Így kerüld el a horrorszámlákat: ingyenmilliókkal szinte lenullázható a rezsi

A rezsiemelés bejelentése után a magyarok szinte azonnal lázas számolgatásba kezdtek, hogy mi mennyivel lesz drágább, és hamarosan megismerhettük a részletszabályokat is. Sokan megrettentek a magas számoktól, azonnal tapasztalható volt, hogy sokan nagyobb mértékű felújításba is belevágnának, hogy hosszabb távon elkerülhessék a rezsiemelés áldatlan hatásait. Nem mindenkinek áll azonban rendelkezésére a nem ritkán milliós összeg, ami ehhez kell - a Pénzcentrum cikkében végigvette, milyen felújítási formákban, vagy korszerűsítésben gondolkodhatunk, és megmondjuk azt is, milyen lehetőségeink vannak a források kiegészítésére, ha nekünk magunknak épp nincs ennyi pénzünk.

Immár csaknem két hete, hogy a kormány bejelentette: augusztustól nagyobb lesz a rezsiszámlájuk azoknak, akik kicsúsznak az átlagfogyasztásból. Múlt csütörtökön aztán kiderült az is, pontosan mennyivel többet kell kalkulálnunk a havi kiadásokra: rengeteg magyar családnak bizony akár százezrekkel magassabb lehet a gáz- vagy villanyszámlája. Most a lázas számolgatás időszaka köszöntött a magyarokra, emellett pedig felmerült az a kérdés is, hogyan csökkenthető valóban a rezsiköltség, és ha az ötlet már megvan, azt miből álljuk? Elbírja-e a családi kassza, ha elkerülhetetlenül ki akarjuk védeni a magasabb rezsiszámlát? Megmutatunk néhány tippet a rezsi csökkentésére, és megnézzük azt is, hogy milyen forrást vehetünk igénybe, ha a családi pénztár nem elég.

A rezsicsökkentésért felelős kormánybiztos bejelentése szerint

Az áram tarifája 2523kWh/év fogyasztásig 36 forint lesz;

az e feletti fogyasztásnál pedig 70,10 forint/kWh-t kell majd fizetni. (Németh Szilárd közlése szerint a valós piaci ár 268 forint lenne.)

Az éjszakai áram ára a limitig 23,1 forint lesz, efelett 62,9 forint/kWh-t kell majd fizetni.

A H tarifa korlátlanul fennáll, 36 forintba fog kerülni, és marad a megújuló energiára vonatkozó B GEO tarifa ára is.

Még durvábban megdrágul a földgáz: 144 köbméter/hó limitig a kedvezményes tarifa 102 forint lesz köbméterenként, e felett viszont 747 forint/köbméter lesz a gáz ára. Mint lapunk is kiszámolta, barátaink és ismerőseink bizony több tízezres többleteket fognak fizetni: van olyan család, aki 11 ezer forinttal is többet fog fizetni az áramért, így ezt a kiadást most több hónapon át bele kell kalkulálni a családi költségvetésbe.

Ezek az árak egyébként jellemzően jobban érintik majd azokat a családokat, akik korszerűtlen, nagyobb házakban élnek. Lehet, hogy a házuk nincs szigetelve, vagy ott vannak a főleg a rendszerváltozás utáni években épült három szintes házak, melyek sem energetikailag, sem tervezésileg nem állták ki az idő próbáját. Gondot (és súlyos kifizetendő tízezreket) jelenthetnek az elöregedett kazánok, régi, nem cserélt nyílászárók, de azok sem nyugodhatnak meg, akik olyan panelházban élnek, ahol sem fűtérkorszerűsítés, sem szigetelés nem történt. Egy komplex energetikai korszerűsítés akár a házunk rezsiköltségének 60 százalékát is elűzheti, érdemes tehát fondolóra vennünk, hogy lépjünk, amíg nem késő. (Itt kiszámolhatod, te mennyit fogsz fizetni!)

Brutálisan elszálltak a szigetelés árai

A világ legnagyobb keresőjének, a Google-nek az adatai szerint az elmúlt hetekben Magyarországon megszaporodtak a keresések a 'szigetelés' kulcsszóra. Ebből is jól látszik, hogy a magyarok már keresik a megoldásokat, hogyan csökkenthetnék a rezsiszámlát hosszú távon, hogy ne kelljen több tíz- vagy akár százezer forinttal többet fizetni az energiáért. Ennek egyik legjobb módja, ha saját lakhelyünket tesszük korszerűbbé, melynek legismertebb módja a szigetelés.

Egy, a szakmát jól ismerő forrásunk elmondta, hogy bár ő egyelőre nem érzékeli, hogy az anyagokért roham indult volna, de ha valaki mégis rászánja magát, nagyon mélyen bele kell nyúlnia a zsebbe. Egy 150 négyzetméteres ház esetében kétféle módszer lehet kézenfekvő: szigetelhetjük a padlást, mert a legtöbb hő "feleslegesen" a padlástéren át tud távozni. Ennek anyagköltsége forrásunk szerint 950 ezer forint, melyhez még hozzájön körülbelül 400 ezer forint munkadíj: vagyis csak a padlástérre elkölthetünk 1,3 millió forintot.

Ennél is brutálisabb ára van a ház teljes homlokzati szigetelésének: itt az anyagár önmagában 1,3 millió forint a jelenlegi árakon - és hozzá kell tenni, hogy a szigetelőanyagok ára is nagyon el tud szállni, melyre már volt is példa - munkadíjra pedig még egyszer ugyanennyit kell számolnunk. A körbeszigetelés tehát 2,6 millió forintba kerül, és ha a teljes házat szeretnénk megcsinálni, akkor ott a padlástérre már számolt 1,3 millió: összességében csak a szigetelés ötmillió forint felé rezeg.

Napenergia: csökkent a megtérülési idő

Korábban csak azok vágtak bele például napelemek telepítésére a háztetőkre, akiknek fontos volt, hogy a házuk zöld energiát használjon, aztán ez a megoldás is lassan terjedni kezdett. Ennek eleinte a magas bekerülési árak szabtak gátat, viszont ahogy nőttek az energiaárak, egyre többen gondoltak jól megtérülő, hosszú távú befektetésként erre a megoldásra is.

Most azonban a rezsiemeléssel átszakadt egy gát: az Energiatakarék úgy számol, hogy már 9 ezer forintos havi villanyszámla esetén is megéri elgondolkozni a napelem telepítésén, és kiváltani vele az elektromos áramot. Most ráadásul a korábban számolt 10 év helyett akár 4-5 év alatt is visszajöhet a megspórolt rezsiárakon a költség.

Ablakcserével szinte nullázható a rezsiszámla

Ilyenkor nyáron minden évben szezonja van a különböző fűtéskorszerűsítési munkáknak, és a bejelentett rezsiemeléssel várhatóan még inkább elfoglaltak lesznek a szakemberek. Az e típusú munkáknak persze több alfaja is van: most körüljárjuk, hogyan csinálhatod meg a leginkább rezsicsökkentőre.

A szakemberek szerint leginkább a műanyag nyílászárókat érdemes keresni, mert ezek gondos odafigyeléssel, rendszeres taarítással 30-40 évet is bírnak, ami kiállja az idő és a hosszú táv próbáját is. Felszereltségtől és színvonaltól függően persze itt is változóak az árak, és ezen sem segített persze a háborús helyzet miatti áremelkedés: forrásunk azt mondja, hogy egy ablak cseréje munkadíjjal együtt körülbelül 200 ezer forintnál kezdődik. Ha azonban odafigyelünk az új nyílászáróinkra, szinte lehetetlen, hogy ne csökkenjen lassan, de biztosan a fűtésszámlánk. Fontos az is, hogy a nyílászárócserének minden esetben meg kell előznie a szigetelést, hogy utóbbinak hatása legyen.

Címlapkép: Getty Images