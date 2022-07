Brutális kamatrobbanás jön: megindult a roham a bankokba, elérhető hitelt akar mindenki

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) által szerdán publikált számok alapján májusban a magyarországi bankok 153 milliárd forintnyi összegű új lakáskölcsönt folyósítottak a lakosságnak. Ez nem csak az előző hónapban kiutalt 144,76 milliárd forintos kölcsönösszeghez képest igen szép, 5,6 százalékos növekedés, hanem új rekordot is jelent a hiteltípus történetében.

Éves összevetésben még szembetűnőbb, mennyire kiemelkedő az érdeklődés idén az ilyen hitelek után. 2022. májusában ugyanis "csak" 120,55 milliárd forintnyi jelzálogkölcsönt utaltak a bankok, ami, bár akkor szintén sok éves csúcsnak számított, több, mint 30 milliárddal elmarad a kifizetések mostani összegétől.

Legalább 5 éve nem folyósítottak még egyetlen hónap alatt ilyen magas teljes összegű lakáskölcsönt a magyar lakosságnak. A mostani szám a tavaly júniusban beállított rekord előző hónapban történt túllépése után jelent újabb historikus csúcsot.

A hiteltípus egyébként még tavaly márciusban (az otthonfelújítási támogatás és hitel első kifizetéseivel egyidőben) vált a legkeresettebb kölcsönné és azóta is szinte minden hónapban képes egyre erősebb és erősebb számokkal zárni. A kevés visszaesés egyike azonban már az idén következett be, ezért 2022. februárja volt azóta a hitelek leggyengébb hónapja. A hitelárstop viszont már márciusra megtette hatását, aztán áprilisban és májusban a nyár felé közeledve már a szezonális hatások is erősítették a jelzáloghitelek iránti lakossági érdeklődést.

A növekedésben persze továbbra is hatalmas szerepet játszik az otthonfelújítási támogatás és az otthonteremtési hitel. Ez abból is jól látszik, hogy májusban az építésre, bővítésre és az új lakásokra igényelt kölcsönök is nagyon erősen teljesítettek.

a kölcsönök iránti érdeklődés növekedésével párhuzamosan az egyes hiteltípusok részaránya közötti különbségben is komoly változások mentek végbe az elmúlt néhány évben. Míg az annak 2019-es bevezetését követő néhány hónapban messze a babaváróra folyósították a legnagyobb összegű hitelt, addig tavalyra egészen megváltozott a kép.

A hitelek iránti kereslet, a pandémia lecsengését követő újraélénkülésével ugyanis egyből a lakáskölcsönök felé fordult a hiteligénylők jelentős részének érdeklődése. 2021 márciusától kezdve ennek megfelelően rohamos növekedésnek indult a kifizetett lakáshitelek összege, de a másik két vizsgált hitelforma is felállt a padlóról.

Májusban pedig a másik két vizsgált hiteltípus is igen jól teljesített. A kifutásához közelgő, az elmúlt hónapokban gyengélkedő babaváró esetében ez közel 4 milliárd forinttal, a személyi kölcsönöknél pedig 11 milliárddal szárnyalta túl a teljes kifizetések összege az előző havit. Minden adott tehát ahhoz, hogy a lakossági hitelek iránti nyári roham az előző évinél is intenzívebb legyen.

Címlapkép: Getty Images