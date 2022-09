Kevesen számolnak ezzel: ősztől havi több tízezres extra kiadás vár sok magyar szülőre

Múlt héten elstartolt az idei tanév, de a szülők azóta is matekoznak, hiszen az idei tanév az infláció miatt minden korábbinál drágábbnak ígérkezik. Mélyebbre kell nyúlni a zsebekbe, legyen szó táskáról, tornaszerről, füzetekről vagy iskolai menzáról. Sokan már a sulikezdés előtt bevásároltak a szükséges taneszközökből, de többen kivárnak, akciók és leárazások után kutatnak. Pár héttel az iskolakezdés után ugyanis jellemzően olcsóbban lehet nemcsak papír-írószereket, hanem iskolatáskákat, sportszereket, cipőket és ruhákat vásárolni - – de erről korábban itt írt a HelloVidék.

Mennyibe kerül az ingyenes állami oktatás?

A rutinos iskolás szülők tudják, hogy hetekkel az iskolakezdés után is megannyi kiadással kell számolniuk. Az első szülői értekezlettel jönnek sorra az az újabb és újabb befizetni valók: az osztálypénz, fizetős felvételi előkészítő tanfolyam, a nyelvvizsga-felkészítő, amikre szintén valahonnan össze kell spórolni a pénzt.

Három évvel ezelőtt még átlagosan 30 ezer forintba került a tanévkezdés, idén viszont már a füzeteket és egyéb papíripari termékeket is 40-50 százalékkal drágábban, a nem papír jellegű irodaszereket pedig 30 százalékkal magasabb áron tudták megvásárolni a magyar szülők, így a tanévkezdés már akár 60 – 130 ezer forintra is rúghat.

A KSH adatai szerint a magyar családok, ha iskoláztatási költségről van szó, legtöbbet ruhára, cipőre (32%), aztán tanszerekre (31%), utána iskolai étkezésre (21%), majd magánórákra (13%), végül táskára, hangszerre, sportszerre (3%) adnak ki pénzt.

Állami iskolákban 2021-ben: 50 ezer forintos tanévkezdési költséggel, 10 ezer forintos osztálypénzzel, 70 ezres ebédköltséggel számolva, legalább 130.000 forintba került egy tanév az állami iskolában. Ha a gyerek márkásabb tanszereket kap, vagy (drágább) különórákra jár, akkor ez az összeg akár több, mint 300.000 forintra is rúghat – számolták ki ITT.

Az egyházi iskolában az állami iskolákéval azonos költségekre számíthatunk. Az alapítványi iskolákban mindent összevetve (drágább, mintegy 100.000 forintos iskolakezdési költséggel számolva) tavaly nagyjából 600.000 forintba került egy tanév, amiben még nincsenek benne a kirándulások és különórák költségei.

Mennyibe kerülnek az iskolai különórák?

Ma már szinte minden gyermek jár valamilyen különórára, legyen az zene, tánc, sport, vagy idegen nyelv. Ezekre viszont külön be kell iratkozni és részvételi díjat fizetni. Tavaly havonta 5-15.000 forinttal volt érdemes számolni a különóra jellegétől függően – de hatalmas eltérések lehetnek például a vidéki, illetve fővárosi helyszínek között. Ha az óra az iskola keretein belül zajlik, “házon belül” általában kedvezőbbek a díjak, mintha egy másik intézménybe kéne járni a foglalkozásokra – persze egy magániskola esetében ez nem mindig van így.

Mielőtt azonban azt gondolnánk, hogy a magyar iskolákban a felzárkóztatásra és/ vagy a tehetséggondozásra már egyáltalán nem szakítanak időt, akkor azért tévedünk. H. Katalin, egy vidéki nagyvárosban tanító pedagógus a HelloVidéknek elmondta, ahány tankerület, annyiféle gyakorlat. Náluk, a megyeszékhely iskolájában bevett szokás, hogy a tanítók alsó tagozatban heti egy órát kapnak korrepetálásra és különórákra. Ezért a szülőknek nem kell fizetniük. Aki azonban több fejlesztést, nagyobb odafigyelést igényel, azok rendre magántanárhoz is járatják a gyerekeiket.

