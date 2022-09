Horror áron terem idén a magyar alma: ennyi lesz ősszel a kilóár a boltokban, piacokon

Évtizedes mélységekben van a 2022-es almatermés – nyilatkozta a G7-nek Kelemen Péter, a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezetének (FruitVeB) ügyvezetője. A szervezet becslése szerint idén 300-350 ezer tonna almát gyűjthetnek a gazdák, ami tetemes elmaradás a tavalyi 520 ezer tonnától. Ennek a nagy része, 200 ezer tonna léalma lesz, csak a többi az étkezési alma.

A csökkenést a szakember alapvetően környezeti körülményekre vezeti vissza, de van más oka is a visszaesésnek. 2021 augusztusa óta nincs elég csapadék Magyarországon: Kelemen szerint csak az elmúlt három-négy hónapban 130-150 milliméter eső hiányzik a hatékony termesztéshez. Emellett a késő tavaszi fagyok is erősen rostálták az almatermést, illetve korosodik az ültetvényállomány, ami miatt fokozatosan csökken a termékenység.

A FruitVeB ügyvezetője szerint a kedvezőtlen időjárás ellen igazán csak fejlesztésekkel lehet védekezni, ám az üdítőkbe szánt gyümölcsök bevételéből szinte lehetetlen korszerű öntöző, fagyvédő berendezéseket vásárolni, tehát éppen a legnagyobb kockázatok ellen maradnak védtelenek a fák és válnak kiszolgáltatottá a gazdák is. Kelemen Péter szerint a kiszámíthatatlanságból fakadóan egyre többen fontolgatják az iparágból való kilépést. Azt mondta, hogy a jelenlegi sűrítményexport-mennyiség fenntartásához létfontosságú lenne elérni a teljes gépesítést, amelyhez jelentős támogatásokra lenne szükség.

Az étkezési alma ára egyébként csökkent tavaly óta. Négy áruház árai alapján az alma átlagára tavaly augusztusban 462 forint volt, idén 415.

Nagy bajban vannak a termelők

A Nagykálló-Tész Kft. (termelők értékesítő szövetkezete) nevében Horváth Tibor tulajdonos adott betekintést a tevékenységükbe. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, szűkebben nézve Szabolcsban ideálisak a klimatikus viszonyok az almatermesztésre, a talajminőség is kedvez neki, a hazai alma 60 százaléka ezen a vidéken terem. A Nagykálló-tész Kft. 800-900 hektáron termel almát, úgy 80 megyei termelő fogott össze, hogy együtt jobban tudják értékesíteni az almát, bármilyen is a termés, ami most egyébként a legtöbb helyen jó minőségű. Amikor ugyanis sok alma nő egy fán, akkor nagyon apró lesz, és ritkítani, darabosítani kell. Itthon még mindig a legkedveltebb típus, a starking, a jonagold és az idared megy a legjobban.

Akik a kertjükben tudják értékesíteni az étkezési almát akár egy szedd magad és/vagy vedd magad akcióban, azok szerencsésebbek a szakember meglátása szerint, mivel konszolidált áron értékesíthették-értékesíthetik a termést, ugyanakkor jelenleg már nemcsak az ipari almát vásárolják fel a termelőktől nevetségesen alacsony áron, de a nagyobb, első osztályú minőségű étkezési almát is. Előbbinél 2022-ben ez az ár 45 Ft, utóbbinál pedig 75 Ft, pedig legalább a háromszorosának kellene lennie, mint amit a léalmáért fizetnek a nagykereskedők.

Idén rossz évet zártunk az aszály miatt, elég, ha megnézzük, hogy mindössze 320-350 ezer tonna alma termett országosan, a tavalyi évinek a fele mindössze. Ennek a nagy része, 200 ezer tonna léalma lesz, csak a többi az étkezési alma. Ami viszont nagyon üti a hazai zöldség- és gyümölcstermesztést, az az iszonyúan magas ÁFA. A 27 % üzenet a termelő számára: inkább ne termeljetek. Mindennek iszonyatosan fel az ára, de ezt mi az almánál nem tudjuk realizálni, annak ellenére sem, hogy a költségeink durván emelkednek. Ott vannak a lengyelek, ott a kormány alaposan levitte az áfát a termelőknek, hogy ne álljon le az egész mezőgazdaság. A dinnye kilója 349 Ft a multiknál, az alma legutóbb 329 Ft volt, ennyiért láttam, pedig az alma mind technikailag, mind növényvédelmileg terheltebb gyümölcs, vagyis sokkal többe kerül az előállítása.Tőlünk 250 forintért veszik meg, de a logisztikai belekerülés (szállítás, raktározás) 130 forint nekünk, plusz a többi költség, mindez azt jelenti, hogy 75 forint marad nálunk. De már most jelezték, hogy csökkenni fognak az árak, jön a szezon, vagyis még kevesebbet fizetnek majd érte, jövő héten már csak 225 forintot

- kezdte a számvetést Horváth Tibor.

