Veszély fenyegeti a hazai paradicsomot és paprikát: ehetetlenné válhat a termés?

Magyarországon is megjelent a paradicsom barna termés-ráncosodását okozó, de az emberi egészségre nem veszélyes vírus (Tomato brown rugose fruit virus, ToBRFV), közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih). A paradicsomot és paprikát károsító paradicsom barna termés-ráncosodás vírus (ToBRFV) rendkívül könnyen terjedő, jelentős veszteséget okozó, veszélyes károsító. 2018 óta Európa számos országában teret hódított, és idén egy Csongrád-Csanád és egy Győr-Moson-Sopron megyei termelőnél is igazolta a jelenlétét a Nébih laboratóriuma.

A növényvédelmi szakemberek a szükséges hatósági intézkedéseket haladéktalanul elrendelték, valamint megkezdték a fertőzések forrásának felderítését. A vírus csak a növényeket károsíthatja, az emberi egészségre nem veszélyes.

A rendkívül könnyen terjedő, veszélyes növénykárosító ellen nincs hatékony növényvédelmi technológia, pedig az általa okozott elváltozások eladhatatlanná teszik a termést. Az EU Bizottsága ezért szükséghelyzeti határozatot, majd egy szigorúbb rendeletet adott ki a vírus behurcolásának és terjedésének megakadályozása érdekében.

A hatósági szemlék során vett minták laboratóriumi vizsgálata két termelőnél igazolta a vírus jelenlétét. Csongrád-Csanád megyében egy 5,2 hektáros, Győr-Moson-Sopron megyében egy 6,2 hektár nagyságú üvegházban mutatták ki. Mindkét esetben növényegészségügyi zárlat alá kellett helyezni a teljes termesztő berendezést.

Az illetékes kormányhivatalok növényvédelmi szakemberei megkezdték a hatósági intézkedéseket, valamint a fertőzések forrásának felderítését. A fertőzés terjedésének megakadályozása érdekében szigorú higiéniai előírásokat rendeltek el, amely magában foglalja a fertőzés terjesztésére alkalmas minden anyag (pl. göngyöleg, munkaruha, metszőolló) rendszeres fertőtlenítését.

A károsító hazai előfordulása miatt még inkább indokolt, hogy csak megbízható forrásból szerezzenek be szaporítóanyagot és még szigorúbban tartsák be a termesztés és forgalmazás során az általános higiéniai szabályokat, valamint végezzék el a használt eszközök, göngyölegek alapos és rendszeres fertőtlenítését. Javasolják továbbá az önellenőrzést, mert a megbízható forrásból származó ültetési anyagoknál is előfordulhat a vírus. A külföldi előállítású vetőmagok felhasználása esetén nagyobb biztonságot adhat a vetés előtti célzott laboratóriumi vizsgálat.

