Bődületes drágulásra készülhet az, aki fatüzeléssel spórolna a rezsijén: itt a nagy kályhakörkép

Ahogy a HelloVidék is megírta, július 13-án Gulyás Gergely bejelentette a rezsicsökkentés részleges kivezetését. A részletszabályokról még sokkal többet nem tudunk, minthogy az előző éves fogyasztást veszik alapul az átlagfogyasztás feletti piaci áras rezsihányad számításakor a szolgáltatók. Viszont az sem tisztázott még, az utolsó egy éves fogyasztást mettől-meddig számolják. Az interneten azóta is számtalan kalkuláció kering, az emberek pedig pánikszerűen elkezdtek alternatív fűtési megoldások után nézni – feltéve ha lesz elég tűzifa, de erről korábban a HelloVidék itt írt.

Eddig soha nem látott érdeklődés alakult ki a piacon, ami a webshopunk látogatószámában és az értékesítésben is megmutatkozott. Három nap alatt tízszeres forgalmat mértünk, és gyakorlatilag kéthavi forgalmat bonyolítottunk, de a bemutatóteremben is sorban állnak a vásárlók

– nyilatkozta az Indexnek Baranyai Zoltán, a Warnex-Global Magyarország Zrt., a legnagyobb hazai kályha-, kandalló- és sparherdforgalmazó marketingmenedzsere. Kánikula ide, fűtésre is alkalmas klímák oda, az Index cikke szerint állítólag leállt a klímaberendezések iránti kereslet.

Magyarország legnagyobb kandalló és sparherd forgalmazója az elmúlt három napban legalább tízszeres forgalmat tapasztalt mind a webshop látogatók, mind az eladások tekintetében. A bemutatótermükben is, ahol 150 féle kandalló és sparherd van kiállítva, sorban állnak az emberek, hogy megvásárolhassák a termékeket – írta a Pénzcentrum is. A legtöbb telefonáló érdeklődő is a gáz- és villanyfűtés kiváltására keres alternatívát, ami ebben a szezonban sosem látott keresletet generál.

A Warnex-Global Magyarország raktáraiban nyáron is körülbelül 5000 kandalló és sparherd található készleten, viszont a megnövekedett igények kiszolgálása miatt ez a készlet előreláthatóan maximum két hétig tud kitartani

- közölte Baranyai Zoltán, a cég marketing menedzsere. Erre a rohamra sok más cég sem volt felkészülve, hiszen a kandallókat általában ősztől kezdik venni az emberek, és a beszerzés ütemezése is fél évvel megelőzi a szezont, így a nyári szezonban mindenhol kevesebb a készlet. A piaci árak is gyorsan változnak, hiszen a magas infláció és a készlethiány is tovább hajtja már most felfelé az árakat. Jelen pillanatban a még raktáron lévő készlet körülbelül pár hétig tudja kiszolgálni a vásárlókat, utána az őszi beszállítás után lesz csak elérhető a kandallók, kazánok, sparherdek nagy része.

A Németországban élő magyarok is megjelentek a vevőkörben

Óriási lett a kereslet a kályhákra, kandallókra, a gyártók nem is tudják tartani a lépést, a forgalmazóknál készlethiány alakult ki, még a Németországban élő magyarok is megjelentek a vevőkörben. Ezért sincsenek könnyű helyzetben azok, akik azért akarnak átállni fatüzelésre, mert jelenleg mindenük, így a fűtés is áramról megy. Ők akár horribilis havi villanyszámlára is számíthatnak télen, ha nem sikerül alternatív megoldást találniuk. De még akkor is a zsebükbe kell nyúlniuk, hiszen ha nincs infrastruktúrájuk, akkor annak a kiépítése is sok pénzbe kerül. A brikettre is megugrott a kereslet, ráadásul az is egyre drágább – írta cikkében a HVG.

A cserépkályhás -kandallós alternatíva sem olyan sima ügy

A cserépkályhás -kandallós alternatíva sem olyan egyszerű, mint elsőre gondolnánk, még akkor sem, ha egy eddig csak árammal fűtő háztartás úgy dönt, beruház ebbe, mert el akarja kerülni, hogy ne legyen fűtése, vagy ha végig sikerül biztosítani a megfelelő energiaforrást, akkor a téli hónapokban százezer forintos havi számlája legyen. Ha nincs kiépítve ugyanis az ehhez szükséges infrastruktúra, például maga a kémény, akkor ennek a kialakításához is szakembert kell találni, márpedig az ezzel foglalkozó cégek tele vannak munkákkal, nehéz olyat találni, aki a fűtési szezon kezdetéig egy ilyent be tud vállalni – ezt már Henszelmann Imre, a Magyarországi Cserépkályhások, Kandallóépítők és Gyártók Országos Ipartestülete (MACSOI) titkára közölte a HelloVidékkel.

