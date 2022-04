Íme, a trükk, amivel rengeteget spórolhatsz: megéri, ha ezeket vásárolod a boltokban

A legfrissebb magyarországi statisztikák szerint 2007 augusztusában volt olyan mértékű infláció, mint 2022 februárjában. A legutóbbi adatok szerint ugyanis egy év alatt, 2021 és 2022 februárja között az árak átlagosan 8,3 százalékkal drágultak hazánkban. A termékcsoportokon belül ráadásul az élelmiszerek ára ugrott meg az egyik legnagyobb mértékben, ezek átlagosan 11,3 százalékkal drágultak.

Nem véletlen, hogy az amúgy is rendkívül árérzékeny magyar vásárlók most minden eddiginél jobban próbálják megfogni a pénzt. Ennek pedig egyik módja, hogy a legnagyobb magyarországi boltokban a márkás termékek helyett az általában olcsóbb, saját márkás termékek megvásárlását részesítik előnyben. Ez a vásárlói hozzáállás persze nem új keletű dolog, az elmúlt tíz évben folyamatosan nő mind a saját márkás termékek forgalma, mind pedig az akciós áron történő vásárlás.

Ezzel párhuzamosan nem véletlen az sem, hogy ittlétük óta a Lidl és az Aldi is nagyon megerősödött forgalomban, hiszen a diszkontboltok koncepciója éppen az, hogy a megannyi márkás termék helyett a szortimentjük nagy részét jó minőségű, sajátmárkás, kedvező árú termékekkel töltik meg. Ez pedig a vásárlóknak is bejön, emlékezzünk 2 éve forgalomban a Lidl (és kicsivel a Spar is) már előzte a Tescót Magyarországon. A sajátmárka egyre nagyobb térhódítását támasztja alá az is, amiről a Pénzcentrum néhány hete számolt be, eszerint a Spar üzletekben például mára már a forgalom egyharmadát a saját márkás termékek teszik ki.

Saját márkás termékekből pedig nincs hiány a boltokban: éppen ezért a Pénzcentrum most 15, szinte teljesen megegyező sajátmárkás terméket hasonlított össze 5 boltban, íme az eredmény:

