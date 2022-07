10+1 rezsitrükk és túlélési tipp: így spórolhatsz a legtöbbet az áramszámlán

Hamarosan vége a rezsistopnak, legalábbis azoknál, akik a kormány által kijelölt mértéken túl fogyasztanak. Augusztus 1-től már csak egy, a kormány által meghatározott átlagos havi, illetve évi fogyasztásig élvezhetnek a magánszemélyek. A villamosenergia esetében ezt évi 2523 kWh-ban (azaz 210 kWh/hó) határozták meg, míg a földgáznál 1729 m3/évnél (144 m3/hó) húzták meg a határt – írta a HelloVidék is.

A villamosenergia esetében 2523kWh/év fogyasztásig 36 forint marad az ár, az e feletti fogyasztásnál már 70,10 forint/kWh. Az "éjszakai áram": 23,1 forint/kWh lesz a fogyasztási korlátig, e felett 62,9 forintot kell fizetni kilowattóránként. A hőszivattyúkra továbbra is a kedvezményes H tarifa vonatkozik: 36 forint/kWh.

A földgáz 1729 köbméterig, vagyis 144 köbméter/hó fogyasztásig marad a kedvezményes 102 forint/m3, efelett 747 forint/m3 lesz az új díjszabás. Megmarad viszont a nagycsaládos kedvezmény.

Az eddig kiderült információk alapján már bárki kiszámolhatja, hogy mennyi lesz a villany- és gázszámlája a következő hónapokban. Ehhez jól jöhet, hogy az MVM már közzé is tette a fogyasztói fiókokban az adott háztartás átlagos fogyasztását. Aki pedig nem akar számolgatással bajlódni, annak segítséget nyújthat a Pénzcentrum rezsikalkulátora is, ahol csak a fogyasztást kell megadni.

Akkor most hány magyart érint a rezsi emelkedése?

Azt egyelőre még csak találgatják, hogy valójában hány embert érint az emelés. A Technológiai és Ipari Minisztérium friss információi szerint ez a változás jóval kevesebbeket érint, mint azt elsőre gondolhatnák:

Áramellátásban 5,6 millió fogyasztóból 4,2 millió átlagfogyasztású vagy az alatti Gázellátásban 3,5 millió fogyasztóból, 2,6 millió átlagfogyasztású vagy az alatti. Aki túl van a sávhatáron azok nagy része is, közel van az átlagfogyasztáshoz, tehát kis odafigyeléssel sávhatár alatt tud maradni

– mondták el az ATV megkeresésére.

A bő négymillió magyar háztartás közül 2,3 milliót érint legalább az egyik típusú rezsiemelés a 2020-as háztartási adatok alapján – írta ugyanakkor a G7.hu elemzése, amelyet a KSH adataiból kiindulva, lakhatással foglalkozó szakemberek segítségével készítettek el. A lap szerint „még ha figyelembe vesszük a nagyjából 200 ezer nagycsaládnak adott kedvezményt, akkor is legalább a magyar háztartások fele többet fog fizetni az energiáért augusztustól, mint idáig”.

A számításaik szerint a gázfogyasztásban a háztartások legalább harmada van túl azon a szinten, amit a kormány „átlagos fogyasztásként” kommunikál – ez azt jelenti, hogy ennyien lesznek, akik a fogyasztási limit feletti részért az eddigi összeg hétszeresét fogják fizetni. Körülbelül hárommillió magyar háztartásban van vezetékes gáz, közülük nagyjából 1,1 millió olyan van, ahol a havi átlagos gázfogyasztás magasabb, mint a 15 ezer forintos határérték. Közülük nagyjából negyedmillió háztartásban a havi fogyasztás meghaladja a 250 köbmétert, ők az emelés után 100 ezer forint körüli vagy azt meghaladó gázszámlára számíthatnak.

A lap felhívja a figyelmet arra is, hogy a határ fölött fogyasztók nagyjából 90 százaléka családi házban él – függetlenül attól, hogy áramról vagy gázról van-e szó –, és hogy a rezsiemelés leginkább a családi házakban élőket, különösen az energetikailag elavult Kádár-kockában lakókat érinti majd brutálisan. A helyzet főleg a szegényebb társadalmi csoportokban lesz kritikus, mivel „a magyar társadalom alsó két ötöde túlnyomó részben a legrégebben épült, legrosszabb állapotú épületekben lakik”.

Hogyan spórolhatunk az árammal?

A rezsiemelés hírére szinte mindenki számolgatni kezdett, vajon átlépi-e bűvös fogyasztási határt vagy sem. Nem egy olyan posztot olvasni a közösségi hálón, hogy valaki csak azért vett fogyasztásmérőt, hogy lemérje a készülékei mennyit energiát hasznának el. Egy Facebook-csoportból tudhattuk meg például, hogy a villamosenergia esetében 210 kWh/hó mire is lehet elég. A bejegyzés írója azt is kiszámolta, mivel mennyit lehet megspórolni - az ő kalkulációja szerint:

Tévé (6 éves lcd) :napi 5 órával 8,7 kwh/hónap.

Villanysütő (18 éves): „az eddigi heti 7 órát 2 órára csökkentenem kell”. Így lesz 27,82 kwh/hó.

Villanybojler (3 éves ariston 80les eco program 40fokos vízmelegítés) 108,66 kwh/hó. "Ez sok, de fürdeni kell. Eddig 60 fokra volt melegítve a víz."

Fürdőszobai villanyradiátor ( 3 éves hestpol) télen fél óra fűtés 5,37 kwh/hó. "Igen sokat fogyaszt. Ha éjjel - nappal menne 512,52 kwh/hó lenne. Csak a fürdésre lesz bekapcsolva."

Világítás a házban 15 db led-es takarékos égő. Havi 12,77 kw/h 4 óra használattal naponta.

Mosógép (1 éves Indesit felültöltős 5 kg ruhát lehet mosni egyszerre 45 perces 40 fokos program) havi 40 mosásra 16,56 kwh/hónap.

Szárogatógép (3 éves candy mix 2 óra 5 perces 8 kiló ruhával) heti 1szer használva 10,27 kwh/hó. "Ezt eddig télen szine minden nap használtam. Innentől a tárolóba ruhaszárító kötél lesz kifeszítve. A tároló nem hideg. A növényeim ott telelnek át. Vasalni nem vasalok. Lehet olyan ruhákat a turkálóba olcsón kapni, amit nem kell vasalni."

Hűtő (18 éves elektrolux felül 2 fagyasztórésszel) 31,95 kwh/hó.

"Fagyasztó a tárolóba kivéve, mert nem haszálom tovább. 2 rekeszes hűtő tetejére helyezhető 20 éves. 77,49 kwh/hó lenne ha menne. Innentől 0 kwh/hó. Aszalva és savanyúságnak teszem el a zöldséget, gyümölcsöt az idei évtől."

Mosogatógép (1 éves ok 12 terítékes eco programmal) heti 1-szer mehet. 2,07 kwh/hó. "A víz olcsóbb, így az eddigi napi 1 mosogatógép használatról lemondok."

A dolce gusto kávéfőző, a fég parabetétes gázkonvektor áramfogyasztása szinte 0. "Vizforralásra ez lesz használva. A konvektor meg csak hadd mutassa a hőmérsékletet és időt."

"Telefont a munkahelyemen fogom tölteni. A laptopot nem hozom haza, hogy itthon dolgozzak munkaidő után."

Ahogy posztjában még megjegyezte:

Itt tartok. Ez 210 kwh/hó nyáron. Sok takarékos és új háztartási géppel. Télen a szárogatógép heti 1-szer és a radiátor a fürdőbe napi fél órával + 15,64 kwh/hó. Még az aszalógép és a mikrosütő mérése vissza van.

Vannak hosszabbtávú megoldások: ilyen a napelem

Korábban csak azok vágtak bele például napelemek telepítésére a háztetőkre, akiknek fontos volt, hogy a házuk zöld energiát használjon, aztán ez a megoldás is lassan terjedni kezdett – írta a Pénzcentrum. Ennek eleinte a magas bekerülési árak szabtak gátat, viszont ahogy nőttek az energiaárak, egyre többen gondoltak jól megtérülő, hosszú távú befektetésként erre a megoldásra is.

Most azonban a rezsiemeléssel átszakadt egy gát: az Energiatakarék úgy számol, hogy már 9 ezer forintos havi villanyszámla esetén is megéri elgondolkozni a napelem telepítésén, és kiváltani vele az elektromos áramot. Most ráadásul a korábban számolt 10 év helyett akár 4-5 év alatt is visszajöhet a megspórolt rezsiárakon a költség. Erről bővebben a HelloVidéken ITT olvashatsz!

