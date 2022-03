Prémium ital készülhetne belőle, mégsem kell a magyaroknak? Földeken hever az alapanyag

Ahogy a portál írja, ízét tekintve a tradicionális cider a száraz és az édes között mozog, de van, aki szerint inkább hajlik a fanyar felé. A szűrés finomságától függően az almabor lehet teljesen átlátszó, és zavaros is. Ami pedig az alkoholtartalmát illeti, az egészen széles skálán mozog, hiszen 3 és 13% között változhat, de a leggyakoribb érték, amivel találkozhatunk, az a 4-8%-os tartományba esik. Sokan a sörökhöz hasonlítják egyébként, de már a borok között is megtalálhattuk őket, ebből is jól látszik, hogy egyelőre nem képviselnek külön kategóriát. De még mielőtt jobban belemélyednénk, érdemes már most letisztázni azt, hogy

Mi is az a cider?

Ha nagyon rövidek, tömörek szeretnénk lenni, akkor annyit mondanánk csak, hogy almabor. Ám ez az ital is megérdemel egy kicsit több figyelmet és információt. Fontos megemlíteni, hogy csak angolul hívják cidernek. Franciául például cidre, magyarul pedig almabor. Európában és köztük Magyarországon is az alacsony alkoholtartalmú, édes, erősen szénsavas változat terjedt el az ismert márkákból, pedig ennél jóval többet „tudó” italról van szó

- mondta az általunk megkérdezett szakértő.

Mint fogalmazott, ez a fajta almabor hagyományosan a száraz pezsgőhöz hasonlóan készül natúr almamustból, sok népszerű márka viszont csak az alkoholtartalom és a szénsavasság tekintetében imitálja ezt a hagyományt – ezért is gyakoriak a túlcukrozott, sokszor túlvizezett almaléből erjesztett, hozzáadott szén-dioxiddal és ízesítőkkel gyártott almaborok. Azonban a jó minőségű almaborok friss almából készülnek, és nem koncentrátumokból. Nincsenek benne mesterséges aromák, a cukor mennyisége is jóval alacsonyabb, és, ha nem pasztőrizálnak, akkor még az aromák is frissebbek maradhatnak.

A kisebb néha többet ár

Egy jó almaborhoz elengedhetetlen a megfelelő mennyiségű, méretű, minőségű és aromájú alma. Fontos, hogy egészséges legyen, hiszen csak úgy lehet belőle jó italt készíteni, és persze nem elhanyagolható a megfelelő technológia sem. Az összes létező almafajtából készíthető cider, de természetesen jó néhány tulajdonság kedvezőbb a készítés szempontjából. Bár lehet, hogy elsőre azt gondolnánk, hogy a minél nagyobb, lédúsabb, majdhogynem szétrobbanó almák a legideálisabbak, pedig nem.

Nagyon lényeges a méret, hiszen az aromák több mint 90%-a a héjban található. Ezért minél kisebb egy alma, annál jobb, hiszen az almahúsra (ami adott) több héj jut. Ezt úgy a legegyszerűbb értelmezni, hogy a kisebb termésekből aromásabb bort lehet előállítani.

A nagy kérdés: miért nem árasztotta még el a boltokat a hazai almabor?

Magyarországon kiejtjük az ital nevét, szinte mindenkinek a nagyon édes, alma vagy körte ízű alkoholos ital jut eszébe, pedig ezen azért jóval túlmutat. Hazánk híres az almáiról, mégsincs cider készítés. Az okokat több dologban kell keresni, de az egyik kétségtelenül az, hogy egyszerűen nem jutott el nagyobb közönséghez az ismert almaborokon túl az ugyan drágább, de minőségi, kézműves változata. Ennek ellenére, aki nyitott a témában, szívesen kóstol meg más, nem megszokott verziókat, melyek lehetnek erősebbek, szárazabbak, más ízesítésűek, így a sör-és borrajongók is megtalálhatják a kedvükre valót. Ám úgy tűnik, hogy azzal még várni kell, hogy a kisebb-nagyobb üzletekbe betérve ezekkel a termékekkel is találkozzunk. Nem elhayagolható az sem, hogy itthon leginkább a sörökhöz kötik, pedig a borokhoz jóval közelebb áll. A nagy sörgyártóknál azonban megtalálható egy-egy almabor, amiknek ráadásul a csomagolásuk is a sörökére hajaz, így ez is hozzátesz ahhoz, hogy ezek vannak benne a köztudatban ciderként. Vélhetőleg addig, ameddig nem fog külön kategóriaként szerepelni, el is fognak siklani felettük a tekintetek, és maradnak a nagy sörmultik árnyékában. Ezért sokan nem is mernek belevágni abba, hogy saját cider gyártásba kezdjenek, de persze ez a jövőben változhat, és remélhetőleg változni is fog, és a speciális italboltokon túl már néhány nagyobb üzletláncnál is megtalálhatóak lesznek a hazai készítésű, egyedi almaborok.

Amit az árakról tudni kell

Ha a megszokott termékeken túlmegyünk (melyek 330 ml-es kiszerelésben 300-400 forintért szinte bármelyik üzletben megkaphatók), igen színes a paletta, melyen válogathatunk. A különböző márkájú, ízű almaborok 330 ml-es változatát 700-900 forint között találhatjuk. Ma már láthatjuk, hogy nemcsak üvegben árulják ezeket az italokat, hanem alumíniumdobozban is, melynek már az űrtartalma is más, hiszen 0,5 literes. Talán néha nem árt elrugaszkodni a megszokottól, és kipróbálni valami újat, mellyel még a hazai termelőket is támogathatjuk.

Címlapkép: Getty Images