Némely különóráért havonta, másokért alkalmanként vagy félévente kell fizetni. Illetve természetesen az is sokat nyom a latban, hogy a gyermek magántanárhoz jár egyénileg, vagy valamilyen csoportos foglalkozásra. Ezen felül külön költségei lesznek a felszerelésnek (hangszer, edzőruha, tankönyv), illetve az intézmények szervezhetnek olyan táborokat, kirándulásokat, esetleg versenyeket, amelyen gyermekünknek részt kell vennie.

A hazai általános iskolákban jellemzően működnek szakkörök, itt is tehetséggondozás zajlik. Egy Vas megyei városi iskola matematika tanárát kérdeztünk, aki elmondta, lehetőségeik ugyan korlátozottak, de azokat a gyerekeknek, akiket például versenyre visznek, heti 2 órában, délutánonként szakköri keretben külön trenírozzák. A szakkör térítésmentes, de iskolájukban ugyanígy működik természetismeretből, magyarból is ilyen plusz foglalkozás, vannak délutáni sportfoglalkozások is: foci, kosárlabda, de működik énekkar, sakkszakkör és rajszakkör is. Mindegyikre térítésmentesen lehet járni.

Egy alapítványi egyházi iskolában tanító pedagógust is megkérdeztünk, aki közölte, az alsó tagozatban náluk is heti egy különórát biztosítanak a gyengébb tanulók felkészítésére. Dolgoznak az iskolákban fejlesztő pedagógusok is, akik elvileg arra hivatottak, hogy a tanítók munkáját segítve, heti két plusz órában fejlesszék a gyengébb gyerekeket. Művészeti iskolaként heti egy néptáncórát – ingyen- beépítettek az órarendbe, de ha valaki komolyabban is szeretne egy művészeti ágat elsajátítani, azért fizetni kell: a 2022/2023 tanévben náluk a térítési díjak a következőképpen alakultak: 20 ezer forint éves díja van a zenei oktatásnak, 14 ezer a (nép)táncnak.

A falusi kisiskolában is számtalan délutáni foglakozást is szerveznek. Jákon például ingyen sportfoglakozásokra lehet jelentkezni, e mellett kézműves szakkörre, rajz szakköre, sőt kerámia szakkörre is be lehet iratkozni ( és a sor még folytatható), ezekért sem kell a szülőknek fizetni.

Maszekba is sok diák jár magánórákra

H. Katalin is tanítóként, ha felkérik, vállal magánórákat. Jellemzően felzárkóztatásra, alsósokhoz hívják. Aktív pedagógusként, családanyaként, munka után pár tanítványra van csak ideje, kereset-kiegészítésnek jó, de nagy pénzeket nem lehet vele keresni. Őt nem is érinti a Kata-változás, jellemzően, tanítványai ismerősök gyermekei, nem számláz a különórákért, egyszerűen nem érné meg a pár tanítványra vállalkozást indítani – teszi hozzá.

Több tanárt is megkérdeztünk, aki vállal korrepetálást: 2500-3500 forintos árakat mondanak vidéken, jellemzően 45 percre, de egyikük sem számláz. Budapesten az árak borosabbak - legalábbis akiket megkérdeztük, ők 5-6 ezer forint alatt már nem igen vállalnak tanítványt. A HelloVidék által megkérdezett vidéki pedagógusok jellemzően nem tesznek közzé hirdetést, szájhagyomány útján, a szülők adják tovább a jó korrepetáló-különórákat vállaló pedagógusok neveit és telefonszámait.

Ahogy a különórákat vállaló pedagógusok elmondták – szeptember elején még jellemzően a régi tanítványok jelentkeznek, október-novemberben indul be a „piac”, amikor először adódnak problémák az iskolában, vagy már készülni kell a központi felvételikre vagy érettségire.

A HelloVidék beszélgetett egy már nyugdíjas pedagógussal is, aki szintén nem számláz, ő 60 perces matematika korrepetálást 3500 forintért vállal. Saját lakásán tanít, többnyire ő is ismerősök ismerőseinek a gyerekeit oktatja. Ahogy meséli, nagyon nehéz az árakat belőni, aki korrepetál, azok egymás előtt is gyakran titkolják, de most úgy gondolja, az új tanítványok esetébe 500 forinttal többet fog kérni, hiszen a saját költségei is folyamatosan nőnek.

Talán érdemes lenne euróban megállapítani az óradíjat?

