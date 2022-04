Ezek a legjobb vörösborok most Magyarországon: itt a nemzetközi toplista, tele magyar tételekkel

Áprilisban a Villányi borvidék és a Pécsi Borozó bormagazin szervezésében rendezték meg a portugieser borok világbajnokságát. A Portugieser du Monde idén a Villányi borvidék és a Pécsi Borozó magazin közös szervezésében valósult meg, a versenynek a Siklósi Vár adott otthont április 22-én, másnap pedig a nagyközönséget várták a pécsi kóstolófesztiválra a Magtár Látogatóközpontba. Itt adták át az idei legjobbaknak a megérdemelt díjakat, de itt kóstolhatott a közönség kedvére a nevezett és díjazott borokból, sőt minden résztvevő pincészet valami mást is megmutatott a kínálatából.

A tematikus kóstolót tíz éve még csak a villányi portugieserekkel rendezte a Pécsi Borozó magazin, a következő évtől azonban már nemzetközivé bővült a mezőny. Úgy tűnik, hogy most két év pandémiás kihagyást követően, a korábbi évek sikerét folytatva, ezúttal már a nyolcadik alkalommal rendezték meg a versenyt és kóstolófesztivált.

A portugieser, egykori nevén kékoportó, Közép-Európa egyik kikerülhetetlen és fontos fajtája, amely a borvilágban sajnos ritkán kerül reflektorfénybe. A fajta egész Közép-Európában elterjedt, hívják portugizernek, purtugizacnak, portugalkának, blauer portugiesernek vagy modrý portugalnak, így abban hiszünk, jó mindezeket a borokat egy mezőnyben látni, összemérni és a tanulságokat összegezve minden borászat fejlődhet kicsit

- mondta el Győrffy Zoltán, a Portugieser du Monde ötletgazdája és versenyigazgatója, a Pécsi Borozó főszerkesztője.

A nyolcadik Portugieser du Monde borversenyt és kóstolófesztivál kapcsán idén először a Villányi borvidék vette át a házigazdai és főszervezői feladatokat.

Ebben az évben szlovák, német, szlovén, osztrák, szerb, horvát és természetesen magyar borok alkotják a nemzetközi mezőnyt, közel száz bort neveztek a megmérettetésre, ez is jelzi az érdeklődést a fajta iránt és a bizalmat is Villány, mint házigazda felé. A verseny nemzetközi jellegét tovább erősíti, hogy a magyar zsűritagok mellé érkeztek szakértők Szlovéniából, Lengyelországból, Olaszországból és Ausztriából is

- hangsúlyozta Kovács Boglárka Dóra, a verseny szervezését magára vállaló Tenkes Borvidékfejlesztő NKft. marketing vezetője, hozzátéve, hogy a bírálók akik több villányi pincészetbe is ellátogattak, de kirándultak Máriagyűdre és elvitték őket városnézésre is Pécsre.

A díjazottaknak a pécsi közönségkóstolón mintegy kétszáz lelkes borkedvelő társaságában Ipacs-Szabó István, a Villányi Borvidéki Tanács alelnöke és Győrffy Zoltán versenyigazgató adták át a champion-díjakat és az arany, valamint ezüst okleveleket. Nézzük az idei díjazott nemes nedűket!

Champion-díjak:

2021-es évjáratú portugieserek Champion-díja: VINATUS Villányi Portugieser 2021 (Magyarország)

Érlelt portugieserek Champion-díja: WEINGUT DR. SCHREIBER Portugieser Select Trocken 2020 (Németország)

Portugieser-alapú házasítások Champion-díja: FAMILIENWEINGUT HONSIG Cuvée Mariage 2018 (Ausztria)

Portugieser-specialitások Champion-díja: WEINHANDWERKEREI SEYMANN Sparky Pink Rosé Brut Sparkling 2020 (Ausztria)

Aranyérmek:

BOCK PINCE Redy 2021 (Magyarország)

BOROSS CSALÁD PINCÉSZETE Villányi Remete Cuvée 2016 (Magyarország)

BOROSS CSALÁD PINCÉSZETE Villányi Red Cuvée 2020 (Magyarország)

FAMILIENWEINGUT HONSIG Blauer Portugieser 2017 (Ausztria)

FAMILIENWEINGUT HONSIG Blauer Portugieser Joie 2019 (Ausztria)

GERE TAMÁS & ZSOLT PINCÉSZETE Villányi REDy 2020 (Magyarország)

JACKFALL Gesztenyés 2020 (Magyarország)

JEKL PINCÉSZET Portugieser 2021 (Magyarország)

KVASSAY LEVENTE PINCÉSZETE Kvassay Cuvée 2020 (Magyarország)

MACZKÓ RÓBERT PINCÉSZETE REDy 2021 (Magyarország)

PAKSI VINCÉSZET Jusztina 2020 (Magyarország)

PAKSI VINCÉSZET Jusztina 2019 (Magyarország)

SZENDE PINCE Portugieser Selection "Gábor" 2019 (Magyarország)

TERRA PARNA Modrý portugal 2018 (Szlovákia)

VINATUS Vinea Cuvée 2020 (Magyarország)

VYLYAN SZŐLŐBIRTOK ÉS PINCÉSZET Macska Portugieser 2021 (Magyarország)

WEINGUT LEONHARD HUPPERT Blauer Portugieser Auslese Trocken 2018 (Németország)

WEINGUT SCHACHL HARALD Granat 2021 (Ausztria)

És ha már borok, akkor nem szabad megfeledkezni az úgymond „igazi közép-európai” fajtákról sem, az olaszrizlingről és a kékfrankosról. Tavasszal az utóbbira helyezte a hangsúlyt a Pécsi Borozó a második Kékfrankos Grand Tasting-en, amire hét ország hetvenkét pincészete nevezett százhuszonkettő bort.

Nevezők:

Magyarország: 85 bor

Horvátország: 16 bor

Ausztria: 14 bor

Szlovénia: 3 bor

Szerbia: 2 bor

Szlovákia: 1 bor

Németország: 1 bor

Ahogy arra Győrffy Zoltán, a Pécsi Borozó főszerkesztője rámutatott, míg az első nemzetközi kékfrankos kóstolónkon azért meghatározónak mondható osztrák fölényt mérhettek, addig a második megmérettetésre egyrészt kevesebb bor érkezett innen, másrészt nem szerepeltek annyira meggyőzően. Hozzátette: ennek ellenére azt láthatták, hogy vannak pincészetek, sőt vannak borvidékek, ahol nagyon komoly munka folyik ezzel a fajtával. Nem csak hazánkban, de a szomszédos országokban is.

Mutatjuk az eredményeket:

Magyarország: 7 platina, 41 arany, 31 ezüst

Horvátország: 2 platina, 10 arany, 3 ezüst

Ausztria: 1 platina, 5 arany, 7 ezüst

Szlovénia: 2 platina, 1 ezüst

Szerbia: 2 arany

Szlovákia: 1 arany

Németország: 1 arany

A nemzetközi zsűri három bort emelt ki legmagasabb pontszámmal, amelyek a verseny champion-díjasai lettek:

Pálffy Szőlőbirtok és Pince Káli Királyi Kékfrankos 2017 (Balatonfelvidék, Magyarország) 95/100 pont

(Balatonfelvidék, Magyarország) 95/100 pont Vina Belje Frankovka 2012 (Hrvatsko Podunavlje, Horvátország) 95/100 pont

(Hrvatsko Podunavlje, Horvátország) 95/100 pont Vinska Klet Prus Modra Frankinja Barrique 2016 (Bela Krajina, Szlovénia) 95/100 pont

Címlapkép: Getty Images