Ami hamar megtérül: cseréljük le a villanykörtéket

Apróságnak tűnhet, viszont akár 22 százalékkal kevesebb energiát használhatunk el egy átlagos háztartásban, ha a hagyományos izzókat LED-esre cseréljük. Ezek ára körülbelül 500 forint darabonként, így egy átlagos háztartásban (mely 24-et használ izzókból) tízezer forint feletti költséggel kell számolnunk, hosszú távon mindenképpen megéri a csere.

Természetesen a már alapul vett, 150 négyzetméteres családi ház esetében ennél is jóval magasabb a költség, viszont nincs szükség energetikai felmérésre, ahogy a kazánnál, egy műszaki boltban gyorsan elintézhetjük a vásárlást. Persze mindig nézzük meg a teljesítményt, a foglalatot és még egy sor olyan dolgot, ami után nem kell visszafordulnunk, de a LED izzók hússzor annyi ideig bírják, mint a hagyományos izzók, plusz méreganyagmentesek, tehát az a veszély sem fenyeget, hogy a család egészségét károsítják. Az izzókról a Pénzcentrum is írt néhány napja, itt tudod elolvasni a legfontosabb tudnivalókat: ITT!

Ki gondolná, de a kapcsolókon is spórolhatsz

A legtöbb energiát természetesen azzal tudjuk megspórolni, hogy ha be se kapcsoljuk a fogyasztóinkat, vagy legalábbis megpróbálunk odafigyelni arra, hogy ne hagyjuk feleslegesen működni azokat, hogy véletlenül se lépjünk át a bűvös 2523 kWh-os határon. A fogyasztói szokásainkon nehéz viszont változtatni. Ebben lehetnek segítségünkre a különböző típusú szabályozós kapcsolók. Ezek ugyanis automatikusan fel-, illetve lekapcsolják az egyes fényforrásokat, valamint szabályozzák annak erejét. Ha pedig nem is a nappaliba szereljük fel ezeket a kapcsolókat érdemes a kertbe, a mosdóba vagy a kamrába beszerelni ilyeneket, ahol az emberek jellemzően mindig égve felejtik a villanyt.

Az egyik ilyen megoldás lehet a dimmer, azaz a fényerőszabályzós kapcsoló, aminek segítségével szabályozni tudjuk a fényforrásunk fényerejét és így a teljesítményét is. Utóbbi csökkenésével pedig a fogyasztásunk is kevesebb lesz. Arról nem is beszélve, hogy a kisebb teljesítményen fényforrásunk élettartama is megnő, mely további - igaz hosszú távú - megtakarítást eredményez. Nagy hátrányuk viszont, hogy igazán hatékonyan csak a hagyományos izzókkal működnek, így sajnos koránt sem tudunk annyit spórolni vele, mintha LED-re cserélnénk csak az izzókat.

Az izzólámpák és a kompakt fénycsövek kiváltására kifejlesztett LED-lámpák változó feszültséget igényelnek ugyanis. Számos dimmelhető 230 V-os LED-lámpát gyártanak, melyeket azonban eredendően kézi dimmelésre terveztek - a fényáramot a tápfeszültség kapcsolgatásával lehet csökkenteni. Automatizált világítási rendszerhez (pl.: mozgás- vagy fényérzékelős kapcsolók) azok a termékek megfelelők, melyek AC-szaggatóval dimmelhetők. Körültekintően kell tehát eljárni, mert nem minden dimmer és LED kompatibilis egymással. Erről a termékek csomagolásán elhelyezett leírásban tájékozódhatunk.

Kültéren érdemes lehet mozgásérzékelő kapcsolókat felszerelni, amik automatikusan üzembe helyezik a fényforrásunkat, ha mozgást érzékelnek, majd kis idő elteltével automatikusan lekapcsolódnak. Ezeket a legtöbben elsődlegesen biztonsági célzattal szerelik fel, azonban, ha olyan eszközt választunk, amely a fényviszonyokat is figyelembe veszi, akkor sokat megspórolhatunk. Ugyanis ebben az esetben nem kapcsolódnak fel feleslegesen. Hasonló a helyzet a beltéri mozgásérzékelők esetében is, azzal a különbséggel, hogy itt ultrahangos-, illetve infravörös rendszereket érdemes beszerezni. Előbbi a hangot figyeli, míg utóbbi a testhőt és a mozgást. Mennyit spórolhatunk rajta? Erről bővebben ITT olvashatsz!

További hasznos tippek, amiket érdemes megfogadni

Bár az elektromos áram díjára nincs ráhatásunk, a következőkben felsorolt spórolási tippek és trükkök hasznosak lehetnek háztartásunk energiamegtakarítása során:

1. Nem kell mindent bekapcsolva hagyni

Minden háztartásban előfordulnak olyan elektronikai eszközök, melyeket szinte egész nap bekapcsolva hagyunk. A többségét, takarékoskodás céljából nyugodtan kikapcsolhatjuk. Ennek legegyszerűbb módja a kapcsolóval ellátott elosztók, amellyel bármikor könnyen szabályozhatjuk az éppen nem használt televíziók, számítógépek használatát.

2. A redőny a pénztárcánk legjobb barátja

Az egyik legegyszerűbb takarékossági tipp nem igényel sem plusz befektetést, sem többletmunkát. Ezek a redőnyök, amelyek segíthetnk szabályozni az otthoni hőmérsékletet, ezáltal segítségünkre lehet a fűtés és a hűtés során. Ha télen felhúzzuk, nyáron pedig leengedjük a redőnyöket, akkor szükség szerint melegebb vagy hűvösebb hőmérsékleten tarthatjuk az adott helységet, amivel nemcsak az áramfogyasztást, hanem a fűtés költségét is mérsékelhetjük.

3. Gondold meg, mikor főzöl!

A konyhában töltött idő, és annak energiaköltsége egyaránt csökkenthető, ha nagyobb kihasználtsággal működtetjük eszközeinket. Ez különösen igaz, hogy elektromos tűzhelyről vagy sütőről van szó. A készülékek ugyanannyi áramot használnak, függetlenül attól, hogy tele vannak, vagy üresek. Egy tűzhelyen vagy sütőben egyszerre több étel is készülhet, például, ha pizzát sütünk, közben a fasírozottat is el tudjuk készíteni, utána pedig, míg meleg a sütő, még melegíthetünk benne valami maradékot is.

Másrészt érdemes arra is odafigyelni, hogy az elektromos tűzhelyen készült ételek alatt, már azelőtt is le lehet kapcsolni az áramot, mielőtt teljesen megfőtt volna az étel, ugyanis pár percig így is dolgozik. Amikor már látjuk, hogy csak 5-10 perc van vissza a sütésből, kapcsoljuk ki, bőven marad akkor is annyi hő, hogy szépen meg tudjon sülni minden. Ha van légkeveréses funkció, használjuk azt, mert akkor nem kell olyan magas hőfok, tehát kevesebb energia fogy. Érdemes ezekkel is kísérletezni! De az sem mindegy, milyen edényeket használunk! A hőálló, indukciós talpú edények segítenek, hogy az ételek gyorsan és energiatakarékosan készüljenek el.

4. Fontos a ház jó szigetelése

Megfelelő szigeteléssel, és energiahatékonyabb ajtókkal, ablakokkal szintén tehetünk környezetünk és pénztárcánk védelméért. A szigeteléssel ráadásul nemcsak télen, hanem nyáron is megakadályozhatjuk, hogy ki-be szökjön a meleg. Ügyeljünk arra is, mikor és hogyan szellőztetünk!

5. A klíma nem az egyetlen megoldás, hogy hűvös maradjon a lakás

Érdemes mindent megtenni azért, hogy minél kevésbé melegedjen fel a lakás nyáron. Főzzünk reggel vagy az esti órákban, ne a déli rekkenőt fokozzuk még a meleget. Vessünk be minden árnyékolási lehetőséget: húzzuk le a redőnyt, csukjuk be a spalettát, húzzuk be a sötétítőfüggönyt. Ez mind nagyon sokat számít. Nagyon fontos az is, hogy ne akkor szellőztessünk, amikor kint 37 fok van. Lehetőség szerint tartsuk nyitva az ablakokat éjszakára, reggeltől estig pedig tartsuk zárva őket.

A beépített légkondicionáló helyett használjunk mennyezeti ventilátor, akár 10 fokkal is lehűtheti a szobát, és csaknem 90 százalékkal kevesebb áramot fogyaszt, mint egy légkondi.

6. Villanybojlered van?

Ha meleg víz előállítása villanybojlerrel történik, érdemes a berendezés rendszeres vízkőtleníteni, mert a fűtőszálra rakódott vízkő csökkenti a hatásfokot. Villanybojler használata esetén egy hozzá kapcsolt kollektoros rendszer nagyon gyors megtérülést hoz, persze ez egy jelentős beruházás. Azzal is sokat spórolhatunk, ha nem órákig fürdünk, mert akkor sok meleg víz folyik el a bojlerből, amit aztán újra kell melegíteni.

7. Fúrt kútból locsolsz?

Ha fúrt kútból locsolunk, a szivattyú is sok áramot fogyaszthat. A fogyasztás csökkentésének lehetséges alternatívája egy a talajtól magasabbra elhelyezett esővíz gyűjtő tartály, amelyből csepegtetős eljárással locsolhatunk, kihasználva a gravitációt. Persze, ha van esővíz… A spórolós locsolásról ITT olvashatsz!

8. A hűtővel sem kell pazarolni az áramot

Első és legfontosabb jótanács, hogy olvasszuk le rendszeresen a fagyasztóban kialakuló jégréteget, ha ezt nem csinálja meg magának a gép. A hűtőt érdemes a lakás hidegebb pontjára rakni, ne tűzzön rá az ablakból a nap, de ne is a tűzhely mellett legyen. Ne hagyjuk sokáig nyitva az ajtaját!

A hűtőszekrény leghatékonyabban akkor működik, ha a belső hőmérsékletet + 7°C-ra állítjuk (+5°C-nál már 15%-kal nő a fogyasztása.), a fagyasztóládában pedig -18 °C elegendő a tárolásra!

További praktikák, amikre a hűtő használatakor érdemes odafigyelni:

Tisztítsuk rendszeresen a hűtő hátsó részén lévő géprészeket, a szellőzőnyílást is hagyjuk szabadon!

Meleg ételt ne tegyünk a hűtőbe, a fagyasztóba pedig előzőleg hűtőben lehűtött ételek kerüljenek.

A hűtéssel úgy is spórolhatunk, hogy hűtést nem igénylő élelmiszereket (pl. felbontatlan konzervet) nem ott tároljuk.

Ellenőrizzük, hogy a hűtőszekrény ajtajának tömítése hibátlan-e.

A hűtő és fagyasztó ajtaját ne tartsuk sokáig nyitva, és ne nyitogassuk feleslegesen, mert sok meleg és nedves levegő kerül bele.

A kihasználtságnak megfelelő űrtartalmú hűtőszekrényt/fagyasztót vásároljunk.

9. Mosogatás vagy mosogatógép?

A mosogatógépet csak akkor indítsuk el, ha már tele van. Válasszunk energiatakarékos programot, a mosogatás így hosszabb ideig tart, de kevesebb energiát használ fel a gép. Kézi mosogatás esetén azt tanácsolják, hogy ne mosogassunk tűzforró vízben, a kevéssé melegben is tiszták lesznek a tányérok. Ne folyassuk folyamatosan a meleg vizet, inkább töltsük fel a mosogatókagylót meleg vízzel, és abban áztassuk be a tányérokat. Ha kiáztak, leengedhetjük, és utána már langyos vízben elegendő átöblíteni, átsikálni őket.

10. Mossunk vagy ne mossunk, ez itt a kérdés!

Csak akkor indítsuk el a mosógépet, ha összegyűlt akkora ruhamennyiség, amennyi a maximális kapacitása a gépnek, ne indítsuk el fél vagy negyed töltettel, ahhoz ugyanis ugyanannyi vizet és villamos energiát fog elhasználni a gép. A legtöbb ruhát 30 fokban is prímán ki lehet mosni, az esetek többségében nem kell magasabb hőfok.

10+1 Nyáron hajszárítót használni, minek?!

Hamar megszárad a haj a meleg időben, felesleges ilyenkor bekapcsolni a hajszárítót, ráadásul a haj is egészségesebb marad, ha természetesen szárad meg. Dupla haszon!

