Nem mondj le az ajándékmilliókról: ezekre a támogatásokra még idén érdemes lecsapni

Azt minden nyitott füllel járó ember tudja, hogy a családtámogatási rendszer számos olyan elemet tartalmaz, ami kimondottan a lakhatáshoz, a saját ház/lakás építéséhez, megvásárlásához, vagy felújításhoz, korszerűsítéshez vehető igénybe. Az már nem egyszerű feladat, hogy a különböző lehetőségek között eligazodjunk. Melyik mennyi pénzt jelenthet? Milyen feltételeknek kell megfelelni, ki jogosult rá? Mit kell tenni, ha hozzá akarunk jutni? Ebben próbál most a HelloVidék is segíteni:

Egy dologról biztosan mindenki hallott már, még ha nem is érdekli a családtámogatási-otthonteremtési ösztönző rendszer:

ez a Családi Otthonteremtési Kedvezmény, népszerű nevén a CSOK.

A CSOK a gyermeket vállalóknak, vagy a már gyermeket nevelő családoknak kínál pénzbeli támogatást, esetleg kamattámogatott hitelt is, de erről a későbbiekben még szó lesz . Fontos tudni, hogy míg a házaspárok tervezett (vállalt) gyermekekre is felvehetik, élettársaknak és egyedülálló szülőknek csak a már megszületett gyermekek után jár, a gyermek 25 éves koráig.

Igényelhető új lakás építésére vagy vásárlására és használt lakás vásárlására vagy bővítésére is. A legkisebb összege (egy gyermek után) 600.000 forint, akár új, akár használt lakásra vonatkozik. E felett a gyerekek számával nő, használt vagy új ingatlanoknál eltérő mértékben, akár a 10 milliós összeget is elérheti.

A támogatás minden részletére kiterjedő tájékoztatásért mindenképpen érdemes a folyósításban részt vevő pénzitézetek tájékoztatását kérni.

A CSOK- hoz hasonló konstrukció a Falusi csok

Az ország meghatározott vidéki településein vehető fel - körülbelül két és fél ezer faluban. A kapható összeg ugyanakkora, mint a nagyobb testvér, a Családi Otthonteremtési Kedvezmény esetében. A fő különbség az, hogy a falusi CSOK használt lakóingatlanokra vehető fel, és a kapott összeg fele lehet a vételár, a másik felét bővítésre-felújításra kell költeni.

Ezt a támogatást 2019-ben nyáron vezették be három évre azzal a kitétellel, hogy ha beválik, meghosszabbítják. A kivezetés tervezett határideje 2022 június 30.-a. (Ez az igénylés benyújtásának az időpontjára vonatkozik.) Várható, hogy meghosszabbítják, ahogy a Pénzcentrum cikkében is olvasható. A CSOK-hoz több egyé kedvezmény is társul. Egyik ilyen a lejjebb tárgyalt Zöld Otthon Program „csokosítása”, de elsődleges lehetőség a

Kamattámogatott lakáshitel CSOK mellé.

Új vagy használt lakás vásárlásához vagy építéséhez igényelhető maximum 3 százalékos fix kamatozással, CSOK vagy falusi CSOK mellé. Teljes összege maximum 15 millió forint (3 gyermek esetén), illetve 10 millió forint (kettő gyermeknél). A kamattámogatás maximális időtartama 25 év. Jó tudni, hogy ha nem új ház vagy lakás vásárlása vagy építése a cél, hanem használt lakóingatlan vásárlása, akkor az említett összegek fele igényelhető.

A Családi Otthonteremtési Kedvezmények közé tartozik még a

vagyonszerzési illeték elengedése (CSOK-os vásárlásnál)

Lakóingatlan vásárlásánál a vevőnek 4 százalék illetéket kell lerónia. Ez a mai lakásáraknál milliós tétel. Ahogy a Pénzcentrum is írja, ennek az elengedése akár ahhoz is hozzásegítheti a vevőt, hogy egy fokozattal magasabb kategóriájú házhoz juthasson.

A falusi CSOK-kal egy időben indult támogatási forma a Babaváró hitel

A Babaváró bevezetésekor tervezett időtartam alapján ez is kivezetnék idén, a jelenlegi állás szerint 2022 december 31.-ig lehet beadni az igénylést. De ahogy falusi CSOK-nál, ugyanúgy itt is várható, hogy meghosszabbítják.