A rezsicsökkentésről annyit jegyzett meg, hogy megérné átgondolni annak lehetőségét, ha nem az átlagfogyasztásnál, hanem annak mondjuk 20-25 %-kal emelt mértékénél húznák meg a támogatás megszűnését, hiszen a hátrányosabb helyzetűek és sok régebbi ház – adott esetben egyedülálló – tulajdonosa nem megoldani a lakása utólagos hőszigetelését, és éppen őket érinti legkeményebben a támogatás csökkentése.

Egy fokkal könnyebb helyzetben vannak azok, akiknél legalább van kémény a házban. De ez manapság már korántsem alap, az elmúlt évtizedben ugyanis megszűnt a tartalékkémény építésének kötelezettsége. Mi a szakmában régóta mondogattuk, hogy nem szabadott volna eltörölni, ahogy azt is, hogy érdemes lenne, már csak energetikai szempontokat mérlegelve is, visszahozni a biztonsági kémény építésének a törvényi előírását

- közölte Henszelmann Imre, aki még hozzátette, maga a kémény utólagos építése is jócskán megdobhatja a költségeket. A legegyszerűbb, könnyűszerkezetes kéményt néhány százezer forintból jellemzően csak utólag a ház szélére lehet felépíteni. Pedig egy kályhánál-kandallónál az az optimális, ha a kémény a ház közepén áll.

Lassan egy éves várakozási idővel dolgoznak a kályhások

Magyarországi Cserépkályhások, Kandallóépítők és Gyártók Országos Ipartestülete (MACSOI) titkára, Henszelmann Imre úgy értesült sok kályhás szakembertől, hogy már tavaly ősszel megnőtt az érdeklődés az építendő kályhák és kandallók iránt, és ez a rezsicsökkentési rendelettel csak még tovább nőtt.

Ezt úgy tudnám érzékeltetni, hogy a jobb szakembereink tavaly ősztől kezdve folyamatosan úgy tudtak munkát vállalni, hogy fél- háromnegyed éves előrendeléseik voltak. Most ezalatt az egy hét alatt, amióta a rezsicsökkentés megváltoztatásáról szóló rendeletet kihirdették, szakembereink előrendelései közelítik az egy évet. Nem egy olyan kályhással beszéltem, akinek jövő májusra vagy júniusra van csak szabad helye.

- közölte Henszelmann Imre. Persze, tette hozzá a MACSOI titkára, nem ez az átlag, lehet még találni olyan szakembert, aki idén elvégzi a cserépkályhaépítést, de biztos, hogy hónapokat kell várni, mire neki tud állni valaki.

A cserépkályhák iránti fokozottabb érdeklődés Magyarországon - a szakember szerint - azért tart már tavaly ősz óta, mert Európában azóta emelkedett meg a villamos energia és a gáz ára, ami már előrevetítette azt, hogy jobb lesz itthon vigyázni! A gondosabbak már akkor átlátták, hogy hosszútávon érdemes lehet a gáz- vagy villanyfűtés mellett biztosítani a fafűtés lehetőségét.

Megfordult a trend: vége a kandalló egyeduralmának

Ahogy megtudtuk, Magyarországon az elmúlt jó pár évben nagyobb keletje volt a kandallóknak, mint a cserépkályháknak. Henszelmann Imre számtalan olyan visszajelzést kap, hogy sok kandallót lebontatnak és a helyére cserépkályhát építtetnek. A kettőnek ugyanis más a funkciója, bizonyos kandallók inkább csak kiegészítő fűtésre alkalmasak, míg a cserépkályha sokkal gazdaságosabb, és hosszabb ideig képes tartani a meleget, ezért főfűtésre alkalmasabb.

Mennyivel drágább most cserépkályhát építtetni?

