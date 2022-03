Egekbe szökhet a magyarok kedvenc zöldségének ára: rémdrága lehet ezután a lecsó is

A WPTC (World Processing Tomato Council) március 15-én kiadta a 2022-es évre vonatkozó első feldolgozóipari prognózisát, melyben a globálisan feldolgozott ipari paradicsom volumenét 39,7 millió tonnára becsüli. Ez körülbelül 2%-os növekedést jelent a 2021-es évhez képest, ám a szervezet minden lehetséges módon jelezte, hogy a becslésnek óriási a bizonytalansága

– olvasható a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (FruitVeB) oldalán.

Ezért elsősorban az orosz-ukrán háború háború, a versenyképesebb kultúrák megjelenése Kínában és a kaliforniai vízhiány lehet felelős, de más, jelentős országokban is vannak olyan tényezők, amelyek miatt jelenleg igen nehéz jósolni. A szervezet emiatt úgy fogalmazott, hogy az első prognózis inkább feldolgozóipari szándékot, semmint konkrét mennyiségeket jelez. A Mediterrán térséget, tágabban pedig Oroszországot és Ukrajnát is magában foglaló AMITOM régió esetében például kisebb mértékű visszaesést jósol a WPTC a globális növekedés ellenére. De mit mond a WPTC a magyar termelésről, illetve a becsült idei, feldolgozásra kerülő mennyiségekről?

Magyarország: 100 ezer tonna paradicsom

2021-ben a szeptember végén befejeződött betakarítás után a jelentett végleges mennyiség 115 ezer tonnát ért el, ami lényegesen magasabb lett, mint az év elején becsült 100 ezer tonna – ennek magyarázata, hogy a szezon közepe-vége felé optimális időjárási viszonyok uralkodtak, ami kompenzálta az év eleji, elsőre ijesztőnek tűnő veszteségeket. Ráadásul a termés minősége is jó volt (átlag Brix 5 körül, ez az utóbbi 5 évet tekintve a legmagasabb), az 1450 hektáros termőterületen pedig 79 t/ha-os országos átlaghozamot sikerült elérni.

Az azonban továbbra is gondot jelent, hogy a jövedelmezőség alacsony, és a zöldborsóhoz hasonlóan a gazdák fokozatosan új kultúrák termesztésének irányába mozdulnak el (elsősorban a takarmánykukorica lett vonzó a kifejezetten magas világpiaci áraknak köszönhetően), illetve további probléma az alapanyagárak ugrásszerű növekedése, ami borítékolhatóan a nyers paradicsom árának növekedését vetíti előre a 2022-es évre. Az AKI PÁIR adatai szerint az ipari feldolgozásra szánt paradicsom felvásárlási ára 2021-ben 34,2 ezer forint/tonna körül mozgott, ami átlagosan 12%-os emelkedést jelentett a 2020-as szinthez képest.

A drágulás borítékolható

Megállíthatatlanul nőnek a zöldségek és a gyümölcsök árai is a háború miatt, az Agrárközgazdasági Intézet adatai szerint a fürtös paradicsom például kétharmadával drágult tavalyhoz képest. A Terméktanács egész évben 10-20 százalékkal magasabb árakra számít az egy évvel korábbinál, ráadásul egy esetleges országos aszály tovább növelheti az árakat. A drágulás további okai lehetnek még az emelkedő energiaárak, a megnövekedett fuvarköltség, az infláció és a hektikus euróárfolyam is.

Mit tapasztalhatnak a vásárlók?

Az AKI PÁIR adatai szerint a Budapesti Nagybani Piacon a 9. héten az importból származó (Törökország) 40–47 mm átmérőjű gömbparadicsomot 830 forint/kilogramm leggyakoribb áron kínálták. Egy évvel korábban a Spanyolországból importált, azonos méretkategóriájú gömbparadicsom heti átlagára 507 forint/kilogramm volt. A spanyolországi származású fürtös paradicsom vizsgált heti ára 950–1000 forint/kilogramm között mozgott, míg a tavalyi azonos héten az Olaszországból beszállított fürtös paradicsom ára 558–635 forint/kilogramm között alakult.