Csak házaspároknak jár, 10 millió forint hitel igényelhető ebben a formában. Gyermekvállalásért cserébe jár a kamatmentesség, de ennél nagyobb kedvezményt is tartalmaz: az igénylés után született második gyermek után a fennálló tartozás harmadát elengedik, ha 11 éven belül három gyermek születik, akkor pedig a teljes még meglévő tartozásról lemond az állam. A hitel szabad felhasználású, nem kötelező lakásvásárlásra fordítani.

Zöld otthon program - CSOK-kal is kombinálható

A jegybank Növekedési Hitelprogramjának a részeként indult támogatott kölcsönforma. 2021 októberében indult, zárt, 200 milliárd forintos keretösszeggel. Kamata fix 2,5 százalék. Magánszemélyek vehetik igénybe, minimum 5, legfeljebb 25 éves futamidővel, magas energiahatékonyságú (BB vagy jobb besorolású) új lakóházak vásárlására vagy építésére. Az igénylésnek ugyan nincs meghatározott végső határideje, de aki ezzel a lehetőséggel élne, annak érdemes sietnie: A program meghirdetése óta eltelt öt hónapban elkelt a keretösszeg közel 40 százaléka. Erről bővebben ITT tájékozódhatsz!

A zöld hitel a Családi Otthonteremtési Kedvezménnyel összevonható. Vagyis aki ilyen módon él vele, kettő vagy három gyerek vállalása után 10 vagy 15 millió forintot kamatmentesen kap meg úgy, hogy a felvehető maximum összeg nem változik.

Otthonfelújítási támogatás és hitel

Ez az a támogatási forma, amiről egészen biztosan mindenki hallott már. Részben ennek a számlájára írták az építőanyagok árának 2021-es kilövését és az azzal egy időben jelentkező szakemberhiányt is. Rendkívüli népszerűségét jelzi, hogy

2021 végéig már több, mint 80.000 család élt a lehetőséggel.

A legalapvetőbb feltétele az, hogy legalább egy gyermeket nevelni kell a háztartásban.

A konstrukció - amiről bővebben ITT olvashtasz - viszonylag egyszerű, és nem is igényel rendkívüli adminisztrációt. A lényege, hogy a lakásfelújítási munka árának a felét, de legfeljebb hárommillió forintot az állam visszatéríti. A költségek fele lehet munkadíj, a fele anyagköltség, eltérő esetben az alacsonyabb értékű összetevő kétszeresét számolják, mint teljes költségvetést.

A program és a hozzá felvehető (maximum hatmilliós) hitellehetőség egyelőre a 2022-es év végéig él.

Általános forgalmi adó visszatérítés

2021 januárja óta a lakásépítés általános forgalmi adója visszaigényelhető, bár nem mindig és nem bármekkora mértékben.

A magánszemély által (vagyis nem generálkivitelezéssel) újonnan épített lakásoknál a 27%-os áfájú építőanyagok és munkák számláinak forgalmi adója visszaigényelhető. Vagyis ha az építtető magánszemély, akkor van meg ez a lehetőség, 5 millió forintig.

Generálkivitelezéssel épített, vagy új építésű lakások esetében ugyancsak visszaigényelhető az ÁFA, ha a finanszírozáshoz igénybe vettek CSOK-ot. Annyi korlát van ebben az esetben, hogy maximum 150 négyzetméteres lakásig, vagy maximum 300 négyzetméteres házig („egylakásos lakóépület”) érvényes.

Felújítás, bővítés vagy korszerűsítés esetén is visszaigényelhető a 27 százalékos ÁFA, de csak a falusi CSOK által érintett fejlesztéseknél, természetesen az erre kijelölt településeken. Itt is 5 millió forint az értékhatár.

Az általános forgalmi adó visszaigénylésére 2022 decemberéig van lehetőség, amiről bővebben itt kaphatsz információt!

A támogatási rendszer összetettsége miatt a Hellovidék sem tud minden részletre kiterjedni, ezért, ha otthonteremtési támogatást igényelnél, érdemes lesz elmenni a bankhoz is, és a pontos részletek után érdeklődni!

Címlapkép: Getty Images