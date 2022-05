Ennyit a home office-ról? Jelentős változások várhatóak, a vidéki dolgozók is készülhetnek

A járványhelyzet miatti részleges vagy teljes távmunkavégzésre való átállás után a magyar dolgozók és cégek jelentős részének nem romlott a teljesítménye. A Profession.hu és a BCG közös, 2020-ban végzett kutatása alapján a magyarországi munkaadók 84 százaléka és a munkavállalók 88 százaléka gondolja úgy, hogy a távmunkavégzés valamilyen formájának bevezetése óta nem csökkent a munka hatékonysága vagy akár még számottevően nőtt is. Ez a trend átalakította a dolgozók elképzelését a munkavégzésről, így az irodába való bejárás funkciója is megváltozott: kevésbé a munkavégzés elsődleges terének tekintik, sokkal inkább a társasági élet, a szakmai fejlődésük elősegítése, a kreatív folyamatokban vagy közös eseményeken való részvétel miatt járnak be a munkahelyükre. Az álláshirdetési portál 2021 végén végzett reprezentatív felmérése a munkahelyváltás motivációit vizsgálta: bár még mindig a magasabb munkabér a váltás legfőbb ösztönzője – ezt a válaszadók 86%-a jelölte meg – a megkérdezettek 46 százaléka a legfontosabb motivációk között említette a rugalmasabb munkavégzést és munkaidőt, 32 százalékuk pedig a home office lehetőségét.

Érdemes előnyként kommunikálni, feltüntetni

Mivel a távmunkavégzésre irányuló a dolgozói igény a járványhelyzet óta jóval erőteljesebben jelen van, azok a vállalatok, akik ezt biztosítják, versenyelőnyt élvezhetnek a munkaerőpiacon, ennek ellenére az álláshirdetésekben még mindig kevesen kommunikálják. A Profession.hu oldalán feladott hirdetéseknél jellemzően nem kerül feltüntetésre a home office lehetősége, azonban 2020-hoz képest 2021-ben megháromszorozódott azoknak a hirdetéseknek a száma, amelyekben említették ezt az opciót. Az öt terület, ahol a leggyakrabban említik a feladott álláshirdetésekben a home office-t jellemzően azok a szakmák, ahol jelenleg nagyobb kihívást jelent a nyitott pozíciók betöltése: sorrendben a HR (azon belül is a toborzás), az IT (leginkább a programozás), a pénzügy és könyvelés, az értékesítés és kereskedelem, valamint a marketing területek.

Az otthonról is elvégezhető munkáknál gyakran megjelenik opcióként a home office, ezeken belül pedig különösen azoknál a szakmáknál figyelhető meg, amelyeknél nagyobb kihívás jelenleg munkaerőt találni. Ezekben a szektorokban többnyire nem juttatási elemnek számít, sokkal inkább egy markáns munkavállalói elvárást teljesítenek vele. Valószínűsíthető, hogy hosszabb távon is változatlanul megmarad ez a tendencia, hiszen a pandémia előtt is érezhetőek voltak hasonló igények és törekvések, amiket felerősített a járványhelyzet. Az irodacentrikus munkavégzés elhagyása azonban nem csak a munkavállalók részéről elvárás, hanem a munkaadóknak is jelentős előnyük származhat belőle. Az adott cég kultúráján múlik, hogy végül a teljes home office vagy a hibrid munkavégzés felé hajlanak, egyelőre az utóbbi fordul elő gyakrabban

– mondta Simon-Göröcs Lili, a Profession.hu HR igazgatója. Ezzel párhuzamosan az utazási támogatás kiemelésének gyakoriságánál is látható az elmozdulás a hibrid munkavégzés felé 2022-ben: a portálon jelentősen emelkedett azon hirdetések száma, amelyek tartalmazzák ezt a cafeteria elemet.

Várhatóak jelentős változások

A Profession.hu januárban 549 cég képviselőjének bevonásával készített felmérése többek között azt vizsgálta, hogy hogyan terveznek a munkáltatók az otthoni munkavégzés lehetőségével a jövőre nézve. A kutatásban résztvevő cégek közel 30%-a nyilatkozta, hogy idén tervezik változtatni a béren kívüli juttatások keretösszegét, közülük pedig minden ötödik vállalat szerint ezt a home office kivezetése, illetve bevezetése is indukálja.

Címlapkép: Getty Images