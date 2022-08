Ez minden magyarnak fájni fog: elképesztő mértékben megdrágul a liszt itthon

Tavaly mintegy 5,3 millió tonna búzát takaríthattak be, ez idén viszont 3,7 millió tonnára redukálódott, ami 25%-os visszaesést jelent. Dr. Lakatos Zoltán, a Hajdú Gabona Zrt. elnök-vezérigazgatója az Agrárszektornak elmondta, hogy kettészakadt az ország az időjárást tekintve, hiszen a dunántúli régiókban volt csapadék, a keleti területeken azonban katasztrofális a helyzet, ott a termés is hektikus lett, írja az Agrárszektor.

Sok búza megsült a saját kalászában. Olyan légköri aszály volt, hogy nagyon sok esetben apró szemű, kemény héjú lett a termés, ami miatt sokkal nehezebb megőrölni. Ám mindezek ellenére nem annyira rossz a helyzet, hiszen közepesnek mondható az idei termés, a Dunántúlon például 6 tonnás termésátlag volt hektáronként, keleten viszont már csak 3,3 tonna, de ez a mennyiség még fedezi az ország szükségletét és exportra is jut belőle

- vélekedett a Hajdú Gabona Zrt. elnök-vezérigazgatója.

Mi lesz a kenyér sorsa?

Mint megtudtuk, egy kilogramm kenyér előállításához 70 deka liszt szükséges, de a jó minőségért jó minőségű búzából kell őrölni. Igen ám, de a jó búza drágább is, a sütőipart pedig ki kell szolgálni.

Vége azoknak az időknek, amikor még szociális termékként kezeltük a lisztet, innentől „rendes” élelmiszernek fog számítani, aminek megkérik az árát.

Az árakat pedig tovább fogják vinni a sütőipar és a kereskedelem felé, ráadásul kedvezőtlen tényező pluszban az is, hogy az alapanyagárak és az egyéb költségek árai egyszerre emelkedtek, méghozzá nagy mértékben. Az áram és a gáz is a többszörösébe kerül, és fontos megjegyezni azt is, hogy az úgynevezett mezőgazdasági termékek évente csak egyszer teremnek, és ezeket egész éven keresztül készletezni kell. Az alapkamatot is jelentősen emelték (2,9-ről 10,75 %-ra), ha pedig tovább folytatódik ez, akkor óriási piaci teher lesz.

Nem lennék meglepve, ha a búza még drágább lenne. Az elmúlt évben még 61 ezer forint volt egy tonna, most már 130-140 ezernél tartunk. Ekkora nagymértékű drágulás nem következhet be újból, de tovább emelkedhet az ár, még ha nem is ennyire jelentősen, miután a kukoricánál drasztikus kiesés tapasztalható

- fogalmazott Dr. Lakatos Zoltán, aki hozzátette, hogy a műtrágyától kezdve, a növényvédő szereken át, egészen a gépalkatrészig, szinte minden emelkedett, amiket szintén be fognak építeni az árakba. A szakember, mint mondta, egy felfelé menő árspirál lesz, aminek a vége a csillagos ég lehet, amit félő, hogy a magyar fizetések nem minden esetben fognak elbírni.

