Erre nem számítottak a gazdák: mi lesz így a magyar kukoricával?

2021-ben hiába bizakodtak a magyar kukoricatermesztők, az időjárás végül megcsúfolta őket. Noha a kukorica vetését tavaly a kedvezőtlen időjárási helyzet ellenére is időben be tudták fejezni, egy ideig még okkal bízhattak benne, hogy ez a növény lehet az év nyertese. Azonban a nyár folyamán a hőség, a kártevők és a csapadékhiány egyre komolyabb gondokat okoztak az állományokban, míg végül nyilvánvalóvá vált, hogy a kedvezőtlen időjárás miatt jelentős lesz a termésveszteség a kukoricában. Az 1 millió hektáron vetett kukoricából végül mintegy 6 millió tonnát takarítottak be, ami előző évek átlagánál mintegy 26%-kal kevesebb volt, ahogy arról az Agrárszektor is beszámolt korábban.

Az idei évben a kukorica vetése jobbára zökkenőmentesen zajlott az országban, és általánosságban az azt követő időjárás is megfelelő volt a növények kikeléséhez és fejlődéséhez, ahogy azt az általunk megkérdezett szakemberek is elmondták. A legtöbb megyében akadálytalanul és szépen fejlődnek az állományok, noha a csapadékhiány és a földek szárazsága fokozatosan egyre komolyabb problémává válhat, ahogy haladunk előre a nyárba. Abban mindenki egyetértett, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű csapadékkal idén akár rekordtermés is lehet kukoricából, ám ha marad a száraz, esőmentes időjárás, akkor félő, hogy a tavalyi év megismétli magát.

Benkó György, a Békés megyei Rákóczi Mezőgazdasági Szövetkezet növénytermesztési ágazatvezetője az Agrárszektor kérdésére elmondta, hogy idén tavasszal 400 hektáron vetettek takarmánykukoricát, illetve 100 hektáron pattogatni való kukoricát. Az időjárás jó volt, és a vetés is jól sikerült - jelezte a szakember, hozzátéve, hogy eleinte olyan idő volt, hogy a kukorica szépen ki tudott kelni, de mostanra nagyon kellene az eső. A növénytermesztési ágazatvezető beszélt arról is, hogy az állományok jelenleg nyolcleveles állapotban vannak, és egységesen szép képet mutatnak. De az igazi kérdés az, hogy a címerhányáskor mennyire lesznek ellátva vízzel, mert ha nem lesz elég víz, akkor sokkal rosszabb lesz a termés, mint a tavalyi - hívta fel rá a figyelmet Benkó György, aki szerint most még bármi megtörténhet, nem lehet találgatásokba bocsátkozni. A szakember elmondta, hogy növényvédelmi szempontból eddig minden rendben van a kukoricával, gyomirtószeres kezelést kapott, de más beavatkozásra nem volt szükség. Arra a kérdésre, hogy az inputanyagok árának elszállása hogyan hatott rájuk, Benkó György elmondta, hogy idén még időben be tudtak szerezni mindent, és úgy kezelték az összes kultúrát, ahogy szerették volna. A Rákóczi Mezőgazdasági Szövetkezet növénytermesztési ágazatvezetője hozzátette, hogy idén is ugyanannyi műtrágyát juttattak ki, mint eddig minden évben, és bíznak benne, hogy nem akkor fognak bezuhanni a terményárak, amikor értékesíteni kell. Idén még nem okozott gondot a műtrágyák és más inputanyagok drágulása, de egyre nagyobb bizonytalanság, mert nem lehet tudni, hogy mi lesz jövőre. A kilátásokat illetően a szakember nem akart találgatásokba bocsátkozni, mert - ahogy fogalmazott - még bármi lehet az idei termésből: hatalmas rekordot is regisztrálhatnak, de akár óriási mínuszba is kerülhetnek a betakarítás végén. Minden csak attól függ, hogy lesz-e elég csapadék a földeken. Ami aggodalomra adhat okot, az az, hogy a talajok nincsenek feltöltve, és a Rákóczi Mezőgazdasági Szövetkezetnél csak kis területen tudnak öntözni - tette hozzá Benkó György.

