Lassan csak a gazdagok kiváltsága lesz a jogsiszerzés: ennyit drágultak a tanfolyamok

Az új katatörvénnyel és a benzinárstop esetleges eltörlésével durván megemelkedhet a jogsiszerzés ára Magyarországon. A statisztikai hivatal adatai szerint manapság 13 százalékkal kerül többe jogosítványt szerezni, mint tavaly decemberben, az egy évvel korábbihoz képest pedig 20 százalékos az áremelkedés. És a járvány előtthöz (2020 január) képest 40 százalékkal drágább jogsit csinálni Magyarországon: akkor még kicsivel több mint 200 ezerből lehetett átlagosan megúszni a KSH szerint.

Az eddig katázó, most átalányadózásra áttérő oktatók ugyanis a többletköltségeket a diákokra háríthatják, és az is kérdés, meddig lehet még 480 forintért tankolni az oktatóautókat. A szakértő szerint az árstop után akár már 750 ezer forintba is kerülhet, mire valaki kézhez kaphatja a jogsiját. Pető Attila a Pénzcentrumnak kifejtette, már most is legalább 400 ezer forinttal számoljon, aki jogosítványt szerezne.