Kovács Tamás egy dunántúli megyeszékhelyen tanít angol nyelvet, ő jellemzően középiskolásokkal és felnőttekkel foglalkozik. Ő maradt katás vállalkozó, így eztán már nem vállalhat sem nyelviskolákban sem vállalatoknál nyelvoktatást, de ahogy kiszámolta, így is jobban megéri ezt a vállalkozási formát választania. A Covid-járvány óta átállt teljesen az online oktatásra.

Az online tanításról elmondta, maga sem gondolta volna pár évvel ezelőtt, hogy ilyen hatékonyan működik. Minden tanítványa pillanatok alatt átállt, kinek könnyebben, kinek nehezebben, de ment a váltás, és nincs olyan tanítványa, aki azt mondaná, hogy jelenléti oktatást szeretne, úgyhogy maradt az online:

Lássuk be, mindenkinek kényelmesebb. Ugyanolyan, sőt magasabb színvonalon lehet csinálni. Én egyéni órákat vállalok, csoportosakat nem tartok, de azt veszem észre a tanítványaimnál, hogy sokkal koncentráltabbak, kevésbé terelődik el a figyelmük, jobban odafigyelnek a óra menetére. Közben sikerült nullára csökkentenem a papírfogyasztást, használjuk az internet adta lehetőségeket, online adom fel a házifeladatokat, a tanulóim online szótárat vezetnek, amihez nekem is van hozzáférésem, lehet oda is feladatokat adni. Azt vettem észre, így sokkal sokszínűbb lett az oktatás. Persze nincs fizikai kontakt, de nem érzem azt, hogy személytelenebb lenne így a tanítás. Rengeteg időt takarítok meg azzal, hogy nincs utazás, nem kell parkolódíjat fizetni. Amikor leülünk a gép elé, már kezdődik is az óra.

Jelenleg 45 percért 3500 forintot kér el, év elején emelt, de most azt látja, az infláció miatt újra emelnie kéne. Már az is megfordult a fejében, hogy euróban állapítja meg az óradíjat, talán úgy időtállóbb lenne az az órabér.

Maximum költségünk egy óráért 8.000 Ft-ra is rúghat

Működik egy szakemberkereső portál, a Qjob.hu, ahol magánórákat adó pedagógusokat lehet országosan találni, hirdetéseket feladni. Ahogy a portálon írják, egy magántanár felbérlése során hazánkban választhatunk az egyéni-, valamint a csoportos órákat tartó tanárok közül is. Itt a díjszabás tantárgytól függetlenül országosan minimum 3.500 Ft-ba kerül óránként, míg a maximum költségünk 8.000 Ft-ra is rúghat. Az átlagos díjazása egy magántanárnak hazánkban 4.000 Ft óránként. A tanóra hossza átlagosan 50 perc, a létszám pedig 1-től egészen 7-10 személyig is terjedhet.

Minél magasabb iskolai végzettséggel rendelkező tanárt választunk – annál magasabb díjszabásra számíthatunk. Míg ha egy kezdő, tanulmányait még végző magántanárt választunk, 3.000 Ft-os óradíjra számíthatunk átlagosan, ezzel szemben egy professzor megfizetése esetén az óradíj már a 6.000 Ft-ot is elérheti.

A felkészítést elősegítő óradíj átlagos költsége 3.000 Ft, a maximális díj pedig 6.000 Ft/óra (Forrás: Qjob.hu).

Érettségire való felkészítés során a minimális költség, amivel számolnunk kell az átlagosan 4.500 Ft, ez pedig egy egyetemi professzor igénybevétele esetén 6.000 Ft. Egy felkészítő óra átlagosan 60 perc (Forrás: Qjob.hu)

Online vagy offline korrepetálás a drágább?

A Qjob.hu szakportál az online oktatásról azt írta, hogy sokkal nehézkesebb egy online óra megoldása, hiszen stabil internetkapcsolatra van szükség hozzá, illetve a legtöbb korrepetáló szakember Google Meet-en, Skype-on vagy Discordon vállal felzárkóztatást – így ezek megléte elengedhetetlen. Az átlagos óradíj online korrepetálás esetén már magasabb, a minimális óradíj 5.000 Ft, míg a maximum 7.000 Ft, az országos átlag pedig 5.500 Ft óránként, függően a tantárgytól és a tananyagtól.

Címlapkép: Getty Images