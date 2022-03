Orosz-ukrán háború: mutatjuk az elmúlt nap legfontosabb történéseit

Ahogy arról a Pénzcentrum beszámolt, kedden éjszaka megélénkültek az orosz támadások, többek között Kijevből, Harkivból és Zsitomirból érkeztek jelentések légicsapásokról. Helyi jelentések szerint Mariupolt körbezárták, Harkivban pedig orosz csapatok szálltak le és kezdtek heves harcokba a városvédőkkel. Az oroszok Kijev elleni csapásokkal fenyegetnek, az ukrán főváros tévétornya már kapott is egy találatot. Egyre közelebb kerül Kijevhez a Belarusz felől közeledő orosz katonai konvoj, az ukrán fővárosban a félelem egyre nő. A 64 kilométer hosszúságú konvoj eleje 27 kilométerre van Kijev központjától. Hetven ukrán katona halt meg, amikor az oroszok lebombázták Ohtirka laktanyáját.

Legalább 136 civil vesztette életét, köztük 13 gyerek, és 400-an megsebesültek azóta, hogy Oroszország a múlt héten megtámadta Ukrajnát, jelentette az AlJazeera az ENSZ jelentésére hivatkozva, Kelet-Ukrajnában pedig mintegy 40 ezer civil maradt áram és élelem nélkül.

Orosz ejtőernyősök landoltak Harkiv városában, és megtámadták a város egyik katonai kórházát – közölte az Ukrán Független Információs Ügynökség ukrán katonai vezetők. Mindeközben az oroszok elfoglalták Herszont is, a BBC jelentése alapján orosz katonai erők jelentek meg a város utcáin.

Belarusz nem csatlakozik az ukrán invázióhoz, jelentette be Lukasenko elnök. Ennek némileg ellentmond, hogy az ukrán hírügynökség meg nem erősített híre szerint belarusz katonák lépték át az északi határt. A Világbank közben 3 milliárd dolláros segély Ukrajnába küldéséről döntött. Oroszország pedig a határain belül tartaná a pénzt a szankciók miatt rendkívül érzékennyé és instabillá váló gazdasági helyzet miatt, szerdától tilos az országból kivinni 10 ezer dollárnál nagyobb értékű valutát.

Sorra érkeznek a menekültek, rengeteg embert fogadnak be a magyarok

A BBC információi szerint Magyarország a második Lengyelország után, akik a legtöbb ukrán menekültet fogadják, az invázió óta mintegy 100 000 ember érkezett ide. Az országból eddig 660 ezer ember menekült el.

A magyar lakosság hatalmas gyűjtésbe kezdett a rászorulók megsegítésére, de nem lehet elmenni amellett sem, hogy sokan saját lakásukba fogadnak be menekült családokat, vagy ajánlják fel nyaralójukat, vendégházukat a bajbajutottaknak.

A segítségnyújtásba pedig egyre többen kapcsolódnak be. Az orosz-ukrán konfliktus következtében kialakult helyzet kapcsán az állami erdőgazdaságok az Országos Erdészeti Egyesület és az Erdészcsillag Alapítvány operatív segítségével közel 100 menekültnek ajánlott fel azonnali szálláslehetőséget ellátással.

1000 forintos étolaj? De drágulhat a cukor és a liszt is

A háború miatt az étolaj, illetve bármilyen növényi olaj drasztikusan meg fog drágulni a világpiacon, mivel Ukrajna a világ legnagyobb napraforgóolaj-termelője, a termék egyik legnagyobb felvásárlója pedig az Európai Unió - mondta a hvg.hu-nak Raskó György agrárközgazdász. Ez a magyarokra nézve azt jelenti, hogy amikor itt májusban az árbefagyasztásnak vége lesz, 25-30 százalékos drágulás jön a kiskereskedelemben az orosz-ukrán konfliktus miatt.

A szakember szerint ráadásul nem csak az étolaj, hanem a cukor és a liszt ára is meg fog emelkedni. Mint mondta, úgy véli, a boltosok is tisztában vannak azzal, hogy mi az a határ, amit még elviselnek az emberek. Hozzátette, az áremelkedés olyan szintű lesz, hogy ezt a határt már átviszi, és a fogyasztók az étolaj helyett át fognak térni állati zsírra vagy egyéb zsiradékok fogyasztására. Valószínűleg a literes, jó minőségű étolaj ára meg fogja közelíteni az ezer forintot.

Folytatódnak a szankciók

További szankciók bontakoznak ki, a Boeing, és az ExxonMobil is bojkottálja Oroszországot, de más világmárkák is, mint az Apple, vagy a Nike, sorra szüntetik be a szolgáltatásnyújtást az országban a nagy olajcégek pedig kiszállnak orosz projektjeikből. Az invázióban való szerepvállalása miatt Belarusz ellen is elkezdenek szankciókat kivetni egyes országok, az Egyesült Királyság és Japán nyitja a sort.

Soha nem látott mélységekben a forint

Soha nem látott mélységekben járt a forint, az euró 379 forintba is került. Zuhanás volt a tőzsdén is: a részvényindex 11%-ot, az OTP árfolyama több mint 20%-ot esett, az orosz tőzsde harmadik napja van zárva.