A MACSOI titkára szerint félő, hogy az árak emelkedése – ha a cserépkályhákról van is szó - még mindig nem állt meg, de a legnagyobb probléma nem is feltétlenül csak ez:

Azt tapasztaljuk, hogy mindaz, ami az energiaiparral kapcsolatos, annál nem is az az elsődleges kérdés, hogy mi az ára, hanem az, hogy kapható-e. Ha csak a samottéglát nézzük, hozzá a tűzálló agyag jelentős részét Ukrajnából szállítottuk, nem csak mi, hanem szinte az egész Európai Unió. Másrészt ezeket a tűzálló elemeket 1200-1350 fokon kell kiégetni, ehhez is földgáz kell, aminek beszerzését szintén megnehezíti a háború. Egyetlen kályhába például száz samottidomot kell beépíteni, egy kisebbe elég 50-80 darab is, ennek az ára, ha egyáltalán lehet kapni, akkor szinte napi szinten változik. És akkor még csak a cserépkályha-építés egyetlen, ám fontos alapanyagánál tartunk. Hasonló a helyzet a kályhacsempével, az ajtókkal és a többi építési anyaggal.

A munkadíj nem ment úgy fel, mint az alapanyagok ára – közölte a szakember, majd hozzátette, ezért nem 100%-os az áremelkedés, de

egyharmadával - felével (30-50%-kal) emelkedtek az új kályhacsempéből épülő cserépkályhák vállalási árai.

Újonnan egymillió forint alatt ne nagyon álmodozzunk cserépkályháról, de az ára természetesen nagyon függ a csempétől és a kályha méretétől is. Összességében, ha már az áraknál tartunk, 1 millió forinttól 2,5 millióig is elmehet egy új cserépkályha ára a beépített anyagokkal együtt. A felső összeg esetében pedig már egyedi kérésre - akár családi címerrel - készülnek a csempék. Külön tétel ebben például az ajtó, amit tízezer forintért megvehetünk használtan a bolhapiacon, de újonnan belekerülhet száz- százötvenezer forintba is. A kandalló ára is hasonló, bár technikailag általában egyszerűbb a megépítése, anyagaiban és munkadíjában is hasonló árakkal találkozhatunk.

Lehet bontott cserépből is építeni- úgy azért olcsóbb

Nem csak új cserépből lehet kályhát építeni, ugyanis még mindig lehet bontott cserépkályhákhoz is hozzájutni. Most is van olyan, aki megválik tőle, lebontatja, az alkatrészeit pedig eladja, de jóval kevesebben, mint pár évvel ezelőtt. Bontott csempéből azért bőven ki lehet hozni egy kályhát egymillió forint alatt is, 500-600 ezer forintért is lehet így cserépkályhát építtetni. A szakember szerint azért kerül a „használt” is ennyibe, mert a bontott cserépen túl a belső részek már mind újak – amikhez az alapanyagot mind meg kell venni. Egyébként – tudtuk még meg – maga a cserépkályha, intenzív használat esetén 10-15 év alatt használódik el, utána érdemes újra rakatni.

Hordozható cserépkályhák

Ha gyorsan kivitelezhető alternatív fűtési megoldást keresünk, vészhelyzet esetére, lehet hordozható cserépkályhában is gondolkodni. A szakemberek ezt a fűtési módot hosszútávon, a környezetterhelés miatt azonban nem javasolják. Van néhány olyan hazai gyártó, aki készít ilyeneket, de ezzel nem lehet elérni azt a hatékonyságot, és környezetbarát használatot, amit egy cserépkályhával – szögezte le a MACSOI titkára.

Hordozható cserépkályha árak (online webáruházakban):

Prity K2 RK hordozható cserépkályha-barna: 399.000 Ft

KRATKI BLANKA 8 csempekandalló: 847.790 Ft

Szabó kályha hordozható cserépkályha (különböző méretekben): 872.600 - 1.025.200 Ft

Megoldást jelenthetnek a lemezkályhák is

A szakember szerint a legrosszabb hatásfokkal az úgynevezett lemezkályhákkal lehet fűteni – ezek se kályhák se kandallók, de vészhelyzeti megoldásként persze be lehet vetni őket. Viszont a környezet szennyezésénél azt is érdemes megemlíteni, hogy amikor környezetkárosításról, a fűtés környezetszennyező voltáról beszélünk, akkor első körben érdemes arra gondolni, hogy akit leginkább mérgezünk vele, az mindig mi vagyunk, akik közvetlenül használjuk ezeket a kályhákat. Ezt sem szabad elfelejteni, amikor arról van szó, milyen takarékos megoldást keressünk a fűtésre, és mivel is fűtsünk.

Lemezkályha árak (online webáruházakban):

TERMO KLASIK lemezkályha: 49.000 Ft

Hosseven 9008 (7KW): 89.900 Ft

SWAN KANDALLÓ 5,9KW, ECODESIGN (Praktiker): 250.000 Ft

Kratki Falcon: légfűtéses hordozható lemezkályha: 565.000 Ft

Kratki Koza Ab S Dr: légfűtéses hordozható lemezkályha kerámia oldallal: 647.000 Ft.

