit később érződik, hiszen a növénytermesztésben most fog az inputanyagok ára begyűrűzni, egyrészt a műtrágya ára, másrészt a növényvédő szer, vetőmag ára. Az állattenyésztés az, ahol egyébként az állattenyésztésnek minden ágazata bajban van

- mondta az Agrárszektornak Gáspár Ferenc, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun Megyei Szervezetének elnöke. Hozzátette, az idei év nehézségei, illetve a takarmányok növekedése mellett a baromfiágazatot évek óta sújtja a madárinfluenza. A pandémia miatt ráadásul a vendéglátóipar szállodákra, éttermekre és kávéházakra fókuszáló szegmense, az úgynevezett horeca szektor bedőlése plusz nehézséget okozott a prémium víziszárnyas termékeket előállító gazdáknak.

A támogatási rendszereinket úgy kellene alakítani, hogy a hasonló helyzetek ne alakuljanak ki. Sajnos a korábbi támogatásunkban látszódik, hogy a piac beárazza őket. Ez azt jelenti, hogy egy pályázat megjelenése esetén az adott gépek és egyéb eszközök ára megemelkedik. Így végül a termelőhöz csak a támogatás kis része jut. Mivel a kacsa és libatermékek 80%-a külföldre kerül, át kell gondolni a támogatási rendszert is, hogy működőképesebb legyen

- hangsúlyozta Gáspár Ferenc.

Címlapkép: Getty Images