Mi multifelvásárlóknak is értékesítünk, most augusztus végétől, van egy kis csúszás, egy-két hét. Az alma az aszályban nem tudott úgy növekedni, mint szokásosan, a fő fajták a golden, hamarosan indul, a jonagold és az idared szüretelése még kicsit odébb van. Betakarítógépet használunk, és a már megkezdett szüreteknél gyorsabban kijövünk egy sorból, mint tavaly, vagyis jóval kevesebb alma van a fákon. Kiderül, vajon az időjárás be tud-e még valamennyit segíteni, de az már most látszik, hogy nagyon kevés lesz idén a hazai alma. Ráadásul nincs összefogás az almafronton, a nagykereskedők, a multik diktálnak az árak tekintetében. Ha maradna az alma 350 forintos polcára, akkor talán lenne valami csekély haszna a termelőnek is, vagy legalábbis nem jelentene csődöt, pláne most majd, miután az energiaárak így elszálltak. Tárolnunk kell a gyümölcsöt, olyan szerződésünk van a multikkal, ami szerint egész évben szállítjuk nekik a terményt, ez pedig igencsak ráfizetéses lesz nekünk.

- összegezte a nagykállói gazda.

Stratégiai ponthoz érkeztünk, mindenkinek el kell döntenie, mihez kezd az almával. Magyarán, tudja-e folytatni a termelést ilyen körülmények között. A forint gyengesége miatt az export segíthetne az ágazaton, a szomszédos országok felé szeretnénk terjeszkedni értékesítésben.

Ez a helyzet a kistermelőkkel, a szedd magad akciókkal

A Somogy megyei Siófokon, Széplak-felsőn, a Töreki úton álló almaültetvény idei terméshozama is messze elmarad a tavalyitól. Kardos Jánosné tavaly adta bérbe a területet. Most el kellett halasztaniuk két héttel a szedd magad akciót, mivel nagyon kevés lett a termés.

Úgy döntöttünk, hogy inkább leszedjük ezt az almát, ami most itt termett, és vedd magad almaként értékesítjük a törzsvevőknek, akik rendszeresen visszajárnak. 1,2 hektáron van itt 1200 db almafa, tavalyhoz képest feleannyi sincs a gyümölcs. akkor sok, de apró alma termett, most kevés, viszont nagyobb. A visszajárókat kiszolgáljuk, sokan jelentkeztek már, ők ki tudják a fajtát is válogatni maguknak meg a gyümölcsöt is abból, amit mi leszedünk. A gyümölcs ára napi szinten változik, két hét múlva kezdjük a betakarítást, de most úgy saccolom, hogy 300-400 forint közötti kilóáron tudjuk eladni az almát. Függ ez a fajtától és a mérettől természetesen.

Erős metszést alkalmaztak, megpróbálják a fákat visszafiatalítani, ettől remélik, hogy megerősödnek, szebb terméshozamot várnak a gazdálkodók, a termésminőséget is javítani fogja ez reményeik szerint, valamint ellenállóbbak lesznek a gyümölcsfák az időjárás viszontagságaival szemben is.

Nem fiatal ültetvény, két sor van csak fiatal ültetés, de folyamatosan fiatalítjuk az állítmányt, jövő évben már kell lennie szépen termésnek

- foglalta össze a kistermelő.

A növénytermesztés hatalmas felelősség - óriási károkat okozhat a meggondolatlanság

A Pest megyei Szedd és vedd magad akciókat szervező Szobi Gyümölcsöskertben, ahol mindenféle gyümölcsöt termesztenek és értékesítenek, a minap megtapasztalták, milyen károkat okozhat a felelőtlen szomszéd, még akkor is, ha növénymérnökkel végezteti a munkát. Panasz érkezett szerkesztőségünkbe a termelőtől, hogy gyomirtóval nyomták le az elhalt napraforgót a földekről, mintegy 1700 hektáron, és mivel nem használtak cseppnehezítőt a tevékenységhez, a viszonylag erős szél átfújta a mérget a gyümölcsöskertbe. Nem kevesebb, mint 8 hektár sárgabarackot perzselt le a szer, ami még javában mosolygott a fákon, de az almafák termését is tönkretette.

Azt még nem látjuk, hogy a fákkal mi történik majd, egyelőre a gyümölcs látta kárát. El is sírtam magam, amikor észrevettük a férjemmel, mi történt. Hatalmas felelőssége van annak a természet és a többi termelő iránt, aki a növénytermesztésben munkálkodik, ezt soha nem lenne szabad senkinek elfelejtenie. Tiszta pöttyös lett az alma, eddig 300 forintért adtuk a Szedd magad akcióban, de kétlem, hogy ez most eladható lesz, jó, ha léalmának megveszik, ha csak felületi a kár. Olyan erős szaga volt a vegyszernek, amit az állítólagos növénymérnök szétfújatott, hogy feljöttek a faluból az emberek az ültetvényekbe, mert megijedtek, hogy mi történt. Reméljük, hogy "csak" perzselőt használtak, nem gyomirtót, mert akkor kihal a növényzet teljesen. A fák most gyűjtöttek volna tápanyagot maguknak télire, de ez most ellehetetlenült. Nem lelőtt minket, lassan véreztet ki

- panaszolta elkeseredve és teljesen jogosan a neve elhallgatását kérő termelő.

Az országos szedd és/vagy vedd magad alma listája itt található.

Címlapkép: Getty Images