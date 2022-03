Milliárdos fejlesztés: mutatjuk, milyen extrákkal dobták fel az egykori bányászvárost

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében több mint 960 millió forintból megvalósuló fejlesztésekkel az utolsó, az önkormányzat tulajdonában lévő egykori bányaterületnek is sikerült új funkciót biztosítani - írták.

Az egykori bányászvárosban megvalósuló beruházás részeként kialakított két új épületben komlói cégeknek biztosítanak irodahelyiségeket, de létesült egy gyártócsarnok és egy játszóház is.

Az új épületek melletti területen szabadidőparkot létesítettek, padokat és sporteszközöket helyeztek ki, gumiborítású futókört építettek és parkosítottak - írták.

A tervek szerint a most átadott beruházás lesz a magja a később több lépcsőben megvalósuló úgynevezett Hét Domb Szabadidőközpontnak. Ennek során a már működő terepkerékpáros pálya további szakaszokkal bővül majd, és egy - akár nemzetközi versenyek megrendezésére alkalmas - úgynevezett pumpapálya, kerékpáros és gördeszkás ügyességi létesítmény is épül. A hosszabb távú tervek része egy kilátó megépítése is.

Az önkormányzat becslései szerint a következő európai uniós költségvetési ciklus és az Aktív Magyarország program forrásai a fedezetet is biztosítják majd mindezen elképzelések megvalósításához.

Címlapkép: Getty Images