Az AKI PÁIR adatai szerint a vidéki fogyasztói piacokon a belföldi paradicsomok ára a következőképp alakul: a fürtös paradicsomot 1480 Ft/kg áron kínálják, a gömb paradicsomot 1250 Ft/kg áron, a koktélparadicsomot pedig 2680 Ft/kg áron vehetünk.

A vidéki nagybani piacokon a belföldi paradicsom bruttó termelői ára kicsit alacsonyabb: a gömb paradicsom ára a legutóbbi adatok szerint 850- 1200 Ft/kg között van, a fürtös paradicsomé 1100 Ft/kg, a koktélparadicsomé pedig 1800 Ft/kg.

Azok, akik nem járnak piacra, vagy nincs a közelükben, legtöbbször a hiperekből szerzik be a zöldségeket, így a paradicsomot is. Éppen ezért megnéztük, mit kínálnak a nagyobb üzletek paradicsom terén.

A Tesco online kínálatában találunk fürtös paradicsomot 195 Ft/kg áron, fürtös bébi szilva paradicsom 250 grammos kiszerelésben 799 Ft/csomag áron, szilvaparadicsomot 699 Ft/csomag áron, koktélparadicsom 250 grammos kiszerelésben 409 Ft/csomag áron, koktélparadicsom mixet 250 grammos kiszerelésben 899 Ft/csomag áron.

Az Auchan webshopjában vehetünk paradicsomot 500 Ft/kg áron, fürtös paradicsomot 180 Ft/kg áron, paradicsom mixet 899 Ft/csomag áron, koktélparadicsomot 1299 Ft/kg áron, szilvaparadicsomot 749 Ft/kg áron, Cherry paradicsomot 599 Ft/kg áron, mini smarzano paradicsom 799 Ft/kg áron.

A Spar online kínálatában találunk fürtös koktélparadicsomot 1199 Ft/csomag áron, fürtös paradicsomot 1099 Ft/csomag áron, fürtös paradicsom 1199 Ft/kg, Monte Rosa paradicsom 1099 Ft/kg, vödrös koktélparadicsom 1399 Ft, narancssárga koktélparadicsom 799 Ft/kg.

Veszély fenyegeti a hazai paradicsomot?

Ahogy arról tavaly beszámoltunk, hazánkban is felbukkant egy rendkívül agresszív és fertőző vírus, ami a paradicsomra és a paprikára jelent veszélyt. A fertőzött termék a barna elszíneződés miatt eladhatatlanná válik, annak ellenére is, hogy a vírus az emberre ártalmatlan, így fogyasztásra is alkalmas. A paradicsomot és paprikát károsító paradicsom barna termés-ráncosodás vírus (ToBRFV) rendkívül könnyen terjedő, jelentős veszteséget okozó, veszélyes károsító. 2018 óta Európa számos országában teret hódított, és 2021-ben egy Csongrád-Csanád és egy Győr-Moson-Sopron megyei termelőnél is igazolta a jelenlétét a Nébih laboratóriuma.

Éppen ezért, a károsító hazai előfordulása miatt még inkább indokolt, hogy a gazták és termelők csak megbízható forrásból szerezzenek be szaporítóanyagot és még szigorúbban tartsák be a termesztés és forgalmazás során az általános higiéniai szabályokat, valamint végezzék el a használt eszközök, göngyölegek alapos és rendszeres fertőtlenítését. Javasolják továbbá az önellenőrzést, mert a megbízható forrásból származó ültetési anyagoknál is előfordulhat a vírus. A külföldi előállítású vetőmagok felhasználása esetén nagyobb biztonságot adhat a vetés előtti célzott laboratóriumi vizsgálat.

Címlapkép: Getty Images