A magyarországi helyzetről

Tény, hogy Magyarországon minden harmadik háztartás (Németországban minden negyedik) használ valamilyen fatüzelésű berendezést: kályhát, kandallót, fa- vagy vegyes tüzelésű kazánt. Sajnálatos azonban, hogy a kazánok általában nem fatüzeléssel, hanem vegyestüzeléssel működnek, ami azt jelenti, hogy a fa mellett gyakran szenet, rosszabb esetben szemetet is égetnek bennük – tette hozzá Henszelmann Imre. Ugyanez igaz a kályhák közül a vaskályhákra is, amelyek ezen a piacon a legolcsóbb fűtőberendezéseknek számítanak. A szemét elégetése azonban óriási környezeti terheléssel jár, amit a magyar lakosság jó része nem igazán akar tudomásul venni.

Másik fontos adat, hogy hazai lakások 80%-a ugyan gázvezetékkel ellátott, 20%-ukban azonban nincs ilyen (gázos) fűtési lehetőség. Jellemzően a legszegényebb családok nem is tudják megfizetni a gáz bevezetését, ami többszázezer forintba kerül. Ők azok, akik akár a legrosszabb minőségű fatüzelésű berendezéseket is használják. A MACSOI titkára szerint a helyzeten sokat segítene, ha a fatüzelésű berendezések korszerűsítésére és cseréjére jelentős összegű pályázati lehetőség nyílna, és ha a tűzifára is kiterjesztenék a rezsicsökkentést. Ugyanakkor a szakember szerint a háztartási széntüzelést fontos lenne kivezetni Magyarországon, mert nagyon környezetszennyező. Országos statisztika szerint, energiahányadban a szénnel való fűtés aránya (az összes energiahordozóhoz képest) mindössze 4%-ot tesz ki, azonban a szállópor-szennyezésért 10-20%-ban felelős. A Magyarországon bányászott lignit (amit szénként elfűtünk) tüzelésekor nagy mennyiségű káros égéstermék szabadul fel, mint a kén, amit a háztartási berendezéseken nem lehet leválasztani. A szemét- és hulladék égetése során pedig rákkeltő anyagok keletkeznek, melyeknek mennyisége majd három nagyságrenddel is magasabb lehet, mint a fatüzelés esetében. Ezek a káros gázok először magát a helytelen tüzelőanyaggal fűtő családot, aztán „hígítva” a szomszédokat mérgezik.

Hány cserépkályhás dolgozik az országban?

Ma Magyarországon több mint 1000 embernek van papírja arról, hogy cserépkályhát vagy kandallót építhet, a szakemberek több mint fele azonban egyáltalán nem dolgozik a szakmában. Ellenben akadnak olyanok, akik végzettség nélkül építenek. Henszelmann Imre szerint nem jó fényt vett rájuk, hogy többen végzettség nélkül, áron alul vállalnak el munkákat, de egyre inkább arrafelé megy el a kályhás szakma is, hogy a megrendelők a számlaképes, képesítéssel rendelkező építőket keresik.

Ebben segítség az ipartestület honlapján területi bontásban is megtalálható szakember ajánló. Ahogy mesélte, az országos ipartestület jelenleg szűken száz tagból áll, ez persze nem azt jelenti, hogy ennyi kályhás és kandallóépítő dolgozik az országban. Nem zárt klubként működnek, szakmai programokat, továbbképzéseket szerveznek, újságot adnak ki, nyitva az ajtajuk bárki előtt. – zárta a testület titkára.

Egyre nagyobb divat a tömegkályha, de a hazai szakma ennek nem feltétlenül örül

A tömegkályha Skandináviában használt hagyományos téglakályha évtizedek óta fejlesztett új változata. Nálunk is egyre divatosabb, nagy hőtartó tömeggel készül, és az hírlik róla, hogy kevés fával nagyon kellemes hőérzetet ad. Az amerikai szakirodalmi adatok szerint Finnországban az új építésű családi házak több mint 90%-át is ilyen tömegkályha fűti.

