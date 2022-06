Segítenek a zökkenőmentes nyaralásban: 16 Spar áruház kínál újabb lehetőségeket

A vásárlók ugyanazt a minőséget és szolgáltatási színvonalat várják el a nyaralás közben is, mint amit a mindennapos bevásárlásuk során megszoktak. A SPAR vevőinek nyaralás közben sem kell lemondania a megszokott SPAR minőségről és kínálatról, hiszen - akár helyben vásárolva, vagy előzetes rendelés után az áruházak Drive-In átvételi pontjainál, illetve a házhoz szállítás előnyeit élvezve - a közkedvelt üdülőhelyek térségében is teljes körűen kiszolgáljuk vevőink igényeit, akik ebben az időszakban a megszokott, állandó kínálatunk mellett a szezonális termékekkel is találkozhatnak üzleteink polcain. Egyes kijelölt áruházaink rugalmas, hosszabb nyitvatartása – amiről a https://www.spar.hu/uzletek weboldal nyújt tájékoztatást - pedig azt is lehetővé teszi, hogy akár az egész napos strandolás vagy kirándulás után is betérhessenek hozzánk vevőink, és ne kelljen napközben, a pihenést megszakítva a bevásárlással törődniük. A SPAR ebben a megnövekedett forgalmú időszakban is azon dolgozik, hogy gyorsan és hatékonyan szolgálja ki a vásárlókat, ezért a nyári szezonban frekventált boltjainkban emelt létszámmal és diákok alkalmazásával biztosítjuk a gördülékeny munkavégzést

- mondta Maczelka Márk, a SPAR Magyarország kommunikációs vezetője.

Gyors, kényelmes, rugalmas vásárlás

A legnagyobb forgalmú turisztikai szezonban a Balaton partján 12, míg a Velencei-tó környékén 4 SPAR, illetve INTERSPAR áruház áll a vevők rendelkezésére, akik Keszthelyen, Tapolcán, Balatonfüreden, Veszprémben és Szántódón a kényelmes Drive-In áruházi átvétel lehetőségével is élhetnek. Az online shopos vásárlók a www.spar.hu/onlineshop oldalon az „Áruházi átvétel” lehetőséget választva a legördülő menüben találják meg az átvételi helyszíneket: az összeállított csomagokat az áruházak oldalánál kijelölt parkolóhelyeken tudják átvenni, ahol információs táblák nyújtanak útba igazítást. Május közepétől pedig elindult a SPAR Online shop kiszállítási szolgáltatása a székesfehérvári üzletből Tihany, Balatonfüred, Balatonalmádi, Veszprém, Balatonkenese, Balatonakarattya, Balatonvilágos, Siófok, Zamárdi, valamint Pákozd, Sukoró, Velence és Gárdony részvételével.

Otthonunkba varázsolhatjuk a nyaralás élményét

Nyáron megnő az igény a szezonális termékekre: kedveltek a grillkolbászok, pácolt, fűszerezett, sütésre előkészített húsok, amelyek között újdonságként megtalálhatóak a Rácz Jenő sztárséf három különleges fűszerkeverékével kínált sertéstarja-szeleteket, de a hagyományos magyaros, paprikás, fokhagymás vagy épp a mediterrán ízek kedvelői is találnak ízlésüknek megfelelő grill-csomagokat. Jobban fogy ilyenkor a paprika, paradicsom, és népszerűek a friss, szezonális zöldségek is.

Természetesen melegben kelendőbb az ásványvíz, az üdítő, a bor és a sör: utóbbi kategóriában már nemcsak a nagyüzemek, hanem a kisebb hazai sörfőzdék kézműves különlegességei is a kosárba kerülhetnek. Fesztiválozáshoz, utazáshoz kerékpárok, bőröndök, utazótáskák, neszesszerek, irattartók és egyéb hasznos kiegészítők, hűtőtáskák, strandszékek, matracok, napernyők, strandsátrak, rovarriasztók, napozóágyak és játékok széles választékát kínálják. Ám annak sem kell nélkülöznie a nyaralás hangulatát, aki nem utazik el hazai vagy távolabbi tájakra, hiszen a kerti sütögetés eszközeivel, bográcsokkal, nyársakkal, felfújható medencékkel, matracokkal az otthonunkba varázsolhatjuk az üdülés élményét.