Az Enyingi Agrár Zrt. 2021-ben 2465 hektáron vetett takarmány- és silókukoricát, ahogy azt a Fejér megyei vállalat növénytermesztési főágazatvezetője, Sziládi József elmondta az Agrárszektornak. A vetés kapcsán a szakember hozzátette, hogy idén későn tudták elkezdeni a munkálatokat, mert hidegek voltak a talajok és volt egy egyhetes esőszünet is, de május 2-án sikerült befejezniük a kukorica vetését. Az állományok állapotát illetően elmondható, hogy mivel az utóbbi napokban háromszor is volt kisebb-nagyobb eső a földeken, a növények kezdik utolérni magukat, de azt nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a talajban nincs puffervíz - emlékeztetett Sziládi József. A növénytermesztési főágazatvezető a növényvédelem kapcsán kifejtette, hogy egyelőre az első körös gyomirtások történtek meg, de még lesznek posztkezelések, ám összességében azt lehet mondani, hogy a kórokozók és kártevők szempontjából eddig kedvező volt az év a kukoricát illetően. Az inputanyagok árának emelkedését illetően a szakember elismerte, hogy a műtrágyák, a növényvédő szerek és az üzemanyagok vonalán érezték a drágulást, de az nem okozott semmi komoly problémát. A várható terméskilátásokkal kapcsolatban Sziládi József is kiemelte, hogy a későbbi esők függvénye, mi lesz betakarításkor. A kultúrák állapota jó, és ha lesz elég csapadék, akkor akár rekordközeli termés is lehet idén.

Hasonlóképpen látja a helyzetet a Baki Agrocentum Kft. növénytermesztési ágazatvezetője. Németh Zoltán az Agrárszektor kérdésére elmondta, hogy idén 250 hektáron vetettek takarmánykukoricát, ennek a felét március végén, a másik felét pedig április elején. A szakember elmondta, hogy azért döntöttek így, hogy ne egyszerre érjen be a növény, és ha valami váratlan baj történne, ne vesszen el a teljes termés. Eddig azonban minden a legnagyobb rendben van, az állományok 7-9 leveles állapotban vannak. Növényvédelem szempontjából a zalai vállalkozás egy alap gyomirtásos kezelést már elvégzett a földeken, ami a bemosó csapadék miatt sikeresnek bizonyult. Ennek köszönhetően tiszta, fejlett állományok vannak, amelyeket május végén kultivátoroztak is. Németh Zoltán elmondta, hogy a következő időszakban még 3 növényvédelmi kezelést terveznek: egy lombtrágyás, magas foszforos-cinkes kezelést június elején, egy rovarölőszeres kezelést június végén a kukoricamoly második generációja ellen, illetve virágzáskor majd egy gombaölőszeres kezelést. Az inputanyagárakat illetően a növénytermesztési ágazatvezető elmondta, hogy őket ez a probléma idén nem érintette, mivel még tavaly megvettek minden inputanyagot az összes általuk termesztett kultúrához. A várható kilátásokkal kapcsolatban Németh Zoltán elmondta, hogy erről még korai lenne bármit is mondani, de ha a következő időszakban meglesz a kellő mennyiségű csapadék, akkor várhatóan tudják majd hozni a három éves átlagot, 10-11 tonnát hektáronként.

Borúlátóbb képet festett a helyzetről a Baranya megyei Belvárdi Zrt. főagronómusa. Szűcs András elmondta, hogy idén 2800 hektáron vetettek takarmánykukoricát, és bár a vetéskor még minden rendben volt, mostanra nagyon rosszul néznek ki az állományok. A növények jelenleg 4-6 leveles állapotban vannak, ám mivel az utóbbi időszakban 4-5 mm csapadék esett le összesen, nagyon ki vannak száradva, ráadásul egy komolyabb vetésfehérítő bogár fertőzéssel is meg kellett küzdeniük a földeken. A szakember hozzátette, hogy a rovarok nem okoztak nagy károkat, csak megnehezítették a dolgokat. Szűcs András elmondta, hogy az inputanyagok árának megugrása őket nem befolyásolta, mindent be tudtak szerezni és mindent ki tudtak juttatni, ahogy tervezték. A szezon végén ugyan nem volt foszfor meg kálisó, de azon kívül minden más rendben zajlott, tette hozzá a főagronómus. Szűcs András a várható termést illetően nem akart találgatásokba bocsátkozni, mondván, nincs ember, aki most meg tudná mondani, mi lesz itt hetek, hónapok múlva. Azt azonban ő is hangsúlyozta, hogy a földeknek óriási szüksége lenne a csapadékra, mert különben megismétli magát a tavalyi évi fiaskó.

Összegzésként elmondható, hogy idén a kukorica vetése és fejlődése jobbára zökkenőmentesnek bizonyult az országban, Baranya megyét leszámítva pedig egyelőre a csapadékhiány sem okozott gondot. Ez azonban gyorsan megváltozhat, ha marad a száraz időjárás, és beköszöntenek a nyári forróságok, az az országban mindenütt könnyen tönkreteheti a növényeket. A gazdák most még úgy látják, hogy akár rekordtermés is lehet idén kukoricából, de minden csak attól függ, hogy lesz-e elég csapadék a növényeknek.