A hazai kályhás szakma azonban elég vegyesen fogadja ezeknek a fűtőberendezéseknek a népszerűségét. Sok olyan építő van, aki erre állt rá, azonban nincs alapvégzettségük. Másrészt ami a skandináv és oroszországi kemény, hosszú téli időjárásban, fában rendkívül gazdag területeken ideális, nem biztos, hogy a mi éghajlatunkon beválik. Egy-egy tömegkályhába akár 3-9 tonna anyagot építenek be, ami azt is jelenti, hogy 2-3 nap mire felfűtik, utána persze már tartja a meleget. Nem feltétlenül ideális, már csak ezért sem a mi egyre enyhébb teleinkhez. A lényeg, ha mégis ezt választjuk – emelték ki a szakemberek –, akkor ökotűztérrel kérjük ennek a típusnak a megépítését is.

Fontos kérdés: mikor érdemes kitisztítani a kéményt?

A szakemberek azt tanácsolják, hogy minden szezon után, április környékén, amikor lecsengett a fűtési szezon, érdemes a kéményeket kitisztítani. Ehhez kefét bármelyik gazdaboltba kaphatunk, ezzel magunk is áttisztíthatjuk, de a lakosságnak egy évben egyszer a kéményseprés ingyenes. Ha viszont az ingatlanunkba vállalkozás van bejelentve, akkor kötelező és fizetni kell azért, hogy a kéményseprő kitisztítsa és átvizsgálja a kéményt.

Milyen típusú kályhák vannak még?

Elektromos fűtésű kályha: akkor érdemes építeni, ha a faellátás vagy a füstelvezetés nem megoldott, vagy ha a kályhacsempe állapota már nem teszi lehetővé az intenzív fatüzelést. Ezeket a kályhákat általában kiegészítő fűtésként vagy hangulati elemként alkalmazzák.

akkor érdemes építeni, ha a faellátás vagy a füstelvezetés nem megoldott, vagy ha a kályhacsempe állapota már nem teszi lehetővé az intenzív fatüzelést. Ezeket a kályhákat általában kiegészítő fűtésként vagy hangulati elemként alkalmazzák. Hibrid kályha: fatüzeléssel és elektromosan is fűthető. Fatüzelésű kályha ülőpadkáját melegítheti elektromosan, vagy ha nem akar befűteni fával, az egész kályha felületét is temperálhatja az elektromos panelekkel. Termosztáttal is lehet szabályozni a kívánt hőmérsékletet.

fatüzeléssel és elektromosan is fűthető. Fatüzelésű kályha ülőpadkáját melegítheti elektromosan, vagy ha nem akar befűteni fával, az egész kályha felületét is temperálhatja az elektromos panelekkel. Termosztáttal is lehet szabályozni a kívánt hőmérsékletet. Modul kályha: az előregyártott füstjáratoknak és panelezett burkolatnak köszönhetően gyorsan és egyszerűen felépíthetők a helyszínen. Kis alapterületű és kis teljesítményű kályhák. Forma- és méretválasztékuk kötött, a szín- és mintaválasztékuk a gyártótól függ. Ezek hátránya viszont, hogy nem minden esetben újraépíthetőek.

az előregyártott füstjáratoknak és panelezett burkolatnak köszönhetően gyorsan és egyszerűen felépíthetők a helyszínen. Kis alapterületű és kis teljesítményű kályhák. Forma- és méretválasztékuk kötött, a szín- és mintaválasztékuk a gyártótól függ. Ezek hátránya viszont, hogy nem minden esetben újraépíthetőek. Ökotűzteres kályhák: a tűztér falát speciális elemekből, körben nyílásokkal építik, amin keresztül a gyorsan beáramló levegő jól keveredik a fából felszabaduló gázokkal. Ezáltál 900°C körüli tűztérhőmérséklet alakul ki, vagyis tökéletesebben elégnek a gázok. Így a kályha gazdaságos és környezetkímélő lesz, ezért nevezhetjük az ilyen rendszert környezetbarátnak.

a tűztér falát speciális elemekből, körben nyílásokkal építik, amin keresztül a gyorsan beáramló levegő jól keveredik a fából felszabaduló gázokkal. Ezáltál 900°C körüli tűztérhőmérséklet alakul ki, vagyis tökéletesebben elégnek a gázok. Így a kályha gazdaságos és környezetkímélő lesz, ezért nevezhetjük az ilyen rendszert környezetbarátnak. Okos kályha égésoptimalizáló automatikával: ha a légcsatornában elhelyezett szelepet kézi működtetés helyett automatizáljuk, a kályha üzemelése maximálisan biztonságos és gazdaságos lesz. Ezeknél a kályháknál azonban megszűnik a szolgáltató-mentesség, ha nincs áram, akkor nem működnek.

Címlapkép: